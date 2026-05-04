Stretto di Hormuz, respinti cacciatorpediniere USA: l'Iran rivendica il controllo totale

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La Marina iraniana ha impedito ai cacciatorpediniere statunitensi di entrare nello Stretto di Hormuz, riferisce Tasnim, citando il servizio di pubbliche relazioni dell'Esercito iraniano.

"Grazie a un avvertimento fermo e tempestivo della Marina dell'Esercito della Repubblica Islamica, è stato impedito l'ingresso di cacciatorpediniere sionisti nemici degli Stati Uniti nell'area dello Stretto di Hormuz", si legge nella dichiarazione.

Poche ore prima, le forze iraniane avevano avvertito le navi mercantili e le petroliere di astenersi dal transitare nello Stretto di Hormuz senza previo coordinamento con le Forze Armate schierate in questa strategica via navigabile, dove, a loro dire, mantengono il controllo e gestiscono la sicurezza.

Inoltre, hanno avvertito che "qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito statunitense, sarebbe stata attaccata se avesse tentato di avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz".

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un piano per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa della crisi in Medio Oriente. Ha specificato che il "Progetto Libertà" sarebbe iniziato lunedì mattina, ora del Medio Oriente.

Secondo fonti di Axios , la nuova iniziativa prevede che le navi statunitensi si trovino "nelle immediate vicinanze" nel caso in cui si renda necessario impedire alle forze armate iraniane di attaccare le navi mercantili che transitano nello stretto.

Inoltre, la Marina statunitense fornirà alle navi mercantili informazioni sulle migliori rotte di navigazione attraverso lo stretto, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di quelle non minate dall'esercito iraniano.

Il cosiddetto "Progetto Libertà" coinvolgerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 membri delle Forze Armate.