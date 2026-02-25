Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo vietnamita Le Hoai Trung hanno discusso le misure per approfondire ulteriormente il partenariato strategico globale, inclusi i prossimi contatti a vari livelli, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in seguito all'incontro dei massimi diplomatici a Mosca.

"In un clima tradizionalmente amichevole, le parti hanno discusso le misure per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico globale, inclusi i prossimi contatti a vari livelli, le questioni di cooperazione interministeriale e gli attuali temi dell'agenda internazionale", ha dichiarato il Ministero degli Esteri come riferisce l'agenzia TASS.

Le Hoai Trung ha visitato la Russia in qualità di inviato speciale del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, To Lam.

