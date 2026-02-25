L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha individuato in Israele la causa principale dell'instabilità in Libano e, più in generale, nell'Asia occidentale.

Nelle dichiarazioni rilasciate durante la cerimonia ufficiale di ricevimento delle credenziali del nuovo ambasciatore libanese in Iran, Ahmad Sweidan, Masud Pezeshkian ha sottolineato la posizione speciale e unica che il Paese arabo occupa nella politica estera e regionale della Repubblica islamica.

Ha sottolineato che le relazioni tra Iran e Libano non sono meramente politiche, ma si basano su punti culturali e ideologici comuni e su profondi legami tra le due nazioni.

In questo contesto, ha sottolineato che la Repubblica islamica continua a seguire con preoccupazione gli sviluppi in Libano e, dopo aver espresso il suo sincero desiderio che il popolo libanese viva in pace, stabilità e tranquillità, lontano dalle minacce e dalle cospirazioni israeliane, Pezeshkian ha affermato che i crimini e le politiche espansionistiche e belligeranti di questo regime hanno messo a repentaglio la sicurezza e la stabilità della regione.

"I ripetuti attacchi e le azioni disumane ed espansionistiche del regime sionista costituiscono la sfida principale e la causa principale di instabilità e insicurezza in Libano e nella regione ”, ha avvertito, sottolineando che la posizione della Repubblica islamica su queste azioni è chiara, ferma e basata sul sostegno ai diritti delle nazioni della regione.

Pezeshkian ha dichiarato la disponibilità dell'Iran ad ampliare la cooperazione e l'interazione con tutti i paesi arabi e islamici, compreso il Libano, sottolineando che lo sviluppo delle relazioni con il Libano è una delle nostre priorità.

Libano: la pressione non inciderà sulle relazioni bilaterali con l'Iran

Sweidan, a sua volta, ha definito incoraggianti le parole del presidente nell'attuale delicata situazione della regione e ha affermato che le relazioni con l'Iran fanno parte della cultura e della vita quotidiana del popolo libanese: "Su questa base, crediamo che la pressione su queste relazioni non raggiungerà i suoi obiettivi", ha aggiunto.

Il diplomatico ha assicurato che le relazioni tra Teheran e Beirut raggiungeranno un livello degno di entrambe le nazioni, sostenendo che questo percorso è considerato un omaggio allo spargimento di sangue, ai sacrifici e alle lotte congiunte.

Il nuovo ambasciatore libanese ha sottolineato il forte impegno del governo nel proseguire i contatti e le consultazioni con la Repubblica islamica e ha valutato il futuro delle relazioni tra i due Paesi come roseo e in espansione.