Trump: Modi ha accettato di interrompere l'acquisto del petrolio russo

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lunedì che il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, gli avrebbe garantito – in una recente conversazione telefonica – l’impegno a cessare gli acquisti di petrolio dalla Russia.



In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha riferito: "Abbiamo discusso molti argomenti, compreso il commercio e la conclusione della guerra tra Russia e Ucraina. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di comprarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela".

Il Presidente ha aggiunto che Washington e Nuova Delhi hanno raggiunto un accordo commerciale in base al quale gli Stati Uniti ridurranno i dazi sui prodotti indiani dal 25% al 18%.



"Parallelamente", ha proseguito Trump, "l'India procederà a eliminare dazi e barriere non tariffarie nei confronti dei prodotti statunitensi. Il Primo Ministro si è inoltre impegnato ad aumentare significativamente gli acquisti di beni statunitensi, incluso un volume di oltre 500 miliardi di dollari in settori come energia, tecnologia, agricoltura, carbone e altri".

Modi non conferma la rinuncia al petrolio russo

Da parte sua, il Primo Ministro indiano ha confermato la telefonata con Trump e l’intesa commerciale. Su X ha scritto: "Sono lieto che i prodotti ‘Made in India’ beneficeranno ora di un dazio ridotto al 18%. A nome di 1,4 miliardi di indiani, ringrazio il Presidente Trump per questo importante annuncio".

Tuttavia, nel suo messaggio non ha fatto alcun riferimento a una possibile interruzione delle importazioni di petrolio dalla Russia.

Alla fine di agosto scorso, Trump aveva imposto un dazio addizionale del 25% sui prodotti indiani in risposta agli acquisti di petrolio russo, portando l’aliquota totale al 50% – il livello più alto al mondo.



In precedenza, l'India ha difeso a più riprese la decisione di mantenere le importazioni di petrolio dalla Russia nonostante le pressioni statunitensi, sostenendo che tali acquisti contribuissero a stabilizzare i mercati globali.



All'inizio di settembre, il Ministro del Petrolio indiano Hardeep Singh Puri aveva dichiarato: "La realtà è che non esiste un sostituto per il secondo maggior produttore mondiale, che fornisce quasi il 10% del petrolio globale. Chi ignora questo fatto non considera la situazione nel suo complesso".