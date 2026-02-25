Starlink nel bagaglio diplomatico: Il misterioso sequestro all'aeroporto di Teheran

Secondo quanto riportato dai media iraniani, le autorità dell'aeroporto di Teheran hanno scoperto apparecchiature satellitari Starlink nel bagaglio di un diplomatico europeo che tentava di entrare nel Paese.

Il notiziario iraniano Hamshahri Online ha rivelato che un diplomatico europeo all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran si è rifiutato di far passare il suo bagaglio attraverso lo scanner, citando l'immunità diplomatica.

La sicurezza aeroportuale ha spiegato al diplomatico europeo che la gestione dei bagagli diplomatici segue una procedura legale separata, ma lui ha rifiutato di ottemperare.

La dogana iraniana ha quindi avviato le procedure formali per ispezionare e sigillare il carico insolito, che il diplomatico ha lasciato prima di lasciare l'Iran, "senza verificare lo stato del suo bagaglio e avvalendosi dell'immunità politica".

Giorni dopo, un secondo diplomatico è tornato all'aeroporto per effettuare ulteriori accertamenti, dando il via a un'ispezione ufficiale condotta alla presenza di funzionari della dogana e del Ministero degli Esteri.

La perquisizione ha portato alla luce tre modem Starlink e sette telefoni satellitari nascosti all'interno della valigia. L'attrezzatura è stata confiscata e al diplomatico è stato negato l'ingresso in Iran.

Nell’articolo è stato identificato il diplomatico in questione, si tratta di Andre Van Feichen, ma non ne specifica la nazionalità.

"L'esame del suo passato ha rivelato un rapporto complesso con gli Stati Uniti. Andre Van Feichen è un esperto di sicurezza e difesa che, secondo documenti trapelati sul sito web di WikiLeaks, ha fornito agli Stati Uniti rapporti speciali sull'Iran. Feichen, in un incontro con un alto diplomatico americano, ha fornito al governo statunitense un rapporto sul suo periodo in Iran, oltre a suggerimenti sui punti di forza e di debolezza dell'Iran", si legge ancora.

La notizia arriva mentre gli Stati Uniti intensificano le minacce contro l'Iran. La regione si trova ad affrontare il più grande rafforzamento della potenza aerea statunitense dall'invasione dell'Iraq, e diversi media occidentali hanno affermato che un attacco potrebbe avvenire entro pochi giorni.

Le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono iniziate contemporaneamente a un'ondata mortale di rivolte sostenute dal Mossad, che all'inizio di gennaio hanno causato la morte di migliaia di persone in Iran, tra cui civili e agenti di sicurezza.

Durante i disordini, le autorità hanno sequestrato decine di dispositivi Starlink ad agenti antigovernativi e leader delle rivolte.

Numerosi resoconti dell'epoca confermarono l'uso da parte dell'Iran di jammer GPS di livello militare per disattivare Starlink, che era stato dispiegato in Iran in uno sforzo sostenuto dagli Stati Uniti per "aiutare" i manifestanti durante il blocco di Internet.

Il 13 febbraio, citando funzionari statunitensi, il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito che Washington ha inviato segretamente 6.000 terminali Starlink in Iran per aiutare i manifestanti e i rivoltosi a comunicare durante le interruzioni di Internet.

L’articolo rivela che gli Stati Uniti li hanno inviati nei mesi precedenti le rivolte di gennaio.

A gennaio, il New York Times (NYT) ha rivelato che Starlink veniva introdotto clandestinamente da "una rete eterogenea di attivisti, sviluppatori e ingegneri".

Con l'aumentare delle tensioni, Teheran ha avvertito che le risorse e le basi statunitensi in tutta la regione saranno colpite in caso di attacco all'Iran. La Guida Suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, ha minacciato di prendere di mira le portaerei statunitensi dispiegate nell'Asia occidentale.

