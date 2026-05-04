Il 'Progetto Libertà' di Trump: niente scorte, solo informazioni sui corridoi sicuri – Axios

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Il corrispondente di Axios Barak Ravid riferisce, citando un funzionario, che le navi della Marina USA saranno «nelle vicinanze» per prevenire un possibile attacco iraniano contro le navi commerciali in transito nello Stretto

L'operazione 'Progetto Libertà' della Marina statunitense riguardante le navi intrappolate nello Stretto di Hormuz non prevede missioni di scorta, ma offrirà ai marittimi informazioni sui corridoi sicuri e liberi dalle mine. Lo ha reso noto il corrispondente di Axios, Barak Ravid.

«La nuova iniziativa per lo Stretto di Hormuz non comporterà necessariamente la scorta delle navi commerciali da parte di unità della Marina americana – ha scritto sul social network X –, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi».

«Uno dei funzionari ha dichiarato che le navi della Marina USA saranno "nelle vicinanze" nel caso fosse necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare le navi mercantili in transito attraverso lo Stretto – ha proseguito Ravid –. I funzionari hanno affermato che la marina americana fornirà alle imbarcazioni commerciali informazioni sulle rotte marittime più sicure all'interno dello Stretto, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di corsie non minate dall'esercito iraniano».

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato che il paese avrebbe avviato l'operazione 'Progetto Libertà' lunedì, per aiutare le navi rimaste bloccate nello Stretto di Hormuz a seguito del conflitto tra Stati Uniti e Iran ad abbandonare le sue acque. Trump ha sottolineato che qualsiasi interferenza sarà affrontata con fermezza.

Poco dopo, il Wall Street Journal, citando un funzionario dell'amministrazione statunitense che ha chiesto l'anonimato, ha scritto che l'operazione non prevede la scorta di navi commerciali nello Stretto di Hormuz da parte della Marina americana.