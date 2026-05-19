L'Iran replica alla Germania: "Ipocrisia evidente, i veri nemici della pace sono altri"

L'Iran ha respinto le accuse della cancelliera tedesca, definendole infondate, in seguito a un incidente avvenuto nei pressi di un impianto nucleare negli Emirati Arabi Uniti.

In un post pubblicato lunedì sera sull'account di X, il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baqai ha criticato aspramente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per aver invocato il diritto internazionale e la sicurezza regionale solo quando ciò si conviene agli interessi politici occidentali, chiudendo un occhio su chiari atti di aggressione contro gli impianti nucleari pacifici dell'Iran.

«Signor Friedrich Merz, l'ipocrisia diventa evidente quando un chiaro attacco da parte degli Stati Uniti e del regime sionista contro gli impianti nucleari iraniani, che sono sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), non solo non viene condannato, ma di fatto viene giustificato», ha scritto Baqai.

"Tuttavia, in relazione a un incidente che si è rivelato un'operazione 'sotto falsa bandiera' da parte dei 'nemici della pace' e dell'armonia regionale - e per il quale nemmeno gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente accusato l'Iran - improvvisamente si invoca il linguaggio del 'diritto internazionale' e della 'sicurezza regionale'", ha aggiunto il diplomatico iraniano.

Il portavoce ha precisato che qualsiasi preoccupazione genuina per la sicurezza degli impianti nucleari e della popolazione della regione dovrebbe essere valutata in modo equo e senza doppi standard.

"Se un attacco a impianti nucleari viene considerato una minaccia per la popolazione della regione, questo principio dovrebbe essere applicato in modo equo a tutti i paesi, non solo quando serve agli interessi politici occidentali", ha ricordato Baqai.

Ha concluso la sua risposta con un acuto riferimento letterario tratto dalla letteratura tedesca, paragonando il giudizio selettivo di Merz al personaggio del giudice Adam nella celebre opera teatrale di Heinrich von Kleist, La brocca rotta.

«Nella letteratura tedesca, questo “giudizio selettivo” ricorda il “Giudice Adam” dell’opera teatrale “La brocca rotta”. È proprio il giudice i cui errori dovrebbero essere giudicati, eppure si atteggia a difensore della giustizia», ha sottolineato Baqai.

I funzionari iraniani hanno ripetutamente avvertito che le potenze occidentali e Israele applicano sistematicamente le norme internazionali in modo ipocrita, condannando gli incidenti che coinvolgono i loro avversari mentre giustificano o ignorano i propri atti di sabotaggio e aggressione contro il programma nucleare pacifico dell'Iran.

La Repubblica islamica sostiene che le sue attività nucleari siano interamente pacifiche e pienamente supervisionate dall'AIEI, e che i tentativi di generare tensioni nella regione servano solo agli interessi di coloro che cercano di minare la stabilità e l'armonia regionale.