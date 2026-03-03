Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

L'Iran seppellisce 165 bambini fatti a pezzi dalle bombe: questa è la guerra di USA e Israele

Il corteo funebre ha attraversato Minab tra urla di dolore e preghiere. Centoquaranta corpi già identificati, 25 talmente sfigurati dall'esplosione che servirà il Dna per dare loro un nome

1035
L'Iran seppellisce 165 bambini fatti a pezzi dalle bombe: questa è la guerra di USA e Israele

L'Iran ha salutato oggi i suoi 165 figli uccisi tre giorni fa nel bombardamento che ha distrutto la scuola elementare Shajareh Tayyebeh di Minab, nella provincia meridionale di Hormozgan.

Un attacco criminale condotto da Israele e Stati Uniti nel quadro della nuova aggressione alla Repubblica Islamica. Ma al di là delle bandiere e delle rivendicazioni, oggi a Minab – come evidenzia Press Tv - c'erano madri in lacrime, padri distrutti, compagni di classe sopravvissuti che non capiscono perché quel banco resterà vuoto per sempre.

Le strade si sono riempite all'alba. I soccorritori, ancora sporchi di polvere e sangue, portavano a spalla le bare dei piccoli. Alcune così leggere da sembrare vuote. Invece dentro c'era tutto quello che resta di un bambino di sette, otto, dieci anni.

Centosessantacinque bambini. Quasi cento feriti. E poi insegnanti, personale scolastico, genitori che quel giorno erano lì per un colloquio o per accompagnare i figli. Il procuratore di Minab non ha usato mezzi termini: "Criminale", "selvaggio". Parole che suonano come un pugno allo stomaco davanti a quello che resta di una scuola di periferia, due piani costruiti per accogliere ragazzi e ragazze: i maschi al piano terra, le femmine al primo.

I medici legali lavorano senza sosta. Centoquaranta corpi sono già stati identificati e restituiti alle famiglie. Altri 25 no. Per loro servirà il Dna. L'esplosione è stata così violenta da cancellare i tratti del viso, da rendere irriconoscibile ciò che fino a poche ore prima era un bambino che giocava a pallone, una bambina con i fiocchi tra i capelli.

Sul luogo della strage, tra le macerie ancora fumanti, gli investigatori hanno recuperato i resti delle armi utilizzate nell'attacco. "Prove che verranno portate davanti ai tribunali nazionali e internazionali", ha promesso il capo della giustizia della provincia, Mojtaba Qahremani.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha parlato di "tragedia straziante", di "cuori infranti". Parole necessarie ma insufficienti, come sempre quando si contano i morti. E qui si contano bambini.

La Mezzaluna Rossa iraniana aggiorna intanto il bilancio complessivo dell'aggressione iniziata sabato: oltre 550 vittime. Ma il numero che pesa di più, oggi, è quello che arriva da Minab. Perché quando si colpisce una scuola, quando si uccidono 165 bambini, non c'è giustificazione che tenga, non c'è strategia che regga. C'è solo l'orrore.

E mentre il corteo funebre si snoda lentamente, mentre le madri stringono al petto le fotografie dei loro figli, mentre gli uomini del posto scavano ancora tra le macerie, una domanda resta sospesa nell'aria pesante del sud dell'Iran: come si fa a spiegare a un bambino che il suo compagno di banco non tornerà più? Come si fa a spiegare a una madre che suo figlio è morto dentro un'aula, mentre imparava a leggere e scrivere?

Non si può. Si può solo seppellire, piangere, e chiedersi fino a quando statunitensi e sionisti israeliani continueranno a fare la guerra sui corpi dei bambini, come avviene a Gaza Fino a quando gli alleati – come Giorgia Meloni - di chi sgancia bombe sulle scuole continueranno a chiamarlo "difesa". Fino a quando il sangue dei piccoli di Minab varrà meno di quello di altri bambini, in altre parti del mondo.

Questa è la verità: davanti a una strage di innocenti non esistono schieramenti. Esistono solo i carnefici e le vittime. E oggi, a Minab, i carnefici hanno nome e cognome: USA e Israele. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

  • 02 Marzo 2026 18:24

Un attacco con un drone ha preso di mira il complesso dell'ambasciata di Washington in Kuwait, secondo quanto riportato dal New York Times, citando due funzionari statunitensi anonimi. Filmati verificati...

ASIA La lezione di Marandi a Morgan su donne, velo e ipocrisia occidentale

La lezione di Marandi a Morgan su donne, velo e ipocrisia occidentale

  • 02 Marzo 2026 17:13

Nel settembre del 2025, un confronto acceso nello studio di Piers Morgan è diventato virale, offrendo spunti di riflessione che vanno ben oltre lo scontro dialettico. Il giornalista britannico,...

ASIA La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

  • 02 Marzo 2026 16:50

La Germania ha chiarito che non prenderà parte alle operazioni militari contro l'Iran, nonostante alcuni governi occidentali si stiano avvicinando al sostegno delle azioni statunitensi e israeliane...

ASIA "Ci stiamo difendendo, non siamo ancora passati all'aggressione": il viceministro degli Esteri iraniano sugli attacchi USA-Israele

"Ci stiamo difendendo, non siamo ancora passati all'aggressione": il viceministro degli Esteri iraniano sugli attacchi USA-Israele

  • 02 Marzo 2026 16:35

In un'intervista all'emittente russa RT, il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha ribadito un concetto chiaro: la pazienza strategica è finita. Ma non per scelta di Teheran,...

ASIA "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36

di Fabrizio Verde In queste ore tragiche e drammatiche, in rete c’è un video che brucia gli occhi e il cuore. È l'incontro del 1992 tra Nelson Mandela, reduce da 27 anni di prigione,...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Iran: "Le porte dell'inferno si apriranno sempre di più per USA e Israele"

Iran: "Le porte dell'inferno si apriranno sempre di più per USA e Israele"

03 Marzo 2026 16:13
Scuole e ospedali sacrificati per il riarmo? Come la "Bussola Europea" sta cambiando le nostre vite

Scuole e ospedali sacrificati per il riarmo? Come la "Bussola Europea" sta cambiando le nostre vite

03 Marzo 2026 14:30
IN AGGIORNAMENTO. Iran: 787 morti per gli attacchi di USA e Israele. Tel Aviv occupa territori in Libano

IN AGGIORNAMENTO. Iran: 787 morti per gli attacchi di USA e Israele. Tel Aviv occupa territori in Libano

03 Marzo 2026 12:30
Trump, Israele e il "no" di Riad: perché il piano contro l'Iran sta dividendo il Golfo

Trump, Israele e il "no" di Riad: perché il piano contro l'Iran sta dividendo il Golfo

03 Marzo 2026 09:00
La guerra statunitense contro l'Iran (di Michael Hudson)

La guerra statunitense contro l'Iran (di Michael Hudson)

03 Marzo 2026 08:00
Avanzata su tutto il fronte: Mosca consolida le posizioni mentre il regime di Kiev affonda

Avanzata su tutto il fronte: Mosca consolida le posizioni mentre il regime di Kiev affonda

03 Marzo 2026 07:00
Basi, rotte e petrolio: il prezzo globale dell’escalation di USA e Israele

Basi, rotte e petrolio: il prezzo globale dell’escalation di USA e Israele

03 Marzo 2026 07:00
Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

02 Marzo 2026 21:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran: 787 morti per gli attacchi di USA e Israele. Tel Aviv occupa territori in Libano

61628
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

31006
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

23615
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

23055
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

16726
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

14998
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14609
ASIA

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

12940

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti