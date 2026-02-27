Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

Secondo quanto riportato dai media israeliani il 23 febbraio, le autorità carcerarie israeliane hanno fatto visitare ai coloni ebrei una struttura di massima sicurezza, dove hanno tenuto una "lezione sulla Torah" e hanno osservato gli abusi sui prigionieri palestinesi.

Kobi Yaakobi, capo del sistema carcerario israeliano, ha invitato 20 membri della sinagoga di Har Homa, un insediamento illegale in Cisgiordania vicino a Gerusalemme, a un tour "safari" nel carcere di massima sicurezza di Nitzan.

I detenuti palestinesi, tra cui presunti membri delle forze d'élite Nukhba di Hamas, sono stati ammanettati e costretti a sdraiarsi a terra sotto gli occhi dei visitatori. I coloni ebrei hanno consumato un "pranzo abbondante" davanti ai prigionieri, che stavano digiunando per il mese sacro islamico del Ramadan.

Secondo i gruppi israeliani per i diritti umani B'Tselem, Israele gestisce una "rete di campi di tortura", dove stupri, abusi fisici e psicologici, condizioni disumane, fame deliberata e negazione delle cure mediche sono all'ordine del giorno.

"La trasformazione delle prigioni in una rete di campi di tortura fa parte dell'attacco coordinato del regime israeliano alla società palestinese, volto a smantellare la collettività palestinese", ha osservato B'Tselem.

Il servizio carcerario israeliano (IPS) ha confermato ai media israeliani che i suoi agenti hanno accompagnato un "rabbino e il suo seguito" per un sermone e una visita a un carcere di sicurezza.

Yaakobi è stato nominato capo dell'IPS nel gennaio 2024 dal Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir. Il capo dell'IPS ha aiutato Ben Gvir ad attuare una politica volta a peggiorare deliberatamente le condizioni dei prigionieri palestinesi.

Yaakobi è attualmente sotto inchiesta per aver presumibilmente contribuito a sopprimere un'inchiesta sulla violenza dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata.

Secondo i dati israeliani, a novembre almeno 98 palestinesi sono morti sotto custodia israeliana dall'ottobre 2023.

Tuttavia, Medici per i diritti umani in Israele (PHR-I) sostiene che il bilancio reale delle vittime è probabilmente molto più alto, poiché centinaia di detenuti di Gaza risultano scomparsi.

L'8 febbraio Israele ha restituito a Gaza i corpi e i resti umani di 120 palestinesi senza fornire alcuna informazione sulla loro identità o sulle modalità della loro uccisione.

I resti sono arrivati ??all'ospedale Al-Shifa di Gaza City in semplici sacchi bianchi, dove le squadre forensi li hanno esaminati nel tentativo di accertarne l'identità e avvisare le famiglie in lutto.

"Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha consegnato 120 sacchi per cadaveri contenenti 54 corpi e campioni di cranio sistemati in 66 sacchi separati", ha dichiarato ad Al Jazeera il funzionario forense Omar Suleiman.

Dopo che Israele ha restituito 120 corpi palestinesi in ottobre, le autorità di Gaza hanno accusato l'organizzazione di aver rubato gli organi delle vittime.

Israele ha una lunga storia di furti di organi ai palestinesi.

Nel 2013, il giornalista svedese Donald Bostrom pubblicò un articolo che documentava il furto di organi di palestinesi deceduti, portati all'Istituto nazionale israeliano di medicina legale (Abu Kabir) tra la prima Intifada e la guerra di Gaza del 2012.

Il direttore e capo patologo di Abu Kabir, il dottor Yehuda Hiss, ha ammesso in un'intervista del luglio 2000 con l'accademica statunitense Nancy Scheper-Hughes che l'istituto prelevava segretamente pelle, ossa, valvole cardiache, cornee e altri materiali umani dai cadaveri durante le autopsie.

Nel 1996, il rabbino Yitzhak Ginsburgh, un influente leader del gruppo ebraico fondamentalista Chabad-Lubavitch, affermò che l'ebraismo consente il furto di organi da non ebrei, in quanto le vite degli ebrei sono più importanti di quelle dei non ebrei.

