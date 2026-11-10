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In un editoriale per Kommersant, il ministro degli Esteri russo denuncia sanzioni, dazi e sequestri di beni come strumenti di coercizione senza precedenti. Cita il sabotaggio del Nord Stream e il blocco delle petroliere, definendoli atti di pirateria. Rivendica la solidità dell'economia russa e plaude all'accordo sul diesel con Washington.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l'Occidente di ricorrere a una «guerra economica illegale» per indebolire la Russia e altri rivali in Asia e nel Sud del mondo. In un editoriale pubblicato martedì dal quotidiano economico Kommersant con il titolo “L'impatto dell'economia globale sulla sicurezza internazionale” , Lavrov ha avvertito che l'economia mondiale sta «diventando sempre più un'arena di scontro, con guerre commerciali scatenate per reprimere i concorrenti geopolitici».

Secondo il capo della diplomazia russa, una «mentalità coloniale» spinge le potenze occidentali a negare alle altre nazioni «il diritto di partecipare alla governance globale in proporzione al loro peso negli affari internazionali». La coercizione economica – che comprende dazi, sanzioni, sequestro di beni all'estero, manipolazione valutaria e attacchi alle infrastrutture critiche – ha «raggiunto proporzioni senza precedenti», ha scritto Lavrov. «I mercati sono gettati nel caos da questo tipo di illegalità geopolitica».

Lavrov ha citato in particolare il sabotaggio del settembre 2022 ai gasdotti Nord Stream, costruiti per trasportare il gas russo in Germania attraverso il Mar Baltico, affermando che l'operazione è stata condotta «sotto la direzione di mandanti a Londra». Ha inoltre paragonato il sequestro di petroliere legate alla Russia da parte degli Stati occidentali alla pirateria. Tali azioni, a suo avviso, stanno di fatto «smantellando proprio quel modello di globalizzazione che l'Occidente stesso ha creato e promosso per decenni come sistema ideale di governance economica globale».

Il ministro ha insistito sul fatto che Mosca «non userà l'economia per regolare i conti geopolitici o per ingaggiare battaglie di posizione con i concorrenti». Ha rivendicato la tenuta dell'economia russa di fronte alle sanzioni, sostenendo che queste ultime hanno causato «perdite per migliaia di miliardi all'Europa» e alimentato l'inflazione negli Stati Uniti, mentre la Russia non ha subito «perdite significative», avendo reindirizzato il proprio commercio verso i mercati della «maggioranza globale», che assorbono l'80% delle esportazioni russe, di cui il 70% in Asia. Ha inoltre sottolineato che Mosca ha continuato a fornire all'Europa risorse energetiche per un valore di circa 320 miliardi di dollari dall'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022.

Lavrov ha poi elogiato la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere temporaneamente le restrizioni sulle esportazioni russe di gasolio, definendola «un importante contributo alla sicurezza energetica». Nell'editoriale ha scritto che l'accordo sta già funzionando e ha contribuito a far scendere i prezzi. Secondo Reuters, i future sul diesel statunitense sono scesi di circa l'11% da quando l'intesa è stata annunciata lo scorso 9 ottobre.

L'editoriale di Lavrov arriva in un momento di forte volatilità sui mercati energetici globali, aggravata dalle sanzioni occidentali contro la Russia e dalle interruzioni legate ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Gli aumenti dei prezzi che ne sono derivati hanno sollevato preoccupazioni per l'inflazione e la crescita economica, in particolare nei Paesi fortemente dipendenti dall'energia importata.



Fonti

TASS – Sanctions cost Europe trillions, while Russia suffers no significant losses — Lavrov: https://tass.com/politics/2215129

TASS – Nord Stream pipelines blown up under London's supervision — Lavrov: https://tass.com/politics/2215121

Reuters (via MarketScreener) – Lavrov: l'accordo sul diesel con gli USA funziona e fa scendere i prezzi: https://se.marketscreener.com/nyheter/rysslands-lavrov-dieselavtalet-med-usa-fungerar-och-sanker-priserna-ce785fd3d08ff22d

Kommersant – pagina dell'editoriale di Sergej Lavrov (fonte originale citata da TASS e Reuters): https://www.kommersant.ru/