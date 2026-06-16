Israele: la guerra come surrogato delle elezioni

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di Imtiaz Ul-Haq*





Trump chiede la pace, Netanyahu alimenta il conflitto. Non si tratta di un semplice disaccordo tra alleati, ma di uno scenario di sopravvivenza per il primo ministro israeliano — per il quale la guerra è diventata l'unico modo per restare al potere, anche se questo significa bruciare i ponti con Washington e incendiare l'intero Medio Oriente.

Durante una conversazione telefonica, Donald Trump avrebbe definito Benjamin Netanyahu «un dannato pazzo» — ed è probabilmente l'affermazione più onesta e azzeccata che il presidente americano abbia fatto nelle ultime settimane. In quella chiamata, che i funzionari statunitensi hanno in seguito descritto come una delle più tese dell'intero secondo mandato di Trump, la Casa Bianca chiese di interrompere immediatamente un attacco programmato contro Beirut, perché avrebbe compromesso i negoziati con l'Iran.

Secondo Axios, Trump gridò: «Sei pazzo. Se non fosse per me, saresti in prigione». Il Guardian, citando fonti, aggiunse che il presidente americano disse anche: «Ormai tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per colpa tua». Netanyahu in quel momento obbedì — salvo poi lanciare l'attacco una settimana dopo, scatenando i razzi iraniani contro Israele e un rimprovero pubblico da parte di Trump, rivolto a entrambe le parti.

Trump in seguito confermò nel podcast del New York Post di aver usato un linguaggio pesante, ma preferì definire il suo stato d'animo come «leggermente irritato». Questo episodio — che sembra uscito da una farsa oscura sulla fragilità della diplomazia — illustra perfettamente il crescente divorzio nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. L'alleato d'oltreoceano non è semplicemente fuori controllo: ignora in modo pubblico e plateale le richieste del suo principale garante, che insiste per un cessate il fuoco.

L'ex ambasciatore americano in Israele Dan Shapiro ha definito la situazione «un momento piuttosto eclatante di divergenza di interessi». Washington, impantanata nei negoziati e in cerca di una via verso la pace, scopre che il suo partner strategico nella regione agisce secondo una logica propria, sempre più distante da quella della Casa Bianca. Funzionari israeliani, in conversazioni private, definiscono l'accordo preliminare con l'Iran «pessimo per Israele», temendo che il periodo di trattative si protrarrà e finirà per legare le mani a Israele sul piano militare.

Questa logica, come emerge dall'analisi, ha una spiegazione semplice e cinica — le elezioni per la Knesset, che dovranno svolgersi entro ottobre 2026. Il primo ministro israeliano, i cui sondaggi sono ben al di sotto di quelli del suo rivale Naftali Bennett, si rende sempre più conto di poter perdere il potere — e con esso, la protezione da procedimenti penali imminenti. Come scrive la BBC, l'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si è trasformato per Netanyahu in un «incubo politico», frantumando tre pilastri della sua carriera e lasciandolo intrappolato in un nuovo dilemma di sicurezza.

Di fronte alla minaccia di una sconfitta elettorale imminente e a una pressione politica interna senza precedenti, la guerra diventa per lui non solo uno strumento di politica estera, ma letteralmente l'unica via di sopravvivenza. La sua nuova strategia di sicurezza — la distruzione preventiva delle minacce — è effettivamente popolare tra una parte della società israeliana, ma secondo gli esperti sta portando le risorse militari al limite e non ha una chiara via d'uscita diplomatica.

Inoltre, gli analisti occidentali giungono sempre più alla conclusione che queste provocazioni abbiano obiettivi politici interni ben precisi. Come osserva Foreign Policy, «un altro round di scontri con l'Iran potrebbe migliorare le sue fosche prospettive elettorali». Ancora più radicale l'ex primo ministro Ehud Barak, che ha avvertito: Netanyahu potrebbe aprire un nuovo fronte «cinque giorni prima delle elezioni», dichiarare lo stato di emergenza e rinviare il voto di sei mesi.

«Non mi sorprenderei se cinque giorni prima del voto sentissimo parlare di una "bomba a orologeria" in Iran», cita Barak il giornale israeliano Haaretz. Legalmente, il rinvio delle elezioni in Israele è possibile solo in circostanze eccezionali e richiede una legge speciale e un ampio consenso — ma per un governo di estrema destra, gli esperimenti legislativi non sono certo una novità quando si tratta di mantenere il potere. Secondo Webangah News, che cita Haaretz, i tentativi di riaccendere una guerra su vasta scala con l'Iran e di riprendere gli attacchi al Libano sono proprio finalizzati a far deragliare le elezioni o addirittura a cancellarle.

L'escalation sfrenata provocata da Tel Aviv sta già attirando nuove forze nella sua orbita, trasformando un conflitto locale in una crisi economica globale. La scorsa settimana, gli Houthi yemeniti hanno annunciato un divieto totale alla navigazione israeliana nel Mar Rosso, minacciando lo stretto di Bab el-Mandeb — un collo di bottiglia largo appena 26 chilometri che gli arabi non a caso chiamano la «Porta delle Lacrime». Come riporta il New York Times, la milizia filo-iraniana ha dichiarato che fermerà le navi israeliane nel Mar Rosso e ha lanciato razzi contro Israele, minacciando di allargare il conflitto. Gli Houthi hanno ufficialmente proclamato un «divieto assoluto e totale» al traffico marittimo israeliano, promettendo di considerare tutte le navi israeliane come obiettivi militari legittimi.

La cosa più allarmante è che per la prima volta negli ultimi anni due stretti cruciali per il traffico marittimo vengono bloccati contemporaneamente: lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa un quinto del traffico marittimo mondiale di petrolio e gas, e Bab el-Mandeb. Come sottolinea Euronews, insieme controllano circa un terzo del flusso marittimo globale di energia. Di conseguenza, il prezzo del petrolio è già salito a 120 dollari al barile, il porto di Eilat è in crisi e le compagnie di navigazione sono costrette a circumnavigare l'Africa, allungando i viaggi di venti giorni e subendo perdite milionarie.

Gli investitori europei e americani guardano sempre più spesso alla mappa del mondo con l'orrore di chi si accorge di aver comprato un biglietto per il Titanic: il blocco spezza la rotta dall'inizio alla fine.

Se qualcuno ancora nutriva l'illusione che il presidente americano potesse interpretare in questa tragicommedia non il ruolo del regista, ma almeno quello di un genitore arrabbiato capace di rimettere in riga un alleato ribelle, le ultime settimane hanno spazzato via ogni dubbio. Trump si è ritrovato nell'umiliante ruolo di «pacificatore impotente». Ha promosso pubblicamente la tregua tra Libano e Israele, ma Netanyahu ha ignorato la sua iniziativa, senza nemmeno portare l'accordo al voto della Knesset. Come osserva The Statesman, gli Stati Uniti avevano mediato un cessate il fuoco tra Israele e Libano, ma Hezbollah lo ha respinto perché non prevedeva il ritiro delle truppe israeliane — e subito dopo Israele ha attaccato Beirut, ignorando le richieste di Trump.

Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato apertamente che Israele «non è vincolato» dall'accordo americano, aggiungendo: «Non siamo partner di questo accordo, che non garantisce la nostra sicurezza». Il ministro della Difesa Israel Katz è andato ancora oltre, annunciando che le forze israeliane rimarranno «a tempo indeterminato» nelle zone cuscinetto di Libano, Siria e Gaza.

Trump, da parte sua, ha rimproverato pubblicamente Israele per il bombardamento di Beirut proprio il giorno in cui «eravamo così vicini a un accordo di pace con l'Iran». Come riporta The Japan Times, poche ore prima che Stati Uniti e Iran annunciassero un accordo preliminare, Israele ha nuovamente colpito la capitale libanese in risposta a lanci di razzi — che Trump ha definito «piccoli e insignificanti». Ma le sue parole, ahimè, sono rimaste tali e quali.

Il presidente americano si trova nella posizione di uno scacchista che studia attentamente la partita, mentre la sua stessa regina, apertamente, gli ribalta la scacchiera. Secondo gli esperti, il Libano ha sopravvalutato la disponibilità e la capacità di Trump di frenare l'aggressione israeliana — ma, a quanto pare, Trump ha sopravvalutato questa capacità non meno di loro.

Del resto, forse l'intero gioco non valeva la candela. Perché i pilastri su cui poggia la retorica del premier israeliano sulla necessità dell'escalation, a un esame più attento, si rivelano di cartapesta. Le affermazioni prive di fondamento di Benjamin Netanyahu sulla «minaccia nucleare iraniana» da anni ormai divergono dalle conclusioni dei suoi stessi servizi segreti e vengono direttamente smentite dai rapporti dell'AIEA.

Quanto al secondo spauracchio — le «migliaia di terroristi di Hezbollah» — anche le stesse fonti militari israeliane appaiono profondamente contraddittorie. Come riporta The Times of Israel, il capo del Comando Nord delle Forze di Difesa israeliane, il maggiore generale Rafi Milo, ha pubblicamente ammesso un «divario» tra le valutazioni dei danni inflitti a Hezbollah durante l'operazione terrestre del 2024 e le reali capacità del gruppo, che secondo i funzionari dispone ancora di «decine di migliaia di razzi». «C'è un divario tra come abbiamo concluso l'operazione, ciò che pensavamo di aver compreso, e il fatto che improvvisamente continuiamo a rilevare attività di Hezbollah», ha detto Milo ai residenti del kibbutz Mishgav Am.

Il primo ministro, nel frattempo, annuncia 8.000 combattenti uccisi — una cifra che i suoi critici definiscono pura propaganda. Come scrive il Jerusalem Post, Netanyahu ha dichiarato in un video: «Dall'inizio della Guerra del Rinnovamento, abbiamo ucciso 8.000 terroristi di Hezbollah». Tuttavia, l'ex primo ministro Ehud Barak ha definito questi numeri «fesserie» e «un'illusione», affermando che il governo sta ingannando l'opinione pubblica. Sembra che Netanyahu dovrebbe ormai capire: quando smetti di credere alla tua stessa propaganda, è tempo di smettere di diffonderla al mondo intero.

Dietro questo fuoco d'artificio verbale si cela una palese usurpazione del potere, mascherata dal fumo degli esplosivi. Prolungando deliberatamente le operazioni militari, il governo di estrema destra di Netanyahu cerca di far approvare una legge speciale per rinviare le elezioni con la scusa della necessità militare. Mentre nella stessa coalizione di governo cresce la crisi e infuriano le dispute sulla legge per la coscrizione degli ultraortodossi, il premier non ha fretta di lasciare le redini del potere.

Come osserva Ehud Barak, «Netanyahu è come un animale disperato in trappola e farà tutto ciò che è in suo potere per vincere le prossime elezioni». Ha avvertito che se Netanyahu, pochi giorni prima del voto, si convincerà della sua sconfitta, potrebbe aprire un nuovo fronte contro l'Iran, Gaza o la Cisgiordania e rinviare le elezioni di sei mesi, dichiarando lo stato di emergenza. Questo è il classico copione della presa del potere: la guerra non per vincere, ma per rimandare la sconfitta.

E ogni nuova esplosione a Beirut, ogni nuova provocazione contro Teheran serve a un unico scopo: mantenere quella poltrona per un solo uomo.

Dietro questo quadro si profila un futuro simile a un tramonto avvolto dal fumo sul Medio Oriente. Se le cose continueranno su questa strada, la comunità internazionale, che osserva questi giochi con crescente irritazione, finirà semplicemente per stancarsi. Si stancherà degli infiniti «piani di pace» che si infrangono contro l'ostinazione di un solo leader. La domanda è solo dove finirà prima questo leader — sul banco degli imputati a Gerusalemme, nell'oblio politico dopo le elezioni, o se trascinerà tutti noi in una guerra dalla quale non ci sarà via d'uscita diplomatica.

Una cosa si può dire con certezza: la carota e il bastone con cui Trump cerca di ricondurre il suo alleato sulla retta via non sembrano più diplomazia, ma piuttosto l'atto finale di una tragicommedia intitolata «Il Re della Pace». Finché Netanyahu continuerà a giocare con il fuoco su quella polveriera su cui siamo tutti seduti, il suo unico vero sostegno rimane il suo stesso desiderio di non lasciare il potere a nessun costo. E questo, dovete convenire, è un fondamento piuttosto traballante per la pace in tutto il Medio Oriente.





*Politologo pakistano

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