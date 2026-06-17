Accordo USA-Iran. Cosa si sono detti al telefono Lavrov e Araqchi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi, in una conversazione telefonica avvenuta mercoledì scorso con il suo omologo russo Sergey Lavrov, ha discusso del memorandum d'intesa (MoU) raggiunto tra Iran e Stati Uniti, nonché di questioni regionali e bilaterali.

Araqchi ha sottolineato la responsabilità di Washington di garantire la corretta attuazione delle clausole del Memorandum d'intesa, evidenziando la necessità di una cessazione "totale" dell'aggressione israeliana contro il Libano.

Da parte sua, Lavrov si è espresso a favore della finalizzazione del testo del memorandum d'intesa, affermando il pieno sostegno del suo Paese all'attuazione del patto tra Washington e Teheran che sarà firmato venerdì prossimo.

Inoltre, entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza del sostegno della comunità internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per questo memorandum.

Hanno inoltre sottolineato la continua cooperazione diplomatica tra i paesi della regione per promuovere la pace e la stabilità.

Dopo uno scambio di opinioni su diverse questioni bilaterali, Araqchi e Lavrov hanno concordato di dare seguito alle questioni sollevate e di affrontarle.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it