Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

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Il cancelliere tedesco ha scritto al presidente del Consiglio europeo António Costa: Berlino sosterrà il prossimo quadro finanziario 2028-2034 solo se ogni Paese contribuirà in modo equo a colmare il deficit da 70 miliardi di euro per Kiev. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca frenano. Sul fronte interno, Merz tocca il minimo storico di popolarità.





Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha minacciato di bloccare il prossimo bilancio settennale dell'UE a meno che tutti gli Stati membri non si impegnino a fornire ulteriori aiuti finanziari all'Ucraina. La notizia, riportata lunedì da diversi media internazionali, è contenuta in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo António Costa, visionata da Bloomberg.

L'UE si è impegnata a coprire circa 45 miliardi di euro (52 miliardi di dollari) del deficit di finanziamento previsto per l'Ucraina, pari a 70 miliardi di euro nel 2027, mentre il conflitto con la Russia si avvicina al suo quinto anno a febbraio. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno manifestato la loro opposizione a contribuire a ulteriori aiuti finanziari a Kiev, mentre la Bulgaria dovrebbe seguire l'esempio.

«L'assistenza bilaterale all'Ucraina è distribuita in modo diseguale e sostenuta principalmente da pochi Stati membri», ha scritto Merz nella lettera a Costa, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il cancelliere ha definito il sostegno a Kiev «una questione che riguarda la nostra sicurezza europea indivisibile» e ha chiesto «un impegno collettivo affinché tutti noi, senza eccezioni, contribuiamo in modo equo a colmare questo divario», definendolo «un prerequisito essenziale» per discutere «qualsiasi altra questione, in particolare quelle con implicazioni finanziarie». Merz ha inoltre sollecitato «una prospettiva di finanziamento solida e pluriennale per l'Ucraina a partire dal 2028, compresi gli interessi passivi già maturati»