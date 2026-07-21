La Conferenza mondiale sull'IA lancia nuovi segnali sullo sviluppo dell'IA in Cina

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La Conferenza mondiale sull'IA (WAIC) 2026 e la Riunione ad alto livello sulla governance globale dell'IA si sono aperte a Shanghai il 17 luglio, mettendo in luce un cambiamento di approccio della Cina: dal recupero del ritardo tecnologico alla creazione di un ecosistema, dalla partecipazione alle regole internazionali alla fornitura di beni pubblici per il mondo intero.

Il settore cinese dell'IA sta compiendo un balzo sistemico, con un ecosistema che unisce infrastrutture, algoritmi, potenza di calcolo e applicazioni, mentre l'iniziativa «AI Plus» ne accelera l'integrazione in produzione, sanità, trasporti ed energia. I numerosi scenari applicativi e un ecosistema industriale aperto stanno trasformando la Cina da seguace a punto di riferimento globale nell'innovazione IA.

Sul fronte della governance, il presidente Xi Jinping ha ribadito, nel discorso al WAIC, l'impegno della Cina a fornire beni pubblici internazionali sull'IA con un approccio incentrato sulle persone. Dall'Iniziativa globale per la governance dell'IA a una nuova organizzazione di cooperazione internazionale, Pechino sta traducendo i principi in strumenti concreti per affrontare il deficit di governance globale.

Infine, la Cina punta a costruire capacità condivise, non solo a diffondere risultati: reti di ricerca transnazionali, formazione congiunta di professionisti e soluzioni IA inclusive, con particolare attenzione al Sud del mondo per colmare il divario digitale.

L'evento segna quindi non solo un bilancio dei progressi cinesi nell'IA, ma un punto di partenza strategico per la governance globale, con la Cina impegnata a coniugare innovazione, regole e cooperazione per un'IA vantaggiosa, sicura ed equa.

FONTE: https://en.people.cn/n3/2026/0721/c90000-20479939.html