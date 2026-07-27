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Secondo la disamina condotta dal Professor Gideon Polya*, basata sui dati e sulle metodologie epidemiologiche pubblicate dalla celebre rivista The Lancet, si stima in modo prudente che nei primi due anni del genocidio di Gaza i decessi complessivi causati direttamente dalla violenza e indirettamente dalle privazioni abbiano raggiunto quota 875.000. Ciononostante, le principali testate giornalistiche occidentali ignorano le morti dovute alle privazioni e riportano unicamente circa 73.000 decessi causati dalla violenza diretta. Come illustrato dal Professor Gideon Polya, la narrazione dei media occidentali — fortemente condizionata dall'ideologia sionista — tende a minimizzare la portata del genocidio, sottostimando sia le vittime di atti violenti, sia il numero di gran lunga superiore (pari a quattro volte tanto) di morti per privazioni deliberate.

(1). Cifre ufficiali e limiti dei dati del Ministero della Salute palestinese

I dati diffusi dal Ministero della Salute palestinese indicano circa 71.000 morti violente a Gaza nei primi 2 anni del conflitto. Nel dettaglio, il Ministero ha comunicato che:

«[Nel] periodo compreso tra il 7 ottobre 2023 e il 26 gennaio 2026 almeno 71.660 palestinesi sono stati uccisi [violentemente] e migliaia sono ancora sotto le macerie… Almeno 171.419 palestinesi sono rimasti feriti, molti con lesioni permanenti… Dal cessate il fuoco sono stati uccisi 486 palestinesi» [1].

Sottraendo i 486 decessi post-tregua dai 71.660 totali, si ottengono 71.174 vittime tra il 7/10/2023 e il 10/10/2025 (pari a circa 97 morti al giorno). In base ai calcoli del Professor Gideon Polya, la mortalità violenta accertata nei primi 2 anni (731 giorni) ammonta a circa 70.980 (pari a circa 71.000 decessi). Tuttavia, un'analisi epidemiologica avanzata dimostra che le vittime reali sono significativamente superiori.

(2). Proiezioni epidemiologiche (The Lancet) sulla mortalità violenta

Stando alle proiezioni elaborate dal Professor Gideon Polya a partire dagli studi epidemiologici accreditati su The Lancet, si stimano 64.260 morti violente nei primi 269 giorni, che proiettate su 2 anni (731 giorni) ammontano a circa 175.000.

In uno studio di cattura-ricattura a tre liste basato sui registri ospedalieri del Ministero della Salute, su un sondaggio online e sui necrologi dei social media, Jamaluddine et al. hanno riportato:

«Abbiamo stimato 64.260 decessi (95% CI 55.298–78.525) dovuti a lesioni traumatiche durante il periodo di studio, suggerendo che il Ministero della Salute palestinese abbia sottostimato la mortalità del 41%... Donne, bambini (di età inferiore a 18 anni) e anziani (di età pari o superiore a 65 anni) hanno rappresentato 16.699 (59,1%) dei 28.257 decessi per i quali erano disponibili dati su età e sesso» [2].

Estrapolando questo tasso costante su due anni ($64.260 times 731 / 269$), si calcolano 175.000 morti violente dirette entro il 7 ottobre 2025 [2, 3].

(3). Il rapporto tra morti dirette e indirette per privazione

In tempo di guerra, il rapporto tra le morti indirette (dovute a fame, malattie e mancanza di cure) e quelle dirette per lesioni traumatiche oscilla da 2 (Guerra in Iraq) a 16 (Guerra in Afghanistan) [4, 5, 6].

Conformemente alla valutazione del Professor Gideon Polya, la quale adotta un fattore prudenziale di 4 morti indirette per ogni morte violenta [7, 8], il bilancio globale delle vittime a Gaza risulta essere 5 volte superiore alla sola mortalità traumatica diretta:

Dopo 9 mesi (giorno 269): 64.260 morti violente + 257.000 morti per privazione = 321.000 morti totali [9].

64.260 morti violente + 257.000 morti per privazione = [9]. Entro il 25 aprile 2025 (giorno 569): 136.000 morti violente + 544.000 per privazione = 680.000 morti totali [10-21].

136.000 morti violente + 544.000 per privazione = [10-21]. Dopo 2 anni (giorno 731): 175.000 morti violente + 700.000 per privazione = 875.000 morti totali [22-46].

(4). Impatto demografico e mortalità infantile

Applicando le proporzioni rilevate da Euro-Med Human Rights Watch (37,1% bambini, 23,7% donne e 39,1% uomini) [47] alla cifra complessiva di 875.000 morti, il Professor Gideon Polya quantifica la ripartizione demografica in circa:

325.000 bambini

207.000 donne

342.000 uomini [22-46]

In un'ulteriore riflessione scientifica, il Professor Gideon Polya evidenzia come nei paesi indigenti le morti infantili sotto i 5 anni rappresentino circa il 70% dei decessi evitabili per privazione (Body Count. Global avoidable mortality since 1950 [48]). Tuttavia, considerando l'elevato tasso di alfabetizzazione di Gaza (98%) [50] e la straordinaria resilienza del personale sanitario nel mantenere i servizi medici essenziali [22], la ripartizione conservativa di 325.000 bambini su 875.000 vittime totali resta la stima più solida e prudente [22-46].

(5). La distorsione dei media mainstream e la negazione delle cifre

Stando a quanto denunciato dal Professor Gideon Polya, la narrazione diffusa dai media internazionali — che riporta unicamente la cifra di circa 73.000 vittime — comporta una sottostima di ben 12 volte rispetto alla realtà ($875.000 / 73.000 approx 12$). Questo atteggiamento viene assimilato a un atto di negazionismo del genocidio e complicità mediatica.

Durante i primi 2 anni, la media è stata di 239 uccisi al giorno. Dopo il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, la violenza diretta si è ridotta a circa 4 uccisi al giorno (1.122 morti in 278 giorni [51]).

Ciononostante, numerose testate internazionali continuano a riportare solo il dato parziale dei decessi diretti:

BBC UK (30/11/2025): «Più di 70.000 palestinesi...» [52]

(30/11/2025): «Più di 70.000 palestinesi...» [52] ABC News Australia (10/07/2026): «Più di 73.000 palestinesi...» [53]

(10/07/2026): «Più di 73.000 palestinesi...» [53] Washington Post (17/06/2026): «...ha superato le 73.000 unità...» [54]

(17/06/2026): «...ha superato le 73.000 unità...» [54] New York Times (02/02/2026): «...circa 70.000 palestinesi...» [55]

(02/02/2026): «...circa 70.000 palestinesi...» [55] Los Angeles Times (17/06/2026): «...ha superato le 73.000 unità...» [56]

(17/06/2026): «...ha superato le 73.000 unità...» [56] Chicago Tribune (14/06/2026): «...ha superato le 73.000...» [57]

(14/06/2026): «...ha superato le 73.000...» [57] Huffington Post (14/06/2026): «...ora di 73.001...» [58]

(14/06/2026): «...ora di 73.001...» [58] Sydney Morning Herald (11/10/2025): «...più di 67.000 palestinesi...» [59]

(11/10/2025): «...più di 67.000 palestinesi...» [59] The Telegraph UK (29/01/2026): «...pronto a riconoscere che 70.000 persone...» [60]

(29/01/2026): «...pronto a riconoscere che 70.000 persone...» [60] Australian SBS News (15/06/2026): «...ha superato i 73.000...» [61]

(15/06/2026): «...ha superato i 73.000...» [61] Le Monde diplomatique (2026): «...oltre 71.000 morti...» [62]

(2026): «...oltre 71.000 morti...» [62] The Times UK (30/01/2026): «...vicina alle cifre di Hamas...» [63]

(30/01/2026): «...vicina alle cifre di Hamas...» [63] Times of Israel (29/01/2026): «...circa 70.000...» [64]

(29/01/2026): «...circa 70.000...» [64] The Independent (18/06/2026): «...superato le 73.000 unità...» [65]

Secondo l'interpretazione del Professor Gideon Polya, questo fenomeno riflette la distopia orwelliana di 1984, dove i dati reali sull'impatto bellico vengono filtrati per motivi politici, inducendo persino fonti d'informazione d'ispirazione progressista (come Al Jazeera [51]) ad adottare cifre incomplete.

(6). Il consenso tra epidemiologi e studiosi indipendenti

A conferma della gravità del bilancio, il Professor Gideon Polya richiama le stime convergenti di numerosi altri esperti, scienziati e intellettuali:

Zeina Jamaluddine et al. (The Lancet, 2025): 64.260 morti dirette nei primi 9 mesi, indicative di 875.000 vittime complessive in 2 anni [2, 3]. Rasha Khatib, Martin McKee e Salim Yusuf (The Lancet, 2024): 186.000 morti stimate dopo soli 8 mesi (pari al 7,9% della popolazione), proiettabili a circa 530.000 in due anni [7]. Devi Sridhar (Univ. di Edimburgo, The Guardian, 2024): Con un ritmo di circa 23.000 morti al mese, stimava oltre 335.500 decessi già a fine 2024, confermando le proiezioni a lungo termine [8]. Kevin Maiman (CBC News, 2025): Analizzando le dichiarazioni di Donald Trump su una popolazione residua di 1,7-1,8 milioni di gazawi (rispetto ai 2,4 milioni originari), si evidenzia una scomparsa demografica che oscilla tra 700.000 e 1.000.000 di individui [66]. Ralph Nader (2025): Definisce assurde le stime minime ufficiali e colloca le vittime reali a ben oltre 500.000 morti [67-71]. Gideon Polya (Scienziato e saggista): Documenta regolarmente la sottostima di ben 12 volte effettuata dai media mainstream [4, 5, 10-32, 48, 72-76]. Richard Hil (Sociologo): Ha firmato diversi contributi analitici insieme a Polya sulla manipolazione statistica del conteggio delle vittime [12, 13, 16, 18, 20, 29, 77]. John Menadue (2025): Colloca il bilancio reale delle vittime palestinesi più vicino a 300.000 [78]. Adam Rzepka (2025): Valuta in almeno 115.000 i decessi diretti e in oltre 460.000 le morti complessive dovute al genocidio [78, 79]. Stuart Rees (2025): Sottolinea come le indagini pubblicate da The Lancet, Ralph Nader, Gideon Polya e Richard Hil dimostrino che l'inclusione dei decessi per privazione porta il totale reale ben oltre quota 500.000 [80].

Conclusioni

A parere del Professor Gideon Polya, la guerra e il genocidio costituiscono l'espressione estrema del razzismo. L'applicazione rigorosa dei dati epidemiologici porta a determinare un bilancio effettivo di 875.000 morti nei primi due anni di massacro a Gaza, includendo 325.000 bambini. Il testo conclude rivolgendo un appello alla comunità internazionale affinché sveli la portata reale del disastro umanitario e promuova campagne di Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) per fermare la violenza nella regione.

*Il dottor Gideon Polya ha insegnato scienze all'Università La Trobe di Melbourne, in Australia, per oltre 4 decenni. Ha pubblicato circa 130 lavori nel corso di una carriera scientifica durata 5 decenni, tra cui spicca l'imponente testo di riferimento farmacologico "Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds" (2003). Ha inoltre pubblicato “Body Count. Global avoidable mortality since 1950” (2007, 2021), “Jane Austen and the Black Hole of British History” (1998, 2008, 2022), “US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide” (2020), “Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions” (2020), “Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide” (2024) e ha contribuito al volume di Soren Korsgaard (a cura di) “The Most Dangerous Book Ever Published – Dangerous Deception Exposed!” (2020). Per le immagini dei grandi dipinti di Gideon Polya dedicati al Pianeta, alla Pace, alla Madre e al Bambino, vedere: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/ .

Riferimenti bibliografici

[1]. Mohammad Mansour, “I morti ineguali di Gaza: 10.000 palestinesi sotto le macerie, un israeliano prigioniero”, Al Jazeera, 27 gennaio 2026.

[2]. Zeina Jamaluddine, Hanan Abukmail, Sarah Aly, Oona MR Campbell e Francesco Checchi, “Mortalità per lesioni traumatiche nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 al 30 giugno 2024: un'analisi di cattura-ricattura”, The Lancet, 9 gennaio 2025.

[3]. Gideon Polya, “The Lancet: 64.260 morti violente a Gaza che indicano 257.000 morti indirette in 9 mesi”, Countercurrents, 14 gennaio 2025.

[4]. Gideon Polya, “20° anniversario dell’invasione dell’Iraq: 5 milioni di morti nell’olocausto iracheno”, 19 marzo 2023.

[5]. Gideon Polya, “Olocausto afghano – La terribile verità contro le bugie dell’alleanza statunitense”, Countercurrents, 22 agosto 2021.

[6]. UNICEF, Refworld, “Il peso globale della violenza armata”, settembre 2008.

[7]. Rasha Khatib, Martin McKee e Salim Yusuf, “Contare i morti a Gaza: difficile ma essenziale”, The Lancet, Volume 404, Numero 10449, pp. 237-238, 10 luglio 2024.

[8]. Devi Sridhar, “Gli scienziati si stanno avvicinando alla vera, orribile portata di morte e malattia a Gaza”, The Guardian, 5 settembre 2024.

[9]. Gideon Polya, “The Lancet: 64.260 morti violente a Gaza che indicano 257.000 morti indirette in 9 mesi”, Countercurrents, 14 gennaio 2025.

[10]. Gideon Polya, “Il discorso di Gideon Polya al raduno chiedeva un intervento sulle 680.000 morti a Gaza entro il 25/4/25 – Ora sono 872.000”, Countercurrents, 7 ottobre 2025.

[11]. Gideon Polya, “Complicità nell’omicidio di massa di bambini, donne e uomini”, Dissident Voice, 8 marzo 2025.

[12]. Richard Hil e Gideon Polya, “Il bilancio delle vittime di Gaza è di gran lunga peggiore di quanto riportato dai media occidentali”, Independent Australia, 12 agosto 2025.

[13]. Richard Hil e Gideon Polya, “Skewering History: The Odious Politics of Counting Gaza's Dead”, Arena, 11 luglio 2025.

[14]. Gideon Polya, “Lettera aperta all’umanità riguardo alle 680.000 morti a Gaza: porre fine all’occupazione israeliana con le SANZIONI ORA”, Countercurrents, 29 settembre 2025.

[15]. TRT, “Il relatore speciale dell’ONU Albanese suggerisce che 680.000 potrebbe essere il bilancio reale delle vittime palestinesi a Gaza”, YouTube, 21 settembre 2025.

[16]. Richard Hil e Gideon Polya, “Il bilancio delle vittime di Gaza è di gran lunga peggiore di quanto riportato dai media occidentali”, Independent Australia, 12 agosto 2025.

[17]. Gideon Polya, “Sottostima di 10 volte dei 680.000 morti a Gaza da parte dei media mainstream”, Pearls & Irritations, 21 agosto 2025.