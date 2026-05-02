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Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

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Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

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di Qiu Chaoyi, Quotidiano del Popolo

 

L'economia cinese ha registrato un solido avvio nel primo trimestre dell'anno, con un'espansione del PIL del 5,0% su base annua. Su tutto il fronte, i principali indicatori hanno mostrato risultati incoraggianti. Quattro punti chiave fanno luce sulla qualità e sulla forza intrinseca della performance economica del Paese nel primo trimestre.

Miglioramento costante

I dati preliminari indicano che il PIL della Cina ha raggiunto quasi 33,42 trilioni di yuan (4,9 trilioni di dollari) nel primo trimestre, registrando una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in termini reali, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente.

Analizzando i dati nel dettaglio, la produzione agricola è rimasta stabile, mentre sia il settore industriale che quello dei servizi hanno evidenziato una crescita costante. Il valore aggiunto del settore primario ha raggiunto 1,19 trilioni di yuan, in aumento del 3,8%; il settore secondario è cresciuto del 4,9%, attestandosi a 11,61 trilioni di yuan; infine, il settore terziario è salito del 5,2%, raggiungendo i 20,61 trilioni di yuan.

I livelli dei prezzi sono rimasti generalmente stabili, con l'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) di fondo, che esclude i prezzi dei beni alimentari e dell'energia, in crescita dell'1,2% su base annua. Anche gli investimenti hanno registrato una ripresa: gli investimenti in beni strumentali (escluse le famiglie rurali) hanno raggiunto i 10,27 trilioni di yuan, in aumento dell'1,7%, tornando così a una crescita positiva.

I consumi hanno mostrato un costante miglioramento, con le vendite al dettaglio di beni di consumo in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per un totale di quasi 12,77 trilioni di yuan, segnando un'accelerazione di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. L'occupazione è rimasta stabile, con un tasso di disoccupazione urbano rilevato che si è attestato in media al 5,3%, invariato rispetto all'anno precedente.

“Nel complesso, i principali indicatori macroeconomici hanno mostrato una ripresa nel primo trimestre, i nuovi motori di crescita si sono espansi rapidamente e l'economia ha registrato un buon avvio”, ha affermato Mao Shengyong, vicedirettore dell'Ufficio Nazionale di Statistica..

Forte resilienza

A fronte di un'elevata base di confronto rispetto al primo trimestre dell'anno scorso e di un contesto globale ben più complesso e impegnativo, l'economia cinese ha registrato una solida performance d'apertura, dimostrando appieno la sua notevole resilienza.

Si consideri, ad esempio, il commercio estero. Nel primo trimestre, il volume complessivo delle importazioni e delle esportazioni di merci della Cina ha raggiunto quasi 11.840 miliardi di yuan, segnando un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: si tratta della crescita trimestrale più rapida degli ultimi cinque anni. Mao ha osservato che la forte competitività delle imprese cinesi, l'elevato rapporto costo-efficacia dei loro prodotti e le misure politiche di sostegno hanno contribuito a compensare le incertezze esterne e ad aprire nuovi spazi per gli scambi commerciali.

Anche la sicurezza energetica riflette tale resilienza. "In un contesto di prezzi globali dell'energia in ascesa, alimentati dalle tensioni geopolitiche, la Cina ha mantenuto un approvvigionamento energetico stabile e ordinato; i tempestivi adeguamenti dei prezzi hanno garantito una fornitura sufficiente sia per le famiglie che per le imprese", ha affermato Mao.

Tale stabilità scaturisce da anni di sforzi lungimiranti volti allo sviluppo di nuovi settori energetici e alla costruzione di un sistema di approvvigionamento diversificato, fattori che hanno accresciuto significativamente l'autonomia e la stabilità dell'economia, ha aggiunto.

Sostenute dal vasto mercato interno cinese, da un sistema industriale completo e da solide capacità di supporto, le filiere industriali e di approvvigionamento sono rimaste sicure e stabili, assorbendo efficacemente gli shock esterni. Ciò testimonia la forte resilienza e la capacità di gestione del rischio dell'industria cinese, fornendo al contempo un solido sostegno alla stabilità economica complessiva.

Sviluppo di alta qualità guidato dall'innovazione

Nel primo trimestre, le “nuove forze produttive di qualità” della Cina hanno continuato a crescere in modo costante, caratterizzate da uno sviluppo di fascia alta, intelligente, ecologico e aggiornato.

Il settore manifatturiero di fascia alta e i servizi moderni si sono espansi rapidamente. Il valore aggiunto delle imprese manifatturiere ad alta tecnologia "sopra la dimensione designata" è aumentato del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, portando la sua quota sulla produzione totale delle imprese industriali di tale categoria al 16,9% e contribuendo con 2 punti percentuali alla crescita complessiva di tali imprese.

Lo sviluppo intelligente ha acquisito ulteriore slancio. La produzione nei settori direttamente correlati all'intelligenza artificiale (IA), inclusi i materiali elettronici e i circuiti integrati, è cresciuta rispettivamente del 32,5% e del 49,4%, evidenziando il ruolo crescente dell'IA come motore dell'attività economica.

Anche la trasformazione ecologica sta generando nuovi motori di crescita. Nel primo trimestre, la produzione di batterie agli ioni di litio e di turbine eoliche è aumentata rispettivamente del 40,8% e del 30,1%. Le esportazioni del "nuovo trio" — veicoli elettrici, batterie al litio e prodotti solari — hanno continuato a crescere rapidamente; in particolare, le esportazioni di veicoli elettrici hanno registrato un'impennata del 77,5%, contribuendo alla transizione globale verso uno sviluppo ecologico e a basse emissioni di carbonio.

Nel frattempo, le industrie tradizionali stanno vivendo una fase di rivitalizzazione grazie a un costante processo di aggiornamento, con progressi accelerati nel rinnovo delle attrezzature e nella trasformazione tecnologica.

Fiducia nelle prospettive

Guardando al futuro, la Cina ha ogni motivo per mantenere la fiducia nelle proprie prospettive economiche.

"Possediamo solidi punti di forza istituzionali, oltre a vantaggi consolidati nei settori dell'industria, delle dimensioni del mercato e dei talenti. Siamo pienamente in grado di mantenere una performance economica stabile e di realizzare uno sviluppo di alta qualità per tutto l'anno", ha affermato Mao.

Con una crescita del PIL del 5,0% nel primo trimestre, la Cina continua a figurare tra le principali economie a più rapida espansione a livello globale. La crescita è sempre più trainata dall'innovazione, dallo sviluppo di nuove forze produttive di qualità e dalla rapida espansione di nuovi motori di crescita.

Al contempo, il miglioramento della domanda sta creando condizioni favorevoli. La domanda interna ha contribuito per l'84,7% alla crescita economica nel primo trimestre, registrando un aumento di quasi 30 punti percentuali su base annua. Le importazioni di beni di consumo sono cresciute del 5,4%, indicando una graduale ripresa della domanda interna e, in particolare, il continuo sprigionarsi del potenziale nei consumi di servizi.

"Nonostante un contesto esterno complesso, possediamo la forza e la determinazione necessarie per affrontare qualsiasi rischio e sfida", ha dichiarato Mao. "Tale certezza si fonda sui nostri successi passati e rimaniamo fiduciosi riguardo al futuro".

 

Navi cargo solcano il fiume Yangtze a Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei, Cina centrale. (Foto/Wang Jiang)

 

Operai evadono ordini dall'estero in un'officina digitale e intelligente di uno stabilimento di un'azienda produttrice di ferramenta a Handan, nella provincia dello Hebei, Cina settentrionale. (Foto/Hu Gaolei)

 

Consumatori acquistano smartphone in un centro commerciale a Leshan, nella provincia del Sichuan, sud-ovest della Cina. (Foto/Li Huashi)

 

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