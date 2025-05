Tribunale spagnolo indaga sulla compagnia di navigazione Maersk per la spedizione di armi a Israele

Un’indagine giudiziaria è in corso presso un tribunale di Barcellona per stabilire se e navi della compagnia di navigazione danese Maersk siano passate dalla Spagna per consegnare equipaggiamenti militari di fabbricazione statunitense a Israele.

L'indagine sul gigante delle spedizioni dovrebbe stabilire se Maersk abbia contribuito a fornire al regime sionista armi di fabbricazione statunitense negli ultimi sei mesi.Secondo quanto riportato dai media spagnoli.

Inoltre, è stato riferito che il gruppo filo-palestinese "Stop Complicity with Israel" ha presentato una denuncia contro l'azienda con sede a Copenaghen. In seguito all'accusa, il tribunale ha ordinato alla filiale logistica di Maersk in Spagna di identificare i capitani delle navi Nexoe e Detroit, affinché potessero testimoniare lunedì davanti al giudice istruttore.

La convocazione di entrambi i capitani coincide con la presenza di una delle navi, la Nexoe, nel porto di Barcellona. Secondo le informazioni pubblicate sul sito web della Maersk, la nave avrebbe dovuto restare ormeggiata nel porto di Barcellona fino alle 19:00, del 12 maggio.

Analogamente, secondo quanto riportato dai media, che citano la Corte superiore di giustizia della Catalogna (TSJC), le citazioni in giudizio, anch'esse indirizzate al rappresentante legale di Maersk, sono state sospese a causa di problemi di impegno degli avvocati.

Le accuse contro la compagnia di navigazione Maersk giungono in concomitanza con le proteste in Spagna contro il genocidio perpetrato da Israele a Gaza.

Il 16 maggio 2024, il governo spagnolo aveva annunciato che non avrebbe consentito alle navi che trasportavano armi destinate a Israele di attraccare nei suoi porti. Tuttavia, diversi resoconti di organizzazioni non governative hanno rivelato che durante il genocidio a Gaza è avvenuto esattamente l’opposto.

Tuttavia, partiti politici come Podemos, organizzazioni e cittadini del paese europeo hanno ripetutamente condannato il passaggio di armi attraverso i porti spagnoli verso Tel Aviv.

Da parte sua, la Maersk Shipping ha rilasciato una dichiarazione lo scorso marzo affermando che la società "mantiene una rigorosa politica di non inviare armi o munizioni in zone di conflitto attivo, garantendo in tal modo il rispetto delle normative internazionali e l'allineamento con i valori della nostra azienda".

Nonostante questa affermazione, la società ha dichiarato nel paragrafo successivo di operare nell'ambito di "programmi di cooperazione in materia di sicurezza, compreso il trasporto di carichi civili e militari in Israele", su richiesta dei suoi accordi con il governo degli Stati Uniti.

