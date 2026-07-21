Yemen, Sanaa impone il blocco navale all'Arabia Saudita: "Blocco contro blocco"

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Le Forze Armate yemenite hanno annunciato l'immediato divieto di navigazione marittima per l'Arabia Saudita, presentando la misura come una risposta diretta al blocco imposto da Riyadh contro lo Yemen ormai da quasi dodici anni. Il portavoce militare Yahya Saree ha dichiarato che la decisione nasce dall'impossibilità di accettare il prolungarsi delle restrizioni su porti, aeroporti e collegamenti terrestri, aggravate dai recenti attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sanaa.

Da qui la scelta di applicare la dottrina del "blocco contro blocco", con effetto immediato. Secondo Saree, il provvedimento riflette la volontà espressa dalle grandi manifestazioni popolari che nei giorni scorsi hanno mobilitato centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese. Le autorità yemenite hanno inoltre dichiarato di essere pronte a qualsiasi scenario, avvertendo che un'ulteriore escalation saudita riceverà una risposta "totale e severa". Sulla stessa linea il capo della delegazione negoziale di Sanaa, Mohammed Abdulsalam, secondo cui lo Yemen avrebbe concesso a Riyadh tutto il tempo necessario per revocare il blocco e assumersi le proprie responsabilità, senza ottenere risultati concreti.

Per questo, ha affermato, la decisione rappresenta una risposta "naturale, legittima e morale" all'intransigenza saudita. Le tensioni sono aumentate dopo i recenti attacchi contro l'aeroporto di Sanaa e la successiva operazione yemenita contro l'aeroporto saudita di Abha. Le autorità di Ansar Allah ribadiscono che la strategia sarà quella della reciprocità: "Aeroporti per aeroporti" e "blocco per blocco", fino alla revoca completa delle restrizioni imposte al Paese.

L'annuncio apre una nuova fase della crisi nel Mar Rosso e nel Golfo, con il rischio che il confronto tra Yemen e Arabia Saudita si estenda ulteriormente alle rotte marittime, già al centro delle tensioni regionali degli ultimi mesi.





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