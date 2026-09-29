Il gigante industriale cinese costringe gli USA alla tregua

I nuovi risultati dei negoziati economici tra Cina e Stati Uniti segnano un passaggio che va oltre la semplice riduzione dei dazi. Dietro il linguaggio diplomatico della cooperazione emerge infatti una realtà sempre più difficile da ignorare a Washington: il costo dello scontro con Pechino sta diventando troppo elevato, mentre la Cina continua a rafforzare la propria posizione industriale e tecnologica. Tra il 20 e il 23 settembre, le delegazioni dei due Paesi hanno raggiunto un’intesa articolata in dieci punti. Il risultato più significativo prevede una riduzione reciproca dei dazi su circa 30 miliardi di dollari di importazioni per ciascuna parte, con circa il 90% dei prodotti interessati riportato alle aliquote della nazione più favorita. Washington ridurrà le tariffe su giocattoli, elettrodomestici, prodotti per l'infanzia, articoli da cucina e beni destinati alle festività provenienti dalla Cina. Pechino farà altrettanto su prodotti agricoli statunitensi, articoli per la cura personale, dispositivi medici e carbone.

La scelta dei settori non è casuale. Si tratta in larga misura di beni che incidono direttamente sui consumatori e sulle attività economiche quotidiane. Ridurre i dazi significa quindi attenuare una pressione che negli Stati Uniti finisce inevitabilmente per trasferirsi sui prezzi e sulle famiglie. Ma il dato politico ed economico più importante è un altro. Gli Stati Uniti stanno scoprendo che la guerra commerciale non produce automaticamente il risultato sperato di indebolire la Cina. Al contrario, il peso dell'apparato produttivo cinese e la sua centralità nelle catene globali rendono estremamente costoso tentare di separare le due economie. Il professor Wang Yong dell'Università di Pechino definisce questa nuova fase il passaggio da una semplice tregua a una combinazione di riduzioni tariffarie, costruzione di meccanismi istituzionali e cooperazione in settori specifici. Un'evoluzione che mostra come Washington e Pechino stiano cercando di governare la competizione invece di lasciarla degenerare.



Non è un caso che accanto ai dazi siano stati creati un Board of Trade e un Investment Board bilaterali. Ancora più significativo è il nuovo dialogo sull'intelligenza artificiale, guidato dal vicepremier cinese He Lifeng e dal segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, con un secondo incontro già previsto entro novembre. Anche l'estensione fino al 10 gennaio 2027 dell'accordo commerciale di Kuala Lumpur conferma la volontà di evitare una nuova escalation. I nodi strategici, però, restano aperti: semiconduttori avanzati, controlli sulle esportazioni, terre rare, minerali critici, sussidi industriali e controlli sugli investimenti continuano a rappresentare il cuore della contesa. Ed è proprio qui che emerge la difficoltà americana. Secondo gli analisti citati dal quotidiano Global Times, gli Stati Uniti non possono permettersi indefinitamente i costi del disaccoppiamento dalla Cina, né nelle fabbriche né nelle catene dell'alta tecnologia. In un contesto segnato da prezzi elevati dell'energia, inflazione e nuove tensioni geopolitiche, il conto di una rottura economica con Pechino rischierebbe di diventare ancora più pesante.



La Cina, forte della propria capacità produttiva e del controllo di segmenti cruciali delle catene di approvvigionamento, arriva quindi al tavolo negoziale da una posizione che Washington non può ignorare. La riduzione dei dazi e la costruzione di nuovi canali di dialogo non cancellano la competizione. Ma mostrano che gli Stati Uniti sono costretti a fare i conti con un dato strutturale: contenere la Cina sul piano industriale senza pagarne un prezzo enorme è sempre più difficile. Per le imprese, osserva il presidente della Camera di commercio USA della Cina meridionale Harley Seyedin, la prevedibilità è uno degli elementi più preziosi nei rapporti economici. E proprio la stabilità dei legami commerciali sino-statunitensi continua a rappresentare uno dei principali pilastri dell'economia mondiale.



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