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Rottamazione Quinquies 2026: calendario completo

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Rottamazione Quinquies 2026: calendario completo

H1. Rottamazione quinquies: cosa succede dopo la deadline del 30 aprile

La Rottamazione Quinquies entra nella sua fase più operativa. Dopo il 30 aprile 2026, data che segna il termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, la misura passa dal momento dichiarativo a quello applicativo. Per i contribuenti che hanno inviato l’istanza, dunque, si apre una nuova fase fatta di comunicazioni ufficiali, verifiche sugli importi dovuti, scelta delle modalità di pagamento e rispetto delle scadenze previste dal piano. Vediamo quali sono le date da segnare in agenda.

 

h2. Dal fisco agli sportelli digitali: la rottamazione quinquies passa dal web

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025, la Rottamazione Quinquies consente di definire in forma agevolata alcuni debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La finalità è favorire il rientro delle posizioni debitorie attraverso il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo le condizioni stabilite dalla norma.

L’adesione alla misura è interamente online, tramite le piattaforme attivate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Una modalità che rafforza il ruolo degli strumenti digitali nel dialogo tra contribuente e amministrazione fiscale e che rende indispensabile, anche dopo l’invio dell’istanza, il controllo di ricevute, avvisi telematici, area riservata e documenti ufficiali. Come sottolineato ad esempio da Tinexta Infocert, una delle principali Certification Authority europee, firma digitale, PEC, SPID e CIE rappresentano ormai strumenti ordinari del dialogo tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, soluzioni che hanno contribuito a rendere più rapido, tracciabile e sicuro lo scambio di documenti, riducendo la necessità di passaggi fisici agli sportelli e semplificando la gestione degli adempimenti.

H2. Rottamazione Quinquies: tutti i passaggi

h3. Entro il 30 giugno la risposta dell’Agenzia

Dopo il 30 aprile, il primo passaggio chiave è la Comunicazione delle somme dovute. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà renderla disponibile entro il 30 giugno 2026, indicando se la domanda è stata accolta o respinta.

In caso di accoglimento, il documento riporterà l’importo da versare, le scadenze del piano scelto, i moduli di pagamento e le indicazioni per l’eventuale domiciliazione bancaria. In caso di diniego, invece, saranno specificate le ragioni dell’esclusione.

Per il contribuente è il momento della verifica: controllare gli importi, accertare quali carichi siano stati ammessi e conservare tutta la documentazione diventa essenziale per gestire correttamente la fase successiva.

 

h3. Cosa controllare dopo la comunicazione

Ricevuta la risposta dell’Agenzia, il contribuente deve verificare che i debiti inseriti nella domanda siano effettivamente rientranti nella definizione agevolata. La rottamazione quinquies, infatti, non riguarda qualsiasi pendenza, ma solo i carichi ammessi dalla norma.

Possono quindi presentarsi situazioni miste: alcune cartelle entrano nella procedura, altre restano fuori e continuano a seguire le regole ordinarie della riscossione. Una distinzione decisiva, soprattutto per chi ha già piani di rateizzazione attivi.

 

h3. Pagamento unico o fino a 54 rate

La fase successiva riguarda il pagamento, con modalità selezionata in fase di presentazione della domanda. Il contribuente potrà versare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure attraverso un piano rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

La prima scadenza è fissata al 31 luglio 2026, seguita dal 30 settembre e dal 30 novembre dello stesso anno. Le rate successive seguiranno il calendario bimestrale previsto dalla procedura.

La rateizzazione può rendere più sostenibile il rientro, ma impone una gestione rigorosa delle scadenze. Per imprese, professionisti e famiglie, la rottamazione diventa quindi anche una questione di pianificazione finanziaria.

 

h3. Stop a nuove azioni di riscossione, ma con limiti

La domanda produce effetti anche sulle procedure di riscossione. Per i debiti definibili, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive e non può proseguire quelle già avviate, salvo i casi previsti dalla legge.

Restano però validi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti prima della domanda. Inoltre, i benefici collegati alla procedura restano subordinati al rispetto del piano di pagamento.

Per le imprese, un effetto rilevante riguarda anche la posizione debitoria nei confronti della PA e il DURC: per i carichi ammessi alla definizione, il contribuente non viene considerato inadempiente nei casi previsti dalla normativa.

 

h3. Cosa succede alle rateizzazioni già attive

Per i debiti inseriti nella rottamazione quinquies, gli obblighi di pagamento legati a precedenti rateizzazioni restano sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata, fissata al 31 luglio 2026.

Se la domanda viene accolta, le dilazioni già in corso relative ai carichi ammessi vengono revocate automaticamente. Anche in questo caso è necessario distinguere tra debiti rottamabili e debiti esclusi: solo i primi rientrano nel nuovo percorso agevolato.

 

h3. Decadenza: il punto più delicato

Il beneficio si conserva solo rispettando il piano. La decadenza scatta in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di mancato pagamento di due rate anche non consecutive o di mancato versamento dell’ultima rata. In caso di decadenza, dunque, le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito residuo e tornano applicabili le regole ordinarie della riscossione.



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