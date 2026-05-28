Iran-USA, l'analisi post-conflitto: perché la campagna di pressione militare è fallita

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di Mohammad Molaei - HispanTV

L'aggressione militare e la strangolamento economico statunitensi si conclusero con un cessate il fuoco, non per buona volontà americana, ma perché gli obiettivi della guerra fallirono e l'aggressione si ritorse contro di essi.

Questo risultato riflette una nuova realtà strategica emersa durante la guerra stessa.

Di fronte al più grande attacco militare della sua storia, con i paesi occidentali e arabi complici nell'armare e sostenere il nemico su più fronti, l'Iran non solo ha evitato il collasso strategico, ma ha imposto un nuovo equilibrio di potere sul campo di battaglia.

Nonostante le avversità schiaccianti e la pressione coordinata, la resistenza iraniana ha trasformato quella che doveva essere una guerra di sottomissione in una dimostrazione di duratura forza nazionale.

Ciò che è emerso ora è molto più della fine di un'aggressione militare contro la Repubblica islamica. È il fallimento di una campagna progettata per indebolire l'Iran, isolarlo dalle altre nazioni, esaurirne la forza economica e, in ultima analisi, costringerlo a una ritirata strategica.

Lezioni militari dalla guerra

In termini militari, la lezione più chiara e ovvia della guerra è che l'idea di "far collassare rapidamente l'Iran" era errata fin dall'inizio. Anche dopo le ripetute affermazioni del nemico sulla distruzione delle infrastrutture missilistiche, dei centri di comando e delle capacità di lancio dell'Iran, quest'ultimo ha continuato la sua regolare attività militare, attaccando il nemico a piacimento.

Durante la guerra, venivano effettuate operazioni con missili e droni più volte al giorno. La continuità di queste ondate di lanci diventerà un giorno una delle prove più convincenti del fatto che la spina dorsale del programma missilistico strategico iraniano è rimasta completamente intatta.

Ciò ha rivelato un presupposto errato cruciale sia da parte degli americani che dei sionisti: la vera estensione dell'infrastruttura militare sotterranea iraniana, la sua profondità, la sua dispersione e la sua capacità di sopravvivenza.

Gran parte dell'arsenale missilistico iraniano, insieme alle strutture sotterranee necessarie per il lancio, lo stoccaggio e il recupero dei missili, è custodito in una rete di bunker fortificati costruiti nel corso dei decenni per resistere ai frequenti attacchi aerei. Si ritiene che alcune delle munizioni statunitensi più efficaci contro i bunker siano fortemente limitate da queste strutture pesantemente fortificate.

Filosofia operativa: il contenimento come forza

Altrettanto significativa è stata l'applicazione della filosofia operativa iraniana durante la guerra. I dati dimostrano che l'Iran non è stato così aggressivo nell'uso dei suoi missili più avanzati come comunemente si crede. Diversi sistemi discussi per anni negli ambienti militari sono stati sottoutilizzati o non impiegati affatto. Ciò rafforza la valutazione secondo cui l'Iran ha deliberatamente fatto maggiore affidamento su arsenali missilistici più datati, gestendo attentamente i tempi e l'intensità dei lanci.

Ciò ha portato a notizie secondo cui l'Iran avrebbe deliberatamente tenuto in riserva alcuni dei suoi missili strategici, utilizzando al contempo armi più vecchie con schemi di tiro calibrati. Questo approccio ha permesso a Teheran di mantenere il proprio vantaggio in termini di escalation, dimostrando al contempo la propria capacità di autosostentamento.

Inoltre, recenti rapporti e analisi sulle forze militari nella regione suggeriscono che i sistemi di lancio di missili balistici a propellente solido di nuova generazione con capsule a due stadi non sono stati ampiamente impiegati, sebbene potrebbero aumentare significativamente la densità di lancio nelle operazioni future.

L'Iran ha condotto attacchi prolungati senza aver testato a fondo la sua architettura di lancio più sofisticata. Le dimensioni e l'intensità dei futuri attacchi potrebbero essere di gran lunga superiori a qualsiasi cosa vista finora.

La dimensione navale: anti-accesso e negazione d'area

La dimensione navale della guerra ha inoltre rivelato un significativo cambiamento negli equilibri di deterrenza regionale. I gruppi di portaerei statunitensi operavano lontano dalle acque iraniane, al largo delle coste opposte: una precauzione notevole, data la schiacciante potenza della marina statunitense.

È ormai chiaro che, con il perfezionamento della dottrina iraniana di interdizione d'area (A2/AD), derivante dall'impiego di missili balistici antinave, armi da crociera a lungo raggio, droni e sistemi di difesa costiera multistrato, l'Iran ha imposto una nuova cautela alle decisioni operative statunitensi.

I missili Jaliye Fars (Golfo Persico) e Hormoz (Ormuz), insieme alle nuove generazioni di missili antinave, rappresentano una seria minaccia per le principali risorse navali nelle acque ristrette del Golfo Persico e del Golfo di Oman. È significativo che questi sistemi non siano stati utilizzati durante la recente guerra, il che indica che l'Iran ha sostanzialmente mantenuto la sua capacità di deterrenza senza impiegarla, pur rimanendo sufficientemente visibile da influenzare il comportamento del nemico. Questa moderazione trasmette un messaggio chiaro: ciò che rimane nell'arsenale è di gran lunga più potente di quanto non venga mostrato.

Fallimento strategico: il crollo della campagna di pressione

Dal punto di vista strategico, la conseguenza più significativa della terza guerra imposta è stata il completo fallimento dell'obiettivo politico originario alla base della campagna di pressione militare. I suoi ideatori avevano previsto una guerra che avrebbe innescato instabilità interna entro i confini dell'Iran, frammentato la sua struttura di comando, minato la cooperazione regionale e, in definitiva, isolato Teheran. Credevano che una pressione militare prolungata avrebbe ottenuto ciò che decenni di sanzioni illegali e debilitanti non erano riusciti a raggiungere.

Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. L'apparato statale iraniano non si è frammentato. La continuità del comando è stata mantenuta. Le reti di alleati regionali sono rimaste non solo intatte, ma anche operativamente efficaci. Di fatto, la guerra ha prodotto l'effetto opposto su più fronti.

La guerra ha rafforzato la più ampia narrativa strategica dell'Iran nella regione: la sola pressione militare non può costringere Teheran alla capitolazione.

Implicazioni diplomatiche: un fronte unito che non si è mai formato

I risultati hanno anche importanti implicazioni per la diplomazia. Forse la conseguenza più evidente della guerra è che l'Iran è riuscito a impedire la formazione di qualsiasi organismo internazionale unificato contro di esso.

Nonostante un'intensa campagna politico-militare occidentale coordinata con gli obiettivi israeliani, ampie fasce del Sud del mondo si sono rifiutate di schierarsi a favore dell'escalation contro Teheran.

Diversi governi regionali si sono adoperati attivamente per disinnescare la crisi anziché aggravarla. Grandi potenze come la Cina e la Russia si sono opposte a misure di isolamento internazionale più ampie. Anche tra gli alleati occidentali sono emerse crescenti preoccupazioni circa i rischi di un'escalation regionale incontrollata, di interruzioni nell'approvvigionamento energetico e di insicurezza marittima.

Questa profonda divisione ha impedito a Washington di costruire la nuova architettura globale di pressione contro l'Iran che solitamente persegue nelle crisi passate: dalla non proliferazione nucleare ai quadri di sicurezza regionali. La coalizione che intendeva isolare l'Iran si è ritrovata invece isolata a sua volta.

Dimensione economica: sanzioni indebolite, influenza energetica preservata

L'obiettivo economico della guerra non provocata era un altro risultato atteso che non è stato raggiunto. Durante il conflitto, le ripercussioni economiche che molti osservatori esterni avevano previsto sono state completamente attenuate. L'Iran ha continuato a esportare energia e a mantenere i propri mercati interni e la logistica per tutta la durata della guerra, nonostante la pressione sulle infrastrutture e il peso delle sanzioni.

In particolare, l'aggressione israelo-americana e la rappresaglia iraniana hanno rivelato la fragilità del sistema energetico globale di fronte all'instabilità che coinvolge l'Iran. La sola minaccia di un'escalation nello Stretto di Hormuz ha provocato una reazione immediata da parte della comunità internazionale, proprio per l'importanza cruciale di questa via navigabile per l'approvvigionamento globale di petrolio.

L'incapacità di Teheran di isolarsi senza provocare ripercussioni internazionali è stata ribadita da eventi non meno importanti dei profondi legami dell'Iran con il panorama energetico regionale e del suo ruolo centrale nella sicurezza marittima.

Adattamento industriale: la guerra come catalizzatore di espansione

Il rapido ritmo dell'adattamento industriale è stato un altro fattore cruciale nella recente guerra. Secondo fonti interne e analisi di istituzioni militari affiliate, il tasso di produzione missilistica era già aumentato drasticamente dopo la guerra dei dodici giorni del giugno dello scorso anno, e la recente guerra non ha fatto altro che accelerarlo e prolungarlo ulteriormente.

L'Iran possiede una vasta industria della difesa e, anche se gli aggressori riuscissero ad attaccare i suoi impianti di produzione, questi sono interdipendenti, il che consente loro di localizzare le catene di approvvigionamento e di stabilire linee di produzione clandestine.

Lungi dal rallentare la produzione e le capacità di lancio, l'ultima guerra ha stimolato investimenti strategici in termini di sopravvivenza, ridondanza e produzione su larga scala.

Trionfo politico: la narrazione crollata

Tra le considerazioni politiche più significative, questa guerra rappresenta un grande trionfo per l'Iran, dato il fallimento della narrativa centrale che Tel Aviv e Washington avevano promosso aggressivamente per decenni.

La sua premessa era che la continua pressione militare, economica e diplomatica avrebbe alla fine spinto l'Iran al limite, costringendolo a "sedersi al tavolo" per negoziare concessioni strategiche.

Al contrario, la guerra ha ribadito il contrario: l'Iran, sotto pressione, continua a funzionare, possiede capacità di rappresaglia e mantiene la sua forza e unità interna e governativa. Cosa ancora più importante, è uscito dal conflitto con la sua capacità di influenzare gli affari regionali completamente intatta.

Ciò non significa che l'Iran non sia stato colpito o che non abbia subito dei costi. Le guerre comportano costi elevati. Ma gli esiti strategici non sono determinati unicamente dall'entità dei danni, bensì dal successo o dal fallimento finale degli obiettivi politici e militari.

La nuova realtà regionale A questo proposito, vi sono sempre più prove che gli avversari dell'Iran siano rimasti sconcertati dall'esito. Una campagna volta a indebolire la deterrenza iraniana ha finito in gran parte per confermarlo. Una politica volta a isolare l'Iran è stata contrastata da una strategia di pressione che, in ultima analisi, ha favorito la de-escalation con Teheran e ha impedito che le tensioni si diffondessero in tutta la regione. Ciò che emerse, invece, furono sfide maggiori e il rischio di uno scontro diretto con una potenza regionale consolidata da tempo, dotata di vasti arsenali missilistici, catene di approvvigionamento resilienti e una dottrina matura di guerra asimmetrica. Le lezioni apprese sul campo di battaglia, nei negoziati regionali e nei calcoli energetici pongono l'Iran in condizione di entrare nell'era postbellica con vantaggi strategici e maggiore influenza.