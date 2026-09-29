Liverpool. Le immagini shock dell'arresto dell'avvocato di 94 anni Margaret Owen

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La polizia britannica ha arrestato domenica a Liverpool Margaret Owen, rinomata avvocata penalista per i diritti umani di origine ebraica di 94 anni. L'arresto è avvenuto mentre la donna esibiva un cartello di protesta per denunciare le azioni militari israeliane a Gaza e manifestare il proprio sostegno a Palestine Action.

UK police arrested Margaret Owen, a 94-year-old Jewish human rights barrister, in Liverpool on Sunday for holding up a sign expressing support for Palestine Action. The British government proscribed the organisation as a terrorist group in 2025 under the UK's Terrorism Act 2000 https://t.co/gnvQrbHutm — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 29, 2026

L'organizzazione Palestine Action è stata inserita dal governo britannico nella lista delle associazioni terroristiche lo scorso 5 luglio 2025, ai sensi del Terrorism Act 2000.

Secondo i dati diffusi dalle autorità, oltre 160 persone sono state arrestate o iscritte nel registro degli indagati a seguito della manifestazione pro-Palestina organizzata all'esterno della sede del congresso del Partito Laburista.

Tra i partecipanti si registrava una netta prevalenza di anziani, pensionati e attivisti di lungo corso, molti dei quali già fermati in precedenti occasioni per manifestare l'opposizione alle politiche del governo e chiedere la revoca del bando nei confronti di Palestine Action.

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