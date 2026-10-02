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Trump: "Riforniremo le nostre riserve strategiche nazionali con petrolio venezuelano"

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Trump: "Riforniremo le nostre riserve strategiche nazionali con petrolio venezuelano"

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Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato oggi che le riserve strategiche di greggio del Paese - attualmente al livello più basso da decenni - saranno rifornite con petrolio proveniente dal Venezuela. "Abbiamo ottimi rapporti con il Venezuela. Stiamo guadagnando molto, e lo stesso vale per loro. Inizieremo a riempire le nostre riserve nazionali con petrolio venezuelano per generare profitti", ha affermato il presidente rivolgendosi ai giornalisti. A fine agosto, Trump aveva annunciato "il più grande accordo petrolifero della storia mondiale" con la nazione bolivariana.

La notizia è stata confermata dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez, la quale ha successivamente precisato che l'accordo avrebbe avuto una durata di 25 anni, sottolineando inoltre che Caracas avrebbe mantenuto la sovranità sulle proprie risorse di idrocarburi. Sebbene il contenuto dell'accordo non sia stato reso pubblico, sono emersi altri dettagli.

Nel corso della visita in territorio venezuelano del Segretario all'Energia statunitense Christopher Wright, avvenuta all'inizio di settembre, Rodríguez ha rivelato che la trattativa si è svolta in "due fasi", mentre Wright ha dichiarato che l'accordo è stato concluso "tra il governo statunitense e la società privata venezuelana NABEP".

Da allora sono stati annunciati anche la firma di lettere d'intenti e contratti con compagnie petrolifere internazionali - principalmente statunitensi - e il rilascio di nuove licenze operative alla compagnia statale Petróleos de Venezuela; tuttavia, tali sviluppi non segnano la fine del regime sanzionatorio imposto da Washington alla nazione bolivariana da oltre un decennio.

 

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