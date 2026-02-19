Abbonati / Sostienici
Perù: il Congresso elegge il nuovo presidente ad interim

Il Congresso peruviano ha eletto l’ennesimo nuovo presidente dalla destituzione di Pedro Castillo, con il deputato José María Balcázar nominato in sostituzione di José Jerí, sottoposto a impeachment il 17 febbraio.

"Con 64 voti, il deputato José María Balcázar Zelada è stato eletto Presidente del Congresso della Repubblica. Di conseguenza, assumerà la Presidenza della Repubblica del Perù", ha annunciato il Congresso peruviano sui suoi social media.

Le elezioni si sono svolte con un totale di 113 voti, di cui 64 a Balcázar, 43 a María del Carmen Alva, tre voti nulli e nessuna scheda bianca. Questo risultato lo rende automaticamente presidente ad interim del Perù in assenza di rappresentanti eletti.

Balcázar, rappresentante della regione di Lambayeque ed eletto al Congresso alle elezioni generali del 2021 per il partito Perú Libre, diventa il presidente più anziano nella storia del Paese. Questa nuova nomina lo rende anche l'ottavo leader della nazione andina in un decennio, a dimostrazione dell'instabilità politica che il Paese attrversa in questo periodo.

"Ora sono estremamente motivato perché i miei amici e colleghi mi hanno concesso l'onore di indossare il bianco e il rosso del Perù sul petto", ha dichiarato il nuovo presidente nel suo discorso inaugurale. Ha anche fatto appello alla vera storia della nazione di fronte alla "permanente inquisizione contro gli intellettuali che volevano riflettere la realtà del Perù" e ha salutato questo periodo come uno dei migliori, segnato dall'ascesa di Internet.

Riguardo alle differenze politiche, ha affermato che "ci sono persone di valore in Perù che devono essere unite", sottolineando che questo non è un momento di lotte intestine. "Non ci sono fazioni di destra o di sinistra qui. I francesi hanno creato i termini 'destra' e 'sinistra' durante la rivoluzione", ha affermato, aggiungendo che "non hanno alcuna base ideologica".

Balcázar ha ringraziato i presenti per il loro voto e ha espresso il suo desiderio di costruire una "vera democrazia" per i peruviani. A tal proposito, ha dichiarato che durante i suoi mesi di mandato, gli obiettivi saranno "garantire al popolo peruviano una transizione democratica ed elettorale pacifica e trasparente", "mantenere una pace autentica", garantire che "i ministeri siano attrezzati per affrontare l'insicurezza dei cittadini" e "mantenere una politica economica stabile".

Il nuovo presidente ad interim rimarrà in carica fino al 28 luglio, quando dovrà cedere la presidenza al vincitore delle elezioni presidenziali. Pur avendo prestato servizio presso la Corte Suprema di Giustizia del Perù, Balcázar ha dovuto affrontare numerose controversie per aver difeso i matrimonio infantili ed è stato rimosso dalla magistratura per aver alterato una sentenza, tra le altre irregolarità, come riferisce teleSUR.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

