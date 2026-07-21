Xi esprime fermo sostegno alle Nazioni Unite nell'incontro con Guterres

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Venerdì il presidente Xi Jinping ha ribadito il fermo sostegno della Cina alle Nazioni Unite durante l'incontro a Shanghai con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, presente in città per la Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale del 2026 e la Riunione ad alto livello sulla governance globale dell'IA.

Xi ha elogiato il lavoro di Guterres in dieci anni alla guida dell'ONU, tra cui il sostegno al multilateralismo, l'impegno sul cambiamento climatico, la promozione della governance in settori emergenti come l'IA e l'avvio del processo di riforma dell'Organizzazione.

Ricordando il 55° anniversario del ripristino del seggio legittimo della Repubblica Popolare Cinese all'ONU, Xi ha sottolineato l'impegno costante della Cina per la pace mondiale, lo sviluppo globale, l'ordine internazionale e il sostegno alle Nazioni Unite, ricordando che anche la visione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e le quattro iniziative globali nascono con l'obiettivo di rafforzare lo status e l'autorità dell'ONU.

Di fronte a un contesto internazionale sempre più instabile, Xi ha insistito sulla necessità di un multilateralismo autentico, sul rispetto della sovranità e dei diritti legittimi di ogni paese, avvertendo che «non si deve mai permettere che il mondo torni alla legge della giungla». Ha inoltre invocato la difesa del sistema internazionale nato dopo la Seconda guerra mondiale, insieme a una riforma dell'ONU che la adatti ai tempi, chiedendo alle grandi potenze maggiore responsabilità e una convivenza armoniosa capace di dare stabilità al mondo.

Guterres, da parte sua, ha elogiato il ruolo esemplare della Cina nel sostegno al multilateralismo e alla cooperazione internazionale, assicurando che l'ONU continuerà a rafforzare la collaborazione con Pechino, a contrastare unilateralismo e prepotenze egemoniche, e a difendere la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale nel cammino verso un mondo multipolare.