La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

A cosa ci convoca oggi il Moncada quando l'imperialismo pretende di chiudere di colpo le alternative di liberazione? Nella presente congiuntura — caratterizzata dalla crisi strutturale del capitale, dall'avanzata del fascismo, dal genocidio contro il popolo palestinese e dall'assedio permanente ai processi sovrani dell'America Latina —, ben lontano dall'essere un ricordo rituale o un dato immobile nei manuali di storia, il 26 luglio irrompe nel presente come una lezione viva di prassi rivoluzionaria.

Parlare del Moncada oggi esige di riscattare una categoria centrale del materialismo dialettico: l'occasione storica. Nella concezione marxista, la crisi rivoluzionaria non è un evento mistico né l'esito automeccanico delle contraddizioni economiche; è l'incontro qualitativo tra le condizioni oggettive e l'intervento decisivo dell'elemento soggettivo.

Le condizioni oggettive — la miseria strutturale, la decomposizione dello Stato borghese, le frodi elettorali e l'oppressione di classe — sono sotto gli occhi di tutti. La classe dominante non può più governare come prima e i popoli rifiutano di continuare a vivere sotto la dittatura del capitale. Tuttavia, la storia dimostra che la crisi oggettiva da sola non conduce al socialismo; priva di un'avanguardia consapevole e di una classe organizzata, la decomposizione del sistema degenera indefettibilmente in fascismo, guerra o barbarie.

Lenin formulò con precisione la scienza del momento opportuno: “Ieri era troppo presto, domani sarà troppo tardi”.

Nel 1953, di fronte alla paralisi della politica borghese e al dogmatismo di chi attendeva pazientemente condizioni "perfette" che non sarebbero mai arrivate, Fidel Castro e la Generazione del Centenario si assunsero la responsabilità storica di rompere il consenso dell'impotenza.

Per calibrare la dimensione teorica e politica del 26 luglio 1953, è indispensabile individuare contro quali tendenze si sollevò la Generazione del Centenario. Dopo il colpo di Stato di Fulgencio Batista nel marzo del 1952, l'opposizione cubana si trovava paralizzata da due deviazioni complementari: da un lato, l'impotenza della politica borghese tradizionale; dall'altro, il dogmatismo determinista dell'ortodossia comunista dell'epoca.

Le forze del riformismo e della borghesia d'opposizione (incarnate nel Partido Auténtico e nei settori ufficialisti del Partido Ortodoxo) puntavano sulla paralisi istituzionale. Pretendevano di combattere una dittatura militare filoimperialista mediante ricorsi di incostituzionalità davanti a un Tribunale Supremo cooptato, o attendendo negoziati di corridoio e false promesse elettorali del regime. Preferivano la garanzia della proprietà privata sotto lo stivale di Batista piuttosto che armare il popolo o scatenare un processo rivoluzionario di classe.

Allo stesso tempo, la direzione del Partido Socialista Popular (PSP) leggeva la congiuntura da uno schema meccanicista e stadiale. Sostenevano che Cuba non fosse "oggettivamente matura" per l'insurrezione perché non si adempiva ai manuali teoricisti dell'accumulazione di forze nei sindacati urbani o perché la correlazione internazionale non lo consigliava. Attendevano passivamente che le contraddizioni del capitalismo maturassero "da sole", etichettando inizialmente l'azione del Moncada come un "avventurismo putschista".

Fidel Castro e i giovani lavoratori, contadini e studenti che assaltarono il Moncada romperono radicalmente con entrambi i vicoli ciechi. Dimostrarono che le dittature del capitale non si vincono con le leggi redatte dalla stessa borghesia, e che l'avanguardia non deve attendere pazientemente che i frutti cadano dall'albero. Il Moncada fu la dimostrazione pratica di come l'azione audace dell'avanguardia politica — il motore piccolo — possa e debba agire da catalizzatore dialettico per accendere la coscienza e la mobilitazione delle masse: il motore grande della storia.

Quella mattina del 1953, i giovani rivoluzionari non uscirono ad assaltare una caserma militare cercando una vittoria tattica immediata o un calcolo utilitaristico dei danni. Uscirono a sovvertire la logica della rassegnazione. Militarmente fu un rovescio cruento, ma politicamente costituì il motore ineludibile della vittoria strategica. Dai calaforni e dalle torture della dittatura filoimperialista di Fulgencio Batista non sgorgò lo sconforto, bensì La storia mi assolverà: un programma di trasformazione sociale, giustizia di classe e sovranità nazionale.

Quel filo rosso della storia fu riassunto con lucidità dal Comandante Hugo Chávez, che nascerà l'anno dopo in Venezuela. Quando l'oligarchia pretese di incarcerare la dignità popolare dopo l'insurrezione militare del 1992, Chávez trasformò la sconfitta tattica in vittoria politica. Anni più tardi, nel parafrasare l'arringa fidelista esprimendo che "la storia mi assorbirà", sintetizzò la fusione dialettica della memoria combattiva: la certezza che il soggetto popolo non solo viene assolto dalla storia, ma si dissolve e si espande in essa come una forza collettiva e invincibile.

Sullo scacchiere geopolitico attuale, i centri del potere imperialista — guidati dai falchi statunitensi come Marco Rubio — hanno riattivato la retorica della Guerra Fredda sotto una nuova veste: l'invenzione di una presunta "internazionale terrorista" di sinistra. Ogni movimento, governo sovrano o popolo che sfidi l'egemonia del dollaro e il saccheggio delle risorse naturali viene classificato sotto l'etichetta del "terrorismo" o della "criminalità organizzata transnazionale".

Questo racconto non è casuale. Il concetto globale di "sicurezza" è lo strumento ideologico utilizzato dalla classe dominante nella sua controrivoluzione preventiva: per bollare come illegittima qualsiasi espressione di sovranità popolare. È la trappola del legalismo borghese: quando i popoli si esprimono attraverso il voto e sfidano il potere delle oligarchie, le élite ricorrono alla guerra giudiziaria (lawfare), alla frode istituzionale — come quella imposta in Honduras, Ecuador, Perù, Colombia — o all'aggressione armata diretta. E quando la via elettorale risulta incontrollabile per i loro interessi, non esitano a ricorrere al sequestro dei leader sovrani, come nel caso del presidente legittimo del Venezuela, Nicolás Maduro, e della prima combattente Cilia Flores, per piegare la volontà popolare.

Di fronte al consolidamento di un ordine globale che pretende di penalizzare la resistenza, l'imperialismo cerca di convincere le forze popolari che la sconfitta sia inevitabile e che l'unica opzione sia accettare la versione "amabile" del modello neoliberista.

Ricordare il Moncada oggi significa affermare che, dove il nemico decreta un punto finale, la militanza organizzata costruisce un nuovo inizio. Assumere la lezione del 26 luglio esige di rifiutare il possibilismo, l'elettoralismo senza orizzonte di classe e il disfattismo ideologico.

Cogliere l'occasione storica nel presente implica trasformare ogni attacco del nemico — dalla criminalizzazione della protesta fino all'incarcerazione arbitraria dei dirigenti popolari — in una trincea di organizzazione di massa e di internazionalismo combativo. La dignità dei popoli non si negozia negli uffici del grande capitale né si arrende al ricatto dell'impero. La libertà delle e dei prigionieri politici del passato e del presente, così come la restituzione della sovranità usurpata, non verranno come una concessione delle istituzioni borghesi, ma come risultato diretto della lotta di classe.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.