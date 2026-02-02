Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Trump: Modi ha accettato di interrompere l'acquisto del petrolio russo

2140
Trump: Modi ha accettato di interrompere l'acquisto del petrolio russo

 

 Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lunedì che il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, gli avrebbe garantito – in una recente conversazione telefonica – l’impegno a cessare gli acquisti di petrolio dalla Russia.

In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha riferito: "Abbiamo discusso molti argomenti, compreso il commercio e la conclusione della guerra tra Russia e Ucraina. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di comprarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela".

Il Presidente ha aggiunto che Washington e Nuova Delhi hanno raggiunto un accordo commerciale in base al quale gli Stati Uniti ridurranno i dazi sui prodotti indiani dal 25% al 18%.

"Parallelamente", ha proseguito Trump, "l'India procederà a eliminare dazi e barriere non tariffarie nei confronti dei prodotti statunitensi. Il Primo Ministro si è inoltre impegnato ad aumentare significativamente gli acquisti di beni statunitensi, incluso un volume di oltre 500 miliardi di dollari in settori come energia, tecnologia, agricoltura, carbone e altri".

Modi non conferma la rinuncia al petrolio russo

Da parte sua, il Primo Ministro indiano ha confermato la telefonata con Trump e l’intesa commerciale. Su X ha scritto: "Sono lieto che i prodotti ‘Made in India’ beneficeranno ora di un dazio ridotto al 18%. A nome di 1,4 miliardi di indiani, ringrazio il Presidente Trump per questo importante annuncio".
Tuttavia, nel suo messaggio non ha fatto alcun riferimento a una possibile interruzione delle importazioni di petrolio dalla Russia.

Alla fine di agosto scorso, Trump aveva imposto un dazio addizionale del 25% sui prodotti indiani in risposta agli acquisti di petrolio russo, portando l’aliquota totale al 50% – il livello più alto al mondo.

In precedenza, l'India ha difeso a più riprese la decisione di mantenere le importazioni di petrolio dalla Russia nonostante le pressioni statunitensi, sostenendo che tali acquisti contribuissero a stabilizzare i mercati globali.

All'inizio di settembre, il Ministro del Petrolio indiano Hardeep Singh Puri aveva dichiarato: "La realtà è che non esiste un sostituto per il secondo maggior produttore mondiale, che fornisce quasi il 10% del petrolio globale. Chi ignora questo fatto non considera la situazione nel suo complesso".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

UNRWA: Israele sta portando avanti una "guerra silenziosa" nella Cisgiordania occupata

UNRWA: Israele sta portando avanti una "guerra silenziosa" nella Cisgiordania occupata

02 Febbraio 2026 12:00
L'Iran ricorda agli USA il potenziale dei suoi missili: "Sono stati testati in una vera guerra"

L'Iran ricorda agli USA il potenziale dei suoi missili: "Sono stati testati in una vera guerra"

02 Febbraio 2026 10:30
Il valico di Rafah a Gaza "riapre" da entrambi i lati sotto la supervisione dell'UE

Il valico di Rafah a Gaza "riapre" da entrambi i lati sotto la supervisione dell'UE

02 Febbraio 2026 10:30
«Abbiamo il dito sul grilletto»: l’avvertimento del capo militare iraniano agli USA

«Abbiamo il dito sul grilletto»: l’avvertimento del capo militare iraniano agli USA

31 Gennaio 2026 17:00
L'Iran classifica gli eserciti europei come "organizzazioni terroristiche" in risposta all'inserimento nella lista nera dell'IRGC

L'Iran classifica gli eserciti europei come "organizzazioni terroristiche" in risposta all'inserimento nella lista nera dell'IRGC

31 Gennaio 2026 12:00
Apple acquista la startup israeliana "segreta" di sorveglianza facciale

Apple acquista la startup israeliana "segreta" di sorveglianza facciale

30 Gennaio 2026 18:00
La Turchia si oppone all'azione militare contro l'Iran

La Turchia si oppone all'azione militare contro l'Iran

30 Gennaio 2026 17:30
Bruno Rodriguez: "La dottrina guerrafondaia USA minaccia la Zona di Pace nella nostra America"

Bruno Rodriguez: "La dottrina guerrafondaia USA minaccia la Zona di Pace nella nostra America"

29 Gennaio 2026 20:07

Lavrov spiega perché gli USA attaccano l’Iran

22898
ITALIA

Frana di Niscemi: il prezzo della subalternità agli USA e del MUOS

21640
EUROPA

Quando un giornalista chiede all'UE se condanna la morte di Alex Pretti... (VIDEO)

16008
EUROPA

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

14916
EUROPA

Il salto di qualità bellico di Cavo Dragone

13805
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

13216
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Le balle di Minneapolis che stanno abrogando la Costituzione negli Usa  

11380
EUROPA

"Continuate a sognare". Rutte umilia i parlamentari europei in audizione a Bruxelles (VIDEO)

10429

Trump: Modi ha accettato di interrompere l'acquisto del petrolio russo

MEDITERRANEO

UNRWA: Israele sta portando avanti una "guerra silenziosa" nella Cisgiordania occupata

ASIA

L'Iran ricorda agli USA il potenziale dei suoi missili: "Sono stati testati in una vera guerra"

MEDITERRANEO

Il valico di Rafah a Gaza "riapre" da entrambi i lati sotto la supervisione dell'UE

ASIA

«Abbiamo il dito sul grilletto»: l’avvertimento del capo militare iraniano agli USA

ASIA

L'Iran classifica gli eserciti europei come "organizzazioni terroristiche" in risposta all'inserimento nella lista nera dell'IRGC

NORD-AMERICA

Apple acquista la startup israeliana "segreta" di sorveglianza facciale

ASIA

La Turchia si oppone all'azione militare contro l'Iran

Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

  • 30 Gennaio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI di Loretta Napoleoni Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI

Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI

  • 01 Febbraio 2026 13:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele di Michelangelo Severgnini Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

  • 26 Gennaio 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

  • 29 Gennaio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
E le deportazioni di Obama e Biden? di Francesco Santoianni E le deportazioni di Obama e Biden?

E le deportazioni di Obama e Biden?

  • 29 Gennaio 2026 19:12
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - TORINO, IL VERO E IL FALSO, IL GIUSTO E LO SBAGLIATO Fulvio Grimaldi - TORINO, IL VERO E IL FALSO, IL GIUSTO E LO SBAGLIATO

Fulvio Grimaldi - TORINO, IL VERO E IL FALSO, IL GIUSTO E LO SBAGLIATO

  • 02 Febbraio 2026 12:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

  • 29 Gennaio 2026 19:17
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti