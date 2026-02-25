Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

Il Messico rinnova il suo storico sostegno a Cuba. In un momento in cui l'isola caraibica affronta le conseguenze di un inasprimento del criminale blocco economico imposto da Washington, il governo messicano ha organizzato una nuova spedizione di aiuti umanitari. Dal porto di Veracruz, martedì scorso, hanno preso il mare due navi della Marina messicana, il Papaloapan e l’Huasteco, cariche di generi di prima necessità destinati alla popolazione cubana, come riporta l’emittente Telesur.

A dare il via libera all’operazione è stata la presidente Claudia Sheinbaum. La Segreteria delle Relazioni Estere ha confermato che la prima delle due imbarcazioni trasporta oltre mille tonnellate di fagioli e latte in polvere, alimenti essenziali in questo periodo di ristrettezze. La seconda imbarcazione, l’Huasteco, porta con sé altre 92 tonnellate di legumi e 23 tonnellate di altri prodotti alimentari. In totale, il carico supera le 1.193 tonnellate.

Un contributo significativo è arrivato anche dalla società civile. Il governo della capitale ha fatto da tramite per diverse organizzazioni sociali che hanno raccolto 23 tonnellate di viveri, conferite presso il centro di raccolta allestito nel Centro Storico e ora in viaggio verso L'Avana.

Le operazioni portuali e la navigazione, che si prevede dureranno circa quattro giorni, richiederanno un imponente dispiegamento di mezzi: a bordo delle navi sono stati sistemati cinque carrelli elevatori e una gru, mentre l’equipaggio coinvolto conta oltre 350 marinai.

Gobierno de México envía hoy nuevo cargamento de ayuda al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México. Muchas muchísimas Gracias al gobierno y al pueblo de México! pic.twitter.com/GNIuBOU9Ae — Johana Tablada de la Torre (@JohanaTablada) February 25, 2026

Si tratta del secondo atto di solidarietà in poche settimane. Già il 12 febbraio scorso, infatti, 814 tonnellate di derrate e prodotti per l'igiene erano giunte nella capitale cubana. Una continuità che, come sottolineato dalla diplomazia messicana, affonda le radici in una tradizione antica. "Il popolo del Messico mantiene viva la sua tradizione di solidarietà con i popoli dell'America Latina e in particolare con il popolo cubano", si legge nella nota ufficiale, ricordando come il Paese abbia recentemente esteso il proprio sostegno anche alle vittime degli incendi in California e Cile, delle alluvioni in Texas e di altri disastri naturali nel continente.

La missione umanitaria si inserisce in uno scenario internazionale teso. Le partenze arrivano in una fase in cui gli Stati Uniti hanno rinnovato le minacce di misure coercitive nei confronti di quei Paesi che dovessero rifornire di petrolio l'isola. Un avvertimento che rappresenta un ulteriore giro di vite in quel blocco che Washington applica a Cuba da oltre sessant'anni, e che il Messico sceglie di contrastare con i gesti concreti della cooperazione e della vicinanza tra popoli.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it