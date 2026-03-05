Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

Dal confronto ucraino al rischio escalation in Iran. Il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov denuncia il coinvolgimento 'diretto' della NATO e attacca Kiev per i sabotaggi. Ecco cosa ha detto

389
La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

Non è più una guerra per procura, non è più un conflitto ibrido combattuto con sanzioni e propaganda. Secondo Mosca, la NATO e l'Occidente hanno ormai aperto le ostilità direttamente in prima persona contro la Federazione Russa. A lanciare l'accusa è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenuto a una tavola rotonda diplomatica dedicata alla risoluzione del conflitto in Ucraina, come riporta l'agenzia TASS.

"L'obiettivo della guerra contro la Russia, preparata e alla fine scatenata dall'Occidente attraverso il regime ucraino, è indebolire il nostro Paese. E c'è ogni ragione di credere che dietro a tutto ciò ci sia il desiderio estremo di distruggere la nostra nazione", ha dichiarato Lavrov, descrivendo un quadro in cui l'Ucraina è stata trasformata nella "punta di lancia" di un'aggressione occidentale che oggi ha perso ogni alone di indirettezza.

Secondo il capo della diplomazia russa, l'Unione Europea avrebbe addirittura superato la stessa NATO nella determinazione anti-russa. "Nella sua determinazione a militarizzarsi e ad affilare le armi contro il nostro Paese, l'UE non è meno persistente dell'Alleanza Atlantica", ha tuonato Lavrov, sottolineando come, nonostante il fallimento dei piani di sconfiggere Mosca sul campo, "gli ostinati europei a Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino insistano che le porte della NATO debbano rimanere aperte".

Il nodo dei negoziati e l'ombra di Anchorage

Nonostante la durezza dello scontro, Lavrov ha aperto uno spiraglio sul fronte diplomatico, rivelando dettagli inediti sugli incontri tra Russia e Stati Uniti. Il ministro ha riferito che Mosca non vede ragioni per sospettare che i negoziati con la mediazione nordamericana siano una "cortina fumogena".

Al centro del ragionamento di Lavrov ci sono gli accordi raggiunti al summit di Anchorage, basati sulle proposte del presidente USA Donald Trump. "Il 'clima' non era la cosa principale ad Anchorage", ha spiegato il ministro, sminuendo l'abilità occidentale nel creare atmosfere positive. "Il clima evapora. La cosa fondamentale è che ad Anchorage è stata raggiunta una chiara intesa".

Un'intesa che, ha ammesso Lavrov, implica "seri compromessi" da parte russa, accettati dal presidente Vladimir Putin. Il problema, secondo Mosca, è che "Ucraina ed Europa continuano a fare di tutto per rielaborare e riscrivere le intese di Anchorage". Da qui l'appello finale: la Russia è impegnata a rispettare gli accordi e spera che gli Stati Uniti "non vengano deviati da questo retto cammino".

L'accusa a Kiev: terrorismo e sabotaggi

Nel suo intervento, Lavrov ha rinnovato le accuse al governo ucraino, definendo i suoi militari "terroristi" attivi su più fronti. "Sono impegnati nella sicurezza informatica, nel cyberterrorismo, prendendo di mira strutture civili come banche, centrali elettriche e sistemi di trasporto", ha affermato.

Un esempio citato è l'attacco alla nave gasiera Arctic Metagaz, avvenuto al largo delle coste libiche. "Hanno distrutto la petroliera, che navigava in modo del tutto legale, e la pista ucraina non la nascondono nemmeno", ha denunciato Lavrov, aggiungendo che il regime di Kiev starebbe pianificando attacchi anche ai gasdotti Turkish Stream e Blue Stream.

Il ministro ha poi puntato il dito contro Stati Uniti e Regno Unito, accusati di aver dispiegato in Ucraina infrastrutture per condurre attacchi hacker, infrastrutture che sarebbero ancora operative. Non sono state risparmiate nemmeno le grandi aziende tecnologiche: "Google, Microsoft, Amazon e SpaceX, guidate dall'imprenditore Elon Musk, sponsorizzano apertamente le attività degli hacker ucraini".

Il Medio Oriente e il rischio di allargamento del conflitto

Parallelamente alla crisi ucraina, Lavrov ha lanciato un grido d'allarme per la situazione in Medio Oriente, denunciando un progressivo coinvolgimento della NATO nella guerra tra Israele e Iran. "La NATO si sta facendo trascinare nella guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran", ha affermato, citando le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte sulla possibile attivazione della clausola di difesa collettiva a sostegno dell'operazione americana.

Secondo Mosca, l'obiettivo di Washington e Tel Aviv è chiaro: "Spingere un cuneo tra i paesi della regione", in particolare tra l'Iran e i suoi vicini arabi del Golfo, con i quali era in corso un processo di normalizzazione. Una strategia che, nelle parole di Lavrov, segue il classico schema del "dividi et impera".

Il ministro ha espresso profonda preoccupazione per le sofferenze inflitte ai civili, citando l'uccisione di bambine in una scuola iraniana, e ha chiesto "la fine immediata dell'aggressione" e una "moratoria totale sugli attacchi che causano vittime civili e la distruzione di infrastrutture civili".

Lavrov ha rivelato che i negoziati tra Usa e Iran erano vicini al successo già nel giugno del 2025, prima che venisse scatenata la prima "ondata di aggressione" contro Teheran. Oggi, la situazione è precipitata e la Russia, ha assicurato, lavorerà con i partner internazionali per creare le condizioni per fermare le ostilità.

Il nodo degli asset russi e la "Board of Peace"

In chiusura, una nota di freddezza sui rapporti bilaterali con Washington. Lavrov ha rivelato che gli Stati Uniti non hanno risposto alla proposta ufficiale russa di utilizzare i beni congelati per contribuire al cosiddetto "Board of Peace". Un silenzio che conferma la difficoltà di trovare un terreno comune anche su dossier apparentemente tecnici, in un clima ormai di scontro aperto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

  • 05 Marzo 2026 16:25

La scena è da manuale delle violazioni della libertà di stampa. Erano lì per raccontare al mondo cosa stava accadendo dopo gli attacchi missilistici iraniani su Tel Aviv. Inquadravano...

ASIA Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

  • 04 Marzo 2026 17:25

Mentre i missili cadono su Teheran e il mondo trattiene il fiato, c'è un uomo che tutto questo lo aveva già visto sedici mesi fa. Si chiama Jiang Xueqin, è uno storico, educatore e...

ASIA La guerra all'Iran e il miraggio delle scorte illimitate di Trump

La guerra all'Iran e il miraggio delle scorte illimitate di Trump

  • 04 Marzo 2026 16:22

C'è una frase che il presidente statunitense ha ripetuto con sicurezza in questi giorni, quasi fosse un dato di fatto, una verità indiscutibile: "Scorte praticamente illimitate" . Gli Stati...

AMERICA LATINA La profezia di Maradona: armi, Iraq e Venezuela in un'intervista da riscoprire

La profezia di Maradona: armi, Iraq e Venezuela in un'intervista da riscoprire

  • 04 Marzo 2026 15:37

C'è un'immagine che racconta meglio di mille editoriali lo spirito di un'epoca. Siamo nel novembre 2005, a Mar del Plata, Argentina. Diego Armando Maradona sale sul palco della Cumbre de los Pueblos,...

ASIA L'Iran seppellisce 165 bambini fatti a pezzi dalle bombe: questa è la guerra di USA e Israele

L'Iran seppellisce 165 bambini fatti a pezzi dalle bombe: questa è la guerra di USA e Israele

  • 03 Marzo 2026 15:35

L'Iran ha salutato oggi i suoi 165 figli uccisi tre giorni fa nel bombardamento che ha distrutto la scuola elementare Shajareh Tayyebeh di Minab, nella provincia meridionale di Hormozgan. Un attacco criminale...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

05 Marzo 2026 16:25
Il mondo che l'Occidente non ha inventato

Il mondo che l'Occidente non ha inventato

05 Marzo 2026 15:31
«La Russia è nostra nemica»: le veline anti-iraniane di Israele mutuate dai sionisti de Linkiesta

«La Russia è nostra nemica»: le veline anti-iraniane di Israele mutuate dai sionisti de Linkiesta

05 Marzo 2026 15:22
Quando l'Italia diceva NO agli USA: il confronto impietoso tra la Prima Repubblica e il Governo Meloni

Quando l'Italia diceva NO agli USA: il confronto impietoso tra la Prima Repubblica e il Governo Meloni

05 Marzo 2026 14:30
IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

05 Marzo 2026 13:00
Il silenziatore di Minab

Il silenziatore di Minab

05 Marzo 2026 12:30
Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

05 Marzo 2026 11:00
Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

05 Marzo 2026 11:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, aumenta bilancio vittime per attacchi di USA-Israele. 1230 iraniani uccisi

82021
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

34060
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24928
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24765
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

19149
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18842
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

15743
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15530
AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti