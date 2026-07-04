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Perù: Fujimori abbraccia Milei e il suo modello che affama l'Argentina

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Perù: Fujimori abbraccia Milei e il suo modello che affama l'Argentina

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La presidente eletta del Perù, Keiko Fujimori, ha avuto una telefonata con il presidente dell’Argentina, il fanatico neoliberista Javier Milei, durante la quale si è dichiarata in sintonia con la linea del leader neoliberista e ha espresso l’intenzione di seguire un percorso simile, sia in materia di politica economica che nella lotta contro la burocrazia nel proprio Paese.

"La verità è che voglio congratularmi con te. Quello che hai fatto è straordinario e, inoltre, sono molto, molto felice che il popolo peruviano abbia preso una decisione di questa portata e abbia scelto di schierarsi dalla parte giusta della storia", afferma Milei in un video condiviso sui social network.

Fujimori ha ringraziato per il saluto e ha fatto riferimento alle "misure così coraggiose" adottate dal presidente argentino, sottolineando che in Perù si sta cercando di applicare disposizioni simili per ridurre la burocrazia e agevolare il lavoro e l’imprenditoria. "Quindi faremo uno sforzo molto grande, simile a quello che sta facendo lei", ha affermato. Se i risultati saranno gli stessi dell'Argentina, piombata in una crisi nera e con la gente costretta a mangiare carne di asino a causa del carovita, il popolo peruviano avrà poco da essere contento per questa svolta.

A tal proposito, Milei ha proposto di "rilanciare" i rapporti bilaterali, sottolineando una "lotta comune" contro "il narcotraffico, la criminalità e tutto ciò che riguarda la sicurezza a livello emisferico".

Successivamente, in un messaggio su X, il presidente argentino ha affermato che la conversazione è servita ad "aprire una nuova fase tra l’Argentina e il Perù" e ha sostenuto che entrambi concordano sulla necessità di "maggiore libertà, crescita economica e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale". "Il Perù si unisce al blocco di paesi della regione che hanno deciso di opporsi al socialismo e di lavorare insieme in difesa della libertà", ha aggiunto.

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