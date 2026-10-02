Xi Jinping: «La grande rinascita della nazione cinese è inarrestabile»

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Nel giorno della Festa Nazionale, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito con forza la direzione strategica della Cina: «La grande rinascita della nazione cinese è inarrestabile». Parlando alla Grande Sala del Popolo di Pechino, in occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Xi ha invitato il Paese a procedere «con ferma fiducia» e passi concreti verso gli obiettivi fissati.

Il presidente cinese ha sottolineato come, negli ultimi 77 anni, il Partito Comunista Cinese abbia guidato il popolo nella realizzazione di «due miracoli»: una rapida crescita economica e una duratura stabilità sociale. «Siamo immensamente orgogliosi degli straordinari risultati della Nuova Cina e abbiamo piena fiducia nelle prospettive della modernizzazione cinese», ha dichiarato.

Nonostante le crescenti pressioni, ha aggiunto Xi, l'economia cinese ha continuato a svilupparsi nel corso dell'anno, mostrando forza e vitalità e puntando sull'innovazione e sulla crescita di alta qualità. Ora l'obiettivo è consolidare questa dinamica e garantire un buon avvio al 15° Piano quinquennale, relativo al periodo 2026-2030, rafforzando al tempo stesso le politiche a tutela del benessere della popolazione. Xi ha inoltre ribadito l'impegno di Pechino per il principio «un Paese, due sistemi» e per la prosperità e stabilità di Hong Kong e Macao. Sullo Stretto di Taiwan ha invocato un ulteriore rafforzamento degli scambi, opponendosi alle forze secessioniste e alle interferenze esterne.

Sul piano internazionale, Pechino continuerà a perseguire una politica estera indipendente e di pace, promuovendo le quattro grandi iniziative globali cinesi e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. L'obiettivo dichiarato da Xi è contribuire con «maggiore certezza ed energia positiva» a un mondo attraversato da profonde turbolenze.



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