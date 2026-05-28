L'Iran e la Resistenza contro la Terza Guerra Mondiale

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di Seyed Majid Emami*

Oggi viviamo in un momento in cui il mondo sta attraversando uno dei periodi storici più bui e, al tempo stesso, capaci di risvegliare le coscienze. La domanda principale è: "Come possiamo fermare la Terza Guerra Mondiale?" La risposta a questa domanda passa attraverso la comprensione delle radici del bellicismo e il riconoscimento della prima linea della resistenza ad esso; e oggi, questa prima linea è, senza dubbio, Gaza e l'ideale della liberazione della Palestina.

La Palestina come bussola morale e politica

Ciò che sta accadendo oggi a Gaza non è solo un conflitto regionale o una semplice crisi umanitaria; è piuttosto il crocevia di tutte le ingiustizie sistemiche globali. La Palestina di oggi è lo specchio perfetto della ferocia della macchina da guerra dell'imperialismo e del neocolonialismo. Quando voi in Italia portate avanti l'attivismo civile contro la guerra, in realtà state lottando sullo stesso fronte su cui il popolo iraniano resiste e paga un prezzo altissimo da oltre quattro decenni. E lo stesso vale per il popolo palestinese, che lotta per il diritto alla vita e all'autodeterminazione. Il nemico è uno solo, cambiano soltanto le sue maschere.

In questo contesto, vorrei guardare alla questione da una prospettiva che, forse, è meno trattata dai principali media occidentali: perché il sostegno della Repubblica Islamica dell'Iran alla Palestina non è una tattica politica o uno strumento geopolitico?

Per comprendere questo aspetto, bisogna guardare allo spirito che ha animato la Rivoluzione del 1979 e al nostro documento fondamentale: la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il nostro sostegno alla Palestina, prima ancora di essere una decisione governativa, è un dovere e un obbligo costituzionale esplicito. Permettetemi di citare l'Articolo 154 della Costituzione iraniana, che dichiara apertamente:

"La Repubblica Islamica dell'Iran considera come proprio ideale la felicità dell'uomo in tutta la società umana e riconosce l'indipendenza, la libertà e il governo del diritto e della giustizia come un diritto di tutti i popoli del mondo. Pertanto, pur astenendosi completamente da qualsiasi ingerenza negli affari interni di altre nazioni, sostiene la giusta lotta degli oppressi contro gli oppressori in ogni parte del mondo."

Sulla base dell'Articolo 152, la politica estera della Repubblica Islamica deve fondarsi sul rifiuto di ogni forma di dominio e di sottomissione. Ciò significa non entrare nel gioco del dominio e dello sfruttamento da nessuna delle due parti, poiché ogni lato di questo gioco è immorale e disumano. L'Articolo 154 ribadisce che la Repubblica Islamica, pur nel pieno impegno al rifiuto assoluto di qualsiasi ingerenza negli affari interni altrui, sostiene la giusta lotta degli oppressi.

Questo principio ha fondato la nostra dottrina di politica estera non su interessi meramente nazionalistici o su un pragmatismo capitalista, ma sul concetto di "difesa degli oppressi" (Oppressed) contro gli "oppressori" (Oppressors). Nella visione della nostra Costituzione, l'ideale della liberazione della Palestina è l'esempio più lampante di questa giusta lotta nell'era contemporanea.

La politica estera iraniana: traduzione pratica della solidarietà

Su questa base, la politica estera dell'Iran negli ultimi quattro decenni è stata la traduzione pratica di questo stesso principio. Non è un caso che, nei primissimi giorni dopo la vittoria della Rivoluzione, l'ambasciata del regime sionista a Teheran sia stata chiusa e le sue chiavi consegnate ai rappresentanti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Noi non riconosciamo l'esistenza dell'apartheid e dell'occupazione, perché la nostra Costituzione non ci permette di scendere a compromessi con un sistema fondato sulla privazione dei diritti fondamentali di un popolo.

Crediamo fermamente che la vera pace nel Medio Oriente e nel mondo non si ottenga dalle canne dei fucili degli eserciti occupanti, né attraverso trattati imposti per la normalizzazione delle relazioni. L'ultima volta che abbiamo sperimentato la "pace e la democrazia armata" è stato tre mesi fa, quando più di 150 dei nostri bambini sono bruciati vivi in una scuola, sono morti soffocati, e uno di loro non è riuscito nemmeno a inalare un'ultima volta dal suo spray respiratorio, perché un missile Tomahawk era piombato nella sua classe.

La politica estera dell'Iran propone una soluzione democratica e radicale: lo svolgimento di un referendum libero con la partecipazione di tutti gli abitanti originari e storici di quella terra — musulmani, cristiani ed ebrei — affinché possano determinare da soli il proprio destino e il proprio futuro politico. Questo è esattamente il rispetto per il "diritto all'autodeterminazione" sancito da tutti gli autorevoli documenti sui diritti umani e dalle costituzioni democratiche del mondo.

Forse un tempo, agli albori della Rivoluzione Iraniana, ci criticavano chiedendoci perché considerassimo il popolo palestinese come l'emblema degli oppressi. Ma oggi, proprio qui in Italia, incontriamo raramente una persona libera che non riconosca l'oppressione del popolo palestinese. Inoltre, i popoli hanno ormai collocato dalla parte giusta della storia i sostenitori della Palestina, come l'Iran, il Libano, l'Iraq e lo Yemen.

Nel giugno 2025, un sondaggio britannico di YouGov ha mostrato che solo il 6% degli italiani sostiene la risposta militare di Israele agli attacchi del 7 ottobre. Anche durante i recenti attacchi all'Iran, la società italiana si è nuovamente schierata dalla parte degli oppressi.

Un sondaggio dell'istituto Ipsos (Ipsos Doxa), i cui risultati sono stati pubblicati a metà maggio 2026 sul quotidiano Corriere della Sera, dimostra la ferma opposizione degli italiani a questa azione militare:

Il 69% degli italiani ritiene che l'attacco all'Iran sia una decisione del tutto sbagliata, che comporterà gravi conseguenze globali e ingenti perdite di vite umane.

Il 74% degli italiani disapprova la gestione di questa crisi da parte del governo statunitense, e solo il 9% concorda con le politiche di Washington a riguardo.

L'85% della popolazione sottolinea che il proprio Paese non dovrebbe in alcun caso farsi coinvolgere in questa guerra in Medio Oriente.

Conclusione

Lo sforzo per fermare la Terza Guerra Mondiale richiede la creazione di un fronte di resistenza globale. Questo fronte può prendere forma solo attraverso l'unione delle lotte locali con la solidarietà internazionale. L'impegno umano e le nobili flotte in Europa, soprattutto nelle campagne di solidarietà contro l'oppressione e nella determinazione a schierarsi al fianco del popolo di Gaza, sono proprio l'incarnazione della volontà dei popoli di cambiare il mondo.

* Direttore dell'Istituto cultuarale iraniano in Italia