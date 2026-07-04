Mision Verdad - Terremoto Venezuela: le fake news come arma di delegittimazione politica

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Mision Verdad



Il devastante doppio terremoto del 24 giugno ha rivelato innumerevoli manifestazioni di solidarietà e resilienza. La popolazione venezuelana e le istituzioni pubbliche si sono mobilitate rapidamente per fornire aiuti e assistenza alle persone colpite dal disastro. Ma con altrettanta rapidità, hanno iniziato a circolare notizie false, raggiungendo un vasto pubblico e rivelandosi persino letali, causando ansia diffusa.

Pochi minuti dopo i terremoti, un presunto comunicato di Corpoelec è stato pubblicato sui social media e sugli stati di WhatsApp, annunciando un'interruzione di corrente nazionale di 24 ore. Un controllo dei canali ufficiali dell'azienda ha confermato che non era stata programmata alcuna interruzione di corrente di questo tipo.

Nelle zone colpite si sono potute verificare interruzioni della fornitura elettrica a causa di guasti o malfunzionamenti provocati dai terremoti, ma non vi è stata alcuna sospensione deliberata e programmata a livello nazionale.

Uno dei peggiori, se non il più emblematico, esempio di fake news per il suo impatto letale si è verificato poco dopo, quello stesso giorno: si è diffusa la voce di un presunto tsunami, causando la sospensione temporanea delle operazioni di soccorso e del trasferimento dei feriti e delle persone colpite, e bloccando i trasporti tra Caracas e La Guaira.

È persino circolato un video virale, tramite X, di uno tsunami che si sarebbe verificato sulla costa di La Guaira, ma che in realtà corrispondeva a uno tsunami in Giappone nel marzo 2011, in seguito a un terremoto di magnitudo 9.0.

Tsunami en La Guaira, Venezuela tras los terremotos ocurridos hoy de 7.1 y 7.5 grados.#Venezuela #Earthquakepic.twitter.com/vIXy0KRq4P — FC One Football (@FCOneFootball) June 24, 2026

Il Servizio Meteorologico Nazionale del Sistema di Allerta Tsunami degli Stati Uniti ha assicurato in quel momento che “non vi è alcun allarme, avviso, monitoraggio né minaccia di tsunami”.

La quantità di disinformazione diffusa attraverso i social media è stata enorme. È stato confermato, ad esempio, che video come questo all’inizio, in cui si vede un edificio bianco crollare alcuni giorni dopo il terremoto, in realtà ritraggono una demolizione avvenuta in Turchia nel 2023.

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Organizzazioni impegnate nella lotta contro le fake news hanno raccolto numerosi casi in cui video e immagini di altri eventi, decontestualizzati, sono stati pubblicati e sono diventati virali: eventi accaduti in altri luoghi e in altri periodi storici.

"In mezzo a tanto altruismo, in mezzo a tanta grandezza dimostrata dal nostro popolo, emergono anche gli spregevoli", ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez, esortando le persone a non credere a false voci e notizie false, anche quando sembrano molto reali.

"Non nasconderemo nulla riguardo alla portata di questa tragedia, che è immensa, la più grande che abbiamo subito negli ultimi 100 anni", ha sottolineato.

L'intelligenza artificiale come arma

Nel timore di scosse di assestamento, molti hanno dormito per strada su materassi e stuoie. Questa situazione è stata sfruttata per evidenziare l'inazione del governo, nonostante l'attivazione dei protocolli per trasferire i sopravvissuti in rifugi e case sicure lontano dalle zone colpite. Un messaggio di X, condiviso più volte, recitava: "Un'altra notte di persone che dormono per strada. Dove sono le autorità?". Il post includeva una foto di diverse persone che dormivano all'aperto, ma i dettagli (e l'algoritmo di X stesso) hanno rivelato che si trattava di un'immagine creata con l'intelligenza artificiale (Gemini, per la precisione).

Otra noche la gente durmiendo en la calle. Dónde están las autoridades? pic.twitter.com/VO8mJlt2Qv — Ama de casa desesperada (@amadecasa_deses) June 26, 2026

Analogamente, su X e YouTube sono circolati video che mostravano due edifici oscillare e scontrarsi prima di crollare. Il contenuto associato ai recenti terremoti è falso ed è stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale.

Rapimento e tratta di minori

Sui social media è circolata una presunta rete dedita alla vendita di bambini scomparsi dopo il terremoto. Secondo una denuncia del creatore di contenuti venezuelano Smaykel (@smaykeloficial), bambini scomparsi venivano offerti in vendita sulla piattaforma Vinted. Analogamente, un altro creatore di contenuti dall'estero ha affermato che tra 300 e 400 minori non accompagnati sono stati ritrovati nel Parco Alí Primera, nella zona ovest di Caracas.

Il Consiglio Nazionale per i Diritti dei Bambini e degli Adolescenti (Idenna) ha rilasciato una dichiarazione in cui nega che alcun minore sia stato consegnato a sconosciuti.

"Pertanto, neghiamo categoricamente le informazioni false e calunniose che circolano sul destino dei bambini e degli adolescenti. In nessun caso vengono affidati a estranei, né vengono lasciati incustoditi in centri sanitari pubblici o rifugi", si legge nella dichiarazione.

In questo caso, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento minorile, in quanto crimini estremamente gravi (senza sminuire il fatto che siano fenomeni strutturali della società globale contemporanea), sono stati strumenti utilizzati deliberatamente per alimentare l'indignazione collettiva e proiettare l'immagine di uno Stato incapace di proteggere i più vulnerabili in una situazione di crisi estrema come quella attuale.

Creare un'impressione di caos

Su diverse piattaforme digitali, è stata evidenziata la lentezza delle reazioni delle autorità, accusate di non aver risposto tempestivamente al crollo di oltre 250 edifici, secondo l'ultimo bilancio. Si è addirittura diffusa la disinformazione, affermando che i soccorritori internazionali fossero giunti nelle zone colpite prima delle autorità venezuelane.

È innegabile che l'impatto del terremoto abbia colpito anche le autorità locali; installazioni militari come l'Accademia Navale di La Guaira sono state gravemente danneggiate. In questo contesto di catastrofe, come si poteva garantire una risposta immediata se vigili del fuoco, agenti di polizia e personale della Protezione Civile provenienti dalla costa erano anch'essi intrappolati sotto le macerie con le loro famiglie?

I media internazionali hanno diffuso l'immagine secondo cui, data la mancanza di governance e la limitata presenza dello Stato, le famiglie delle vittime e i volontari avrebbero dovuto organizzarsi autonomamente per rimuovere le macerie. È vero che la popolazione civile si è dedicata fin dall'inizio alle operazioni di soccorso e assistenza ai sopravvissuti, ma ciò è stato dovuto unicamente alla disperazione dei cittadini e alla psicologia sociale intrinseca a eventi disastrosi come questo.

L'immagine di una crisi governativa è stata attribuita alla burocrazia, all'inefficienza intrinseca e alla militarizzazione del Governo Bolivariano. La decisione ufficiale di limitare l'accesso alle aree critiche di La Guaira è stata percepita come un evento negativo, piuttosto che come un modo per gestire il caos causato dalla mobilitazione incontrollata che ostacolava le operazioni di soccorso, il trasferimento dei feriti e il dispiegamento di attrezzature tecniche e specializzate.



La proiezione del nemico e lo scontro

Nei media e nelle reti digitali con una chiara inclinazione anti-chavista, le forze di sicurezza e i soccorritori venezuelani non sono stati ritratti come garanti dell'ordine pubblico, bensì come coloro che ostacolano gli aiuti e impediscono l'assistenza umanitaria, sia internazionale che da parte della stessa popolazione venezuelana.

La mobilitazione disorganizzata dei civili verso l'area colpita è stata sfruttata, attraverso portavoce dei media e social media, da individui (politici) interessati a creare caos ai posti di blocco civili e militari.

Provocazioni inscenate e assembramenti di massa sono stati diffusi in vari settori dello Stato di La Guaira, ritardando a diversi livelli l'organizzazione e la risposta alla tragedia. Messaggi di presunta indignazione e attacchi verbali sono stati trasmessi da varie piattaforme e organi di informazione, mentre si cercava di imporre la narrativa internazionale secondo cui "il chavismo sta cercando di bloccare l'accesso agli aiuti umanitari nelle aree devastate dai terremoti".

Quando il governo ha militarizzato la zona del disastro, sono stati segnalati presunti ritardi nel rilascio dei lasciapassare per i volontari che volevano entrare e partecipare alle varie operazioni umanitarie. Anche il Poliedro di Caracas, il punto di registrazione designato, ha smentito questa versione.

In questo disperato tentativo di perpetuare l'immagine di un governo che impediva agli aiuti di raggiungere le persone colpite dal terremoto, hanno partecipato anche note figure dell'opposizione. Il presidente della Federazione dei Centri Universitari dell'Università Centrale del Venezuela (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, ha riferito la notte del 29 giugno che agenti della Guardia Nazionale Bolivariana (GNB) avevano fermato sette camion 350 carichi di aiuti umanitari, provenienti dalla regione della Gran Sabana, nello stato di Bolívar.

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Il convoglio era presumibilmente diretto all'Università Centrale del Venezuela (UCV) per prestare soccorso alle persone colpite, ma è stato intercettato lungo il percorso. Il movimento studentesco ha chiesto rispetto per l'opera umanitaria e ha richiesto chiarimenti sulla sorte degli autisti e dei veicoli.

In seguito, gli autisti e i proprietari dei camion hanno negato che i veicoli carichi di donazioni e aiuti umanitari per le vittime del terremoto fossero stati fermati dalle autorità e hanno confermato che avevano raggiunto la loro destinazione.

Il presidente della FCU è stato smentito da un parente di chi guidava i camion. A un suo post su Instagram ha risposto così: “Signori, vi dico in tutta responsabilità che i camion non sono stati fermati, si trovano già a Baruta a caricare; domani scenderanno a La Guaira. Ho un parente che guida uno di quei camion, non sono politici come è successo a Ciudad Guayana. Per favore, lavoriamo per il benessere della gente che ne ha bisogno”.

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La manipolazione e le operazioni psicologiche sono state la tattica quotidiana dei settori estremisti dell'opposizione, con i loro organi di informazione come punta di diamante. Le campagne diffamatorie e le tattiche di criminalizzazione che attribuiscono al governo la responsabilità di ogni sorta di irregolarità non sono una novità e certamente manipolano l'opinione pubblica per promuovere agende politiche. Abbiamo visto queste tattiche in ogni possibile scenario, creando con successo il caos nell'opinione pubblica e persino sfruttandolo in momenti politici ed elettorali.

Ciò che più colpisce è che coloro che promuovono la narrazione secondo cui l'attuale catastrofe è responsabilità del chavismo non sono interessati a puntare il dito contro gli Stati Uniti e la loro architettura imperialista di sanzioni e blocchi, che hanno negato ogni possibile risorsa per affrontare una situazione come questa. Tali misure hanno avuto conseguenze letali per la popolazione venezuelana (e per qualsiasi altro Paese soggetto a regimi sanzionatori), non solo ora, ma già da anni, come dimostrano pubblicazioni scientifiche e studi empirici.

A tutto ciò si aggiunge l'incalcolabile danno causato dalle fake news. Nel contesto attuale, queste hanno avuto effetti distruttivi e acuiscono la polarizzazione sociale in un momento in cui è necessaria l'unità nazionale per affrontare le sfide imposte dalla realtà.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)