Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

431
Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

 

Secondo quanto riportato dai media israeliani il 23 febbraio, le autorità carcerarie israeliane hanno fatto visitare ai coloni ebrei una struttura di massima sicurezza, dove hanno tenuto una "lezione sulla Torah" e hanno osservato gli abusi sui prigionieri palestinesi.

Kobi Yaakobi, capo del sistema carcerario israeliano, ha invitato 20 membri della sinagoga di Har Homa, un insediamento illegale in Cisgiordania vicino a Gerusalemme, a un tour "safari" nel carcere di massima sicurezza di Nitzan.

I detenuti palestinesi, tra cui presunti membri delle forze d'élite Nukhba di Hamas, sono stati ammanettati e costretti a sdraiarsi a terra sotto gli occhi dei visitatori. I coloni ebrei hanno consumato un "pranzo abbondante" davanti ai prigionieri, che stavano digiunando per il mese sacro islamico del Ramadan.

Secondo i gruppi israeliani per i diritti umani B'Tselem,  Israele gestisce una "rete di campi di tortura", dove stupri, abusi fisici e psicologici, condizioni disumane, fame deliberata e negazione delle cure mediche sono all'ordine del giorno.

"La trasformazione delle prigioni in una rete di campi di tortura fa parte dell'attacco coordinato del regime israeliano alla società palestinese, volto a smantellare la collettività palestinese", ha osservato B'Tselem.

Il servizio carcerario israeliano (IPS) ha confermato ai media israeliani che i suoi agenti hanno accompagnato un "rabbino e il suo seguito" per un sermone e una visita a un carcere di sicurezza. 

Yaakobi è stato nominato capo dell'IPS nel gennaio 2024 dal Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir. Il capo dell'IPS ha aiutato Ben Gvir ad attuare una politica volta a peggiorare deliberatamente le condizioni dei prigionieri palestinesi.

Yaakobi è attualmente sotto inchiesta per aver presumibilmente contribuito a sopprimere un'inchiesta sulla violenza dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata.

Secondo i dati israeliani, a novembre almeno 98 palestinesi sono morti sotto custodia israeliana dall'ottobre 2023.

Tuttavia, Medici per i diritti umani in Israele (PHR-I) sostiene che il bilancio reale delle vittime è probabilmente molto più alto, poiché centinaia di detenuti di Gaza risultano scomparsi.

L'8 febbraio Israele ha restituito a Gaza i corpi e i resti umani di 120 palestinesi senza fornire alcuna informazione sulla loro identità o sulle modalità della loro uccisione.

I resti sono arrivati ??all'ospedale Al-Shifa di Gaza City in semplici sacchi bianchi, dove le squadre forensi li hanno esaminati nel tentativo di accertarne l'identità e avvisare le famiglie in lutto.

"Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha consegnato 120 sacchi per cadaveri contenenti 54 corpi e campioni di cranio sistemati in 66 sacchi separati", ha dichiarato ad Al Jazeera il funzionario forense Omar Suleiman.

Dopo che Israele ha restituito 120 corpi palestinesi in ottobre, le autorità di Gaza hanno accusato l'organizzazione di aver rubato gli organi delle vittime.

Israele ha una lunga storia di furti di organi ai palestinesi.

Nel 2013, il giornalista svedese Donald Bostrom pubblicò un  articolo che documentava il furto di organi di palestinesi deceduti, portati all'Istituto nazionale israeliano di medicina legale (Abu Kabir) tra la prima Intifada e la guerra di Gaza del 2012. 

Il direttore e capo patologo di Abu Kabir, il dottor Yehuda Hiss, ha ammesso in  un'intervista del luglio 2000 con l'accademica statunitense Nancy Scheper-Hughes che l'istituto prelevava segretamente pelle, ossa, valvole cardiache, cornee e altri materiali umani dai cadaveri durante le autopsie.

Nel 1996, il rabbino Yitzhak Ginsburgh, un influente leader del gruppo ebraico fondamentalista Chabad-Lubavitch,  affermò che l'ebraismo consente il furto di organi da non ebrei, in quanto le vite degli ebrei sono più importanti di quelle dei non ebrei.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

26 Febbraio 2026 14:53
"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

26 Febbraio 2026 14:46
"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

26 Febbraio 2026 14:30
Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

26 Febbraio 2026 09:00
Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

26 Febbraio 2026 09:00
Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

25 Febbraio 2026 15:26
Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

25 Febbraio 2026 12:30
L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

25 Febbraio 2026 12:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

14154
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

12438
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

11021
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

10801
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

10507
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10419
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

9560
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8347
AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

EUROPA

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

ASIA

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

ASIA

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

ASIA

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina... di Giorgio Cremaschi Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

  • 26 Febbraio 2026 18:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti