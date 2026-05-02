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Il gioco di potere degli Emirati Arabi Uniti (di Pepe Escobar)

Dopo l'OPEC e l'OPEC+, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero uscire dalla Lega Araba e persino dal CCG....

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Il gioco di potere degli Emirati Arabi Uniti (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Strategic Culture 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Così MbZ – l'unico proprietario degli Emirati Arabi Uniti – ha deciso di uscire dall'OPEC e dall'OPEC+.

I tirapiedi del Sindacato Epstein lo stanno presentando come una mossa strategica nell'ambito del Nuovo Ordine Energetico.

Non proprio.

A prima vista, la mossa sembra sensata. Gli Emirati Arabi Uniti hanno speso una fortuna per aumentare la propria capacità produttiva fino a 5 milioni di barili di petrolio al giorno.

Tuttavia, secondo le regole dell’OPEC+, la loro quota era molto più bassa, aggirandosi intorno ai 3,4 milioni di barili al giorno.

Hanno quindi puntato tutto sulla monetizzazione. Ora, in teoria, possono vendere quanto vogliono, fintanto che la domanda da parte dei clienti asiatici come Cina, Giappone e India rimane elevata.

L'Arabia Saudita, invece – la grande potenza dell'OPEC e una delle prime due in OPEC+ insieme alla Russia – sarà costretta a mantenere bassa la produzione, in modo che i prezzi non crollino.

Il rapporto tra Abu Dhabi e Riyadh è diventato incandescente in modo incontrollabile. Dopotutto, entrambi competono per le stesse fonti di investimenti stranieri.

Abu Dhabi ha calcolato che l'industria energetica iraniana è in condizioni disperate (non è così: Teheran ha un dottorato in Resistenza sotto Pressione e trova sempre modi alternativi). Quindi, per MbZ, l'Iran è ormai un concorrente di mercato – per molto tempo. Entra in scena gli Emirati Arabi Uniti come fornitore stabile e ad alta capacità.

Infine, entra in scena l'Impero della Pirateria. Trump è ossessionato dall'aumento dell'offerta che porti a prezzi del petrolio più bassi. Quindi qui abbiamo MbZ direttamente allineato con Trump. Lo era già dai tempi degli Accordi di Abramo; l'impegno di 1,4 trilioni di dollari a investire nell'economia statunitense e nei data center nel Golfo; e come partner di IMEC: il erroneamente denominato “Corridoio India-Medio Oriente”, che in realtà è il “Corridoio Israele (con centro a Haifa)-Arabia Saudita-Emirati Arabi Uniti-Europa-India”.

La ricompensa per gli Emirati Arabi Uniti per l'allineamento aggiuntivo con l'Impero della Pirateria – dopotutto questi sono due motori mafiosi – è un aumento delle "garanzie di sicurezza statunitensi".

Il problema è che l'Impero della Pirateria non può più fornirlo, come ha dimostrato la guerra contro l'Iran. E, francamente, a Trump non importa proprio nulla.

 

Una politica estera perfida come nessun'altra

Il terminal di Fujairah è stato celebrato come il punto di svolta per gli Emirati Arabi Uniti. Sì, bypassa lo Stretto di Hormuz – e quindi il casello installato dalla Marina IRGC. Attraverso il gasdotto Habshan–Fujairah, Abu Dhabi è in grado di pompare petrolio direttamente nell'Oceano Indiano.

Eppure MbZ potrebbe aver interpretato la scacchiera energetica in modo miope. Dopo la fine della guerra – supponendo che ci sia una fine – il petrolio esportato dal Golfo Persico sarà essenzialmente sotto la supremazia iraniana. Il controllo dell'Impero della Pirateria sul Golfo Persico è destinato alla pattumiera.

È piuttosto significativo che gli Emirati Arabi Uniti non fossero tra i Quattro Sunniti che si incontrarono per la prima volta a Islamabad – nelle prime fasi dei negoziati di guerra che non portarono a nulla. Questi erano Pakistan, Turchia, Egitto e Arabia Saudita.

Traduzione: l'Arabia Saudita almeno nominalmente desidera una soluzione pacifica con l'Iran. Abu Dhabi, a tutti gli effetti, è in guerra con l'Iran.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno perso una fortuna assoluta a causa del casello dello Stretto di Hormuz. È considerata da Teheran una nazione ostile. Quindi niente petroliere che passano di traverso. La disperazione si è fatta strada – presto.

Innanzitutto, Abu Dhabi si rifiutò di trasferire un prestito di 3,5 miliardi di dollari al Pakistan.

Poi hanno implorato un accordo di scambio con la Federal Reserve degli Stati Uniti.

La fuga capitale si è trasformato in una valanga. Dopotutto, i colossi della finanza internazionale sono – erano – tutti negli Emirati Arabi Uniti. La destinazione inizialmente preferita era la Thailandia – eccellente qualità della vita. Ma ora i fondi vanno principalmente a Hong Kong, per circa 40 miliardi di dollari a settimana.

Gli Emirati Arabi Uniti sono in realtà un'escrescenza. Scolpito dall'Oman nel 1971: un ennesimo progetto britannico, cos'altro. Popolazione di 11 milioni, di cui solo 1 milione di arabi di origine straniera. La maggior parte del Paese è desertica. L'esercito – 60.000 uomini – è composto da mercenari stranieri.

Gli Emirati Arabi Uniti non hanno alcuna industria. Zero industria della difesa. Zero agricoltura. Le fonti di reddito sono il petrolio, il commercio finanziario e – finora – il turismo, che attira quelle masse scombussolate e accecate dal bling bling.

La sicurezza era teoricamente fornita dall'Impero della Pirateria e dal Sindacato Epstein. Ops, non proprio – come ha ben dimostrato la guerra.

E per quanto riguarda la politica estera, pochi rivaleggiano con gli Emirati Arabi Uniti in malignità.

Erano profondamente coinvolti nel colpo di stato militare in Egitto; hanno sostenuto un tentativo di colpo di stato in Turchia; sono intervenuti nella guerra civile in Libia e nella successiva divisione per imperare; hanno agito fianco a fianco con il culto della morte in Asia occidentale per dividere la Somalia; hanno sostenuto i separatisti nella guerra civile in Sudan; erano estremamente aggressivi contro Ansarallah e gli Houthi in Yemen.

Quindi, chi hanno come alleati? Il culto della morte in Asia occidentale. E basta. Abu Dhabi ha ottenuto una Cupola di Ferro nel pieno della guerra contro l'Iran – completa di operatori dell'IDF.

Gli Emirati Arabi Uniti praticamente antagonizzano tutti i loro vicini. Per loro il meglio del meglio ora è investire in una guerra energetica contro Riyadh.

Ma, questa escrescenza ha un futuro valido? Mica tanto. Studiosi iracheni eruditi – che hanno un acuto senso della Storia – hanno già iniziato a giocare con scenari.

La narrativa degli "Emirati" potrebbe presto sciogliersi: la Repubblica di Sharjah, per esempio, è già una possibilità concreta. Abu Dhabi potrebbe essere inghiottita dai sauditi – con il gangster MbZ che cerca asilo in Occidente. Nel breve termine, se Trump riavviasse la guerra, e considerando come il loro territorio e le loro basi siano stati usati per attacchi all'Iran, l'IRGC potrebbe infliggere il colpo di grazia.

Dopo l'OPEC e l'OPEC+, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero lasciare la Lega Araba e persino il GCC. Non è affatto improbabile che possa abbandonare del tutto la chat.

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