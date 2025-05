Rubio: "L'Ucraina non può riportare i russi al punto in cui erano nel 2014"

In un'intervista a Fox News, Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito giovedì che il conflitto tra Russia e Ucraina non ha una soluzione militare.

Secondo Rubio, "questa è una guerra iniziata sotto Joe Biden, va avanti da tre anni e non hanno fatto alcuno sforzo per concluderla. È una guerra che non ha una soluzione militare. In sostanza, [il presidente russo Vladimir] Putin non può prendere tutta l'Ucraina, l'Ucraina non può respingere i russi al punto in cui erano nel 2014".

Inoltre, ha ricordato che "la questione è chi è l'unico leader al mondo in grado di parlare con entrambe le parti e, auspicabilmente, portarle a un accordo", riferendosi al presidente Donald Trump. "Ed è quello che ha cercato di fare per 100 giorni. Ha lavorato per portare la pace, per porre fine alle uccisioni, alla morte, alla distruzione", ha aggiunto.

Le posizioni di Kiev e Mosca "sono ancora un po' distanti"

Allo stesso tempo, ha sottolineato che le posizioni di Kiev e Mosca "sono ancora un po' distanti". "Non ci arrenderemo, nel senso che non smetteremo di essere pronti ad aiutare se possiamo. Ma arriverà un momento in cui il presidente [Donald Trump] dovrà decidere quanto tempo dedicare ai vertici del nostro governo, quando forse uno o entrambi i partiti non saranno abbastanza uniti", ha sottolineato Rubio.

In tale contesto, ha osservato che i funzionari statunitensi hanno "molte altre questioni importanti [da affrontare] che stanno accadendo in tutto il mondo", sottolineando le relazioni degli Stati Uniti con la Cina e l'Iran. "Quindi, a un certo punto, deve esserci qualcosa che può accadere, altrimenti dovremo andare avanti. Questa è la decisione che dovrà prendere il presidente", ha concluso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it