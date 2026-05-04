Superiorità aerea, il piano di Israele da 119 miliardi per nuovi F-35 e F-15IA contro l'Iran

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Israele ha approvato un piano per l'acquisto di due nuovi squadroni di aerei da combattimento F-35 e F-15IA dai produttori di armi statunitensi Lockheed Martin e Boeing, in un accordo del valore di decine di miliardi di dollari, come annunciato dal ministero della Guerra il 3 maggio.

L'accordo rientra in un massiccio piano da 119 miliardi di dollari per rafforzare le forze armate israeliane "in vista di un decennio impegnativo per la sicurezza di Israele", ha dichiarato il ministero.In base all'accordo, Israele prevede di acquistare un quarto squadrone di F-35 dalla Lockheed Martin e un secondo squadrone di caccia F-15IA dalla Boeing. Ogni squadrone sarà composto da un numero di aerei compreso tra 25 e 30.

Dall'ottobre del 2023, gli aerei da guerra israeliani hanno condotto missioni di bombardamento quasi ininterrottamente a Gaza, in Libano, in Siria e in Iran.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il ministero della guerra destinerà gran parte del budget di 119 miliardi di dollari alla produzione di munizioni in Israele e allo sviluppo di aerei "rivoluzionari".

Attualmente Israele riceve la maggior parte delle sue munizioni dagli Stati Uniti, il che lo rende dipendente dal continuo sostegno di Washington per condurre le sue guerre contro i paesi vicini.

Il ministero ha aggiunto che i nuovi squadroni aiuteranno Israele a mantenere la sua superiorità aerea strategica nella regione, elemento chiave nella guerra contro l'Iran lanciata da Israele e dagli Stati Uniti il ??28 febbraio.

La recente guerra contro la Repubblica islamica "ha ribadito quanto sia cruciale la relazione strategica tra Stati Uniti e Israele e quanto rimanga essenziale una potenza aerea avanzata", ha dichiarato il direttore generale del Ministero della Guerra, Amir Baram.

"Oltre alle immediate esigenze di approvvigionamento in tempo di guerra, abbiamo la responsabilità di agire ora per garantire il vantaggio militare delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) tra dieci anni e oltre", ha aggiunto Baram, riferendosi all'esercito israeliano.

Il Primo Ministro Netanyahu ha rilasciato dichiarazioni simili, affermando che "Israele è più forte che mai e deve sempre essere molto più forte dei nostri nemici". Ha aggiunto che "Questi aerei rafforzano la schiacciante superiorità aerea di Israele".

Anche gli aerei da guerra israeliani di fabbricazione statunitense hanno svolto un ruolo chiave nella distruzione di gran parte di Gaza durante il genocidio biennale dei palestinesi nella Striscia, uccidendo decine di migliaia di civili, soprattutto donne e bambini. I jet israeliani hanno inoltre bombardato il Libano migliaia di volte durante la guerra di Israele contro Hezbollah, uccidendo migliaia di civili.

L'accordo per l'acquisto di nuovi aerei da guerra giunge mentre gli Stati Uniti continuano a inviare armi e attrezzature militari a Israele in preparazione di una possibile nuova ondata di attacchi contro l'Iran e il Libano.

Il 30 aprile, il ministero della guerra israeliano ha annunciato l'arrivo in Israele, proveniente da Washington, di due navi cargo e diversi aerei con a bordo 6.500 tonnellate di equipaggiamento militare e munizioni.

Secondo quanto riferito dal ministero, le navi cargo sono arrivate nei porti di Haifa e Ashdod trasportando "migliaia di munizioni aeree, munizioni terrestri, camion militari, veicoli da combattimento JLTV e altro equipaggiamento".

Il direttore generale del ministero, Baram, ha dichiarato che l'operazione di approvvigionamento "continuerà e si intensificherà nelle prossime settimane".

Dall'inizio della guerra all'Iran, il 28 febbraio, sono arrivate in Israele oltre 115.600 tonnellate di equipaggiamento militare a bordo di 403 voli e 10 navi, ha aggiunto il ministero.

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