Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Superiorità aerea, il piano di Israele da 119 miliardi per nuovi F-35 e F-15IA contro l'Iran

559
Superiorità aerea, il piano di Israele da 119 miliardi per nuovi F-35 e F-15IA contro l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Israele ha approvato un piano per l'acquisto di due nuovi squadroni di aerei da combattimento F-35 e F-15IA dai produttori di armi statunitensi Lockheed Martin e Boeing, in un accordo del valore di decine di miliardi di dollari, come annunciato dal ministero della Guerra il 3 maggio.

L'accordo rientra in un massiccio piano da 119 miliardi di dollari per rafforzare le forze armate israeliane "in vista di un decennio impegnativo per la sicurezza di Israele", ha dichiarato il ministero.In base all'accordo, Israele prevede di acquistare un quarto squadrone di F-35 dalla Lockheed Martin e un secondo squadrone di caccia F-15IA dalla Boeing. Ogni squadrone sarà composto da un numero di aerei compreso tra 25 e 30.

Dall'ottobre del 2023, gli aerei da guerra israeliani hanno condotto missioni di bombardamento quasi ininterrottamente a Gaza, in Libano, in Siria e in Iran.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il ministero della guerra destinerà gran parte del budget di 119 miliardi di dollari alla produzione di munizioni in Israele e allo sviluppo di aerei "rivoluzionari".

Attualmente Israele riceve la maggior parte delle sue munizioni dagli Stati Uniti, il che lo rende dipendente dal continuo sostegno di Washington per condurre le sue guerre contro i paesi vicini.

Il ministero ha aggiunto che i nuovi squadroni aiuteranno Israele a mantenere la sua superiorità aerea strategica nella regione, elemento chiave nella guerra contro l'Iran lanciata da Israele e dagli Stati Uniti il ??28 febbraio.

La recente guerra contro la Repubblica islamica "ha ribadito quanto sia cruciale la relazione strategica tra Stati Uniti e Israele e quanto rimanga essenziale una potenza aerea avanzata", ha dichiarato il direttore generale del Ministero della Guerra, Amir Baram.

"Oltre alle immediate esigenze di approvvigionamento in tempo di guerra, abbiamo la responsabilità di agire ora per garantire il vantaggio militare delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) tra dieci anni e oltre", ha aggiunto Baram, riferendosi all'esercito israeliano.

Il Primo Ministro Netanyahu ha rilasciato dichiarazioni simili, affermando che "Israele è più forte che mai e deve sempre essere molto più forte dei nostri nemici". Ha aggiunto che "Questi aerei rafforzano la schiacciante superiorità aerea di Israele".

Anche gli aerei da guerra israeliani di fabbricazione statunitense hanno svolto un ruolo chiave nella distruzione di gran parte di Gaza durante il genocidio biennale dei palestinesi nella Striscia, uccidendo decine di migliaia di civili, soprattutto donne e bambini. I jet israeliani hanno inoltre bombardato il Libano migliaia di volte durante la guerra di Israele contro Hezbollah, uccidendo migliaia di civili.

L'accordo per l'acquisto di nuovi aerei da guerra giunge mentre gli Stati Uniti continuano a inviare armi e attrezzature militari a Israele in preparazione di una possibile nuova ondata di attacchi contro l'Iran e il Libano.

Il 30 aprile, il ministero della guerra israeliano ha annunciato l'arrivo in Israele, proveniente da Washington, di due navi cargo e diversi aerei con a bordo 6.500 tonnellate di equipaggiamento militare e munizioni.

Secondo quanto riferito dal ministero, le navi cargo sono arrivate nei porti di Haifa e Ashdod trasportando "migliaia di munizioni aeree, munizioni terrestri, camion militari, veicoli da combattimento JLTV e altro equipaggiamento".

Il direttore generale del ministero, Baram, ha dichiarato che l'operazione di approvvigionamento "continuerà e si intensificherà nelle prossime settimane".

Dall'inizio della guerra all'Iran, il 28 febbraio, sono arrivate in Israele oltre 115.600 tonnellate di equipaggiamento militare a bordo di 403 voli e 10 navi, ha aggiunto il ministero.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il viaggio di Fico a Mosca evidenzia le divisioni dell'UE sulla Russia

Il viaggio di Fico a Mosca evidenzia le divisioni dell'UE sulla Russia

04 Maggio 2026 14:40
Droni a fibra ottica: l'arma invisibile di Hezbollah che sfida la tecnologia israeliana

Droni a fibra ottica: l'arma invisibile di Hezbollah che sfida la tecnologia israeliana

04 Maggio 2026 12:00
Stretto di Hormuz, respinti cacciatorpediniere USA: l'Iran rivendica il controllo totale

Stretto di Hormuz, respinti cacciatorpediniere USA: l'Iran rivendica il controllo totale

04 Maggio 2026 12:00
Il 'Progetto Libertà' di Trump: niente scorte, solo informazioni sui corridoi sicuri – Axios

Il 'Progetto Libertà' di Trump: niente scorte, solo informazioni sui corridoi sicuri – Axios

04 Maggio 2026 06:00
Gli Emirati Arabi Uniti lasciano un'altra organizzazione energetica multilaterale

Gli Emirati Arabi Uniti lasciano un'altra organizzazione energetica multilaterale

04 Maggio 2026 06:00
Trump annuncia il "progetto libertà" per Hormuz. La risposta di Teheran

Trump annuncia il "progetto libertà" per Hormuz. La risposta di Teheran

04 Maggio 2026 06:00
Siria 2026: Mosca è il primo fornitore di petrolio del governo al-Sharaa

Siria 2026: Mosca è il primo fornitore di petrolio del governo al-Sharaa

02 Maggio 2026 14:30
"Siamo pirati ed è redditizio: le dichiarazioni di Trump che incendiano il Golfo Persico

"Siamo pirati ed è redditizio: le dichiarazioni di Trump che incendiano il Golfo Persico

02 Maggio 2026 12:30
EUROPA

Merz (alla fine) dice la verità sui 90 miliardi di euro a Kiev

29728
NORD-AMERICA

I guerrafondenti e la profezia di Jack London (di Alberto Bradanini)

20379
MEDITERRANEO

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

12472
RUSSIA

No alla guerra alla Russia. Appello dell'intellettualità libera

11656
ITALIA

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

11085
ASIA

Il gioco di potere degli Emirati Arabi Uniti (di Pepe Escobar)

9981
RUSSIA

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

8629
EUROPA

Milano per la Palestina: "25 aprile 2026: finalmente una data da ricordare"

8435
RUSSIA

Il viaggio di Fico a Mosca evidenzia le divisioni dell'UE sulla Russia

MEDITERRANEO

Superiorità aerea, il piano di Israele da 119 miliardi per nuovi F-35 e F-15IA contro l'Iran

MEDITERRANEO

Droni a fibra ottica: l'arma invisibile di Hezbollah che sfida la tecnologia israeliana

ASIA

Stretto di Hormuz, respinti cacciatorpediniere USA: l'Iran rivendica il controllo totale

ASIA

Il 'Progetto Libertà' di Trump: niente scorte, solo informazioni sui corridoi sicuri – Axios

Gli Emirati Arabi Uniti lasciano un'altra organizzazione energetica multilaterale

ASIA

Trump annuncia il "progetto libertà" per Hormuz. La risposta di Teheran

MEDITERRANEO

Siria 2026: Mosca è il primo fornitore di petrolio del governo al-Sharaa

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

  • 26 Aprile 2026 17:30
Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa di Fabrizio Verde Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

  • 02 Maggio 2026 17:48
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

  • 02 Maggio 2026 17:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista di Geraldina Colotti Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

  • 27 Aprile 2026 15:48
Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

  • 28 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92 di Michele Blanco Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92

Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92

  • 02 Maggio 2026 12:00
Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa di Giorgio Cremaschi Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

  • 01 Maggio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti