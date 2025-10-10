Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Un Premio Nobel senza pace

Da un lato, politicizzare la questione della pace, con l’adozione della politica dei “doppi standard”, serve alle potenze imperialistiche per le loro aggressioni “umanitarie” in giro per il mondo; dall’altro, strumentalizzare la questione dei diritti umani, impugnandone la bandiera in maniera selettiva e interessata, serve alle stesse potenze per alimentare campagne di delegittimazione e supportare interventi, guerre e aggressioni

335
Un Premio Nobel senza pace


di Gianmarco Pisa

Come si legge nel sito istituzionale, il Premio Nobel per la Pace tra il 1901 e il 2025 è stato assegnato 106 volte a 143 vincitori, di cui 112 persone e 31 organizzazioni, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa che ha ricevuto il Premio tre volte (1917, 1944 e 1963) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati due volte (1954 e 1981). Personalità e organizzazioni importanti sono state premiate con il prestigioso riconoscimento; d’altra parte, è inevitabilmente vero che, trattando di una materia specificamente politica, l’impegno per la pace, tale premio sia condizionato da motivazioni e interessi che spesso esulano dal merito, che riguardano cioè considerazioni e fattori di carattere selettivo, se non strumentale.  

La politicizzazione delle questioni internazionali afferenti alla pace, ai diritti umani, e alla sicurezza è una delle grandi problematiche e, potenzialmente, una delle grandi minacce del nostro tempo, come più volte hanno messo in luce sia gli analisti più avveduti, sia i principali Paesi del Sud globale. Da un lato, politicizzare la questione della pace, unitamente all’adozione della politica dei “doppi standard”, dei “due pesi e due misure”, serve ad attivare i meccanismi propri della cosiddetta R2P, la “responsabilità di proteggere” che, aliena alla giustizia internazionale, diventa lo strumento di cui le potenze imperialistiche si servono per le loro campagne di guerra ed aggressioni “umanitarie” in giro per il mondo (dal Kosovo alla Libia, solo per citare due tra i casi più noti); dall’altro, strumentalizzare la questione dei diritti umani, impugnandone la bandiera in maniera selettiva, interessata e strumentale, serve alle medesime potenze per alimentare campagne di delegittimazione e mostrificazione del “nemico” di turno e supportare interventi e aggressioni in totale dispregio del diritto internazionale e dei principi di rispetto della eguaglianza sovrana delle nazioni, di libera autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza nelle questioni interne dei singoli Paesi. 

Tornando al Nobel per la Pace, sarà sufficiente dunque vedere alcune delle più recenti assegnazioni per avere chiara l’immagine di un premio che, con la pace, ha spesso ormai poco o nulla a che vedere se non la denominazione e le sincere intenzioni che accompagnano determinate candidature, e che spesso, invece, serve precisi scopi politici e propagandistici. Negli ultimi anni sono stati premiati, per dire, Al Gore (2007), vicepresidente degli Stati Uniti quando questi lanciarono la campagna militare contro l’Iraq (1998) e la brutale aggressione contro la Jugoslavia (1999); Barack Obama (2009), presidente degli Stati Uniti e “Comandante in capo” nello svolgimento di sette guerre, le aggressioni in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, e i bombardamenti in Yemen, Somalia e Pakistan; Juan Manuel Santos (2016), già presidente della Colombia, del quale sarebbe sufficiente una rapida lettura anche di una semplice pagina Wikipedia per ricostruire fatti e carriera. 

Per non parlare poi, a metà tra l’incredibile e il grottesco, del premio conferito alla Unione Europea nel 2012: la stessa Unione Europea che oggi si autodefinisce “complementare e interoperabile” con la Nato (non esattamente un’organizzazione umanitaria) e che adotta programmi ufficiali, anche solo in riferimento agli ultimi in ordine di tempo, come l’Agenda Readiness 2030 che, parole della Presidente della Commissione Europea, “mobiliterà fino a 800 miliardi di euro” in misure per la difesa (per il complesso militare e per la guerra) nonché “un piano paneuropeo preciso, strettamente coordinato con la Nato, su come procedere”. 

Se dunque questa è la storia, l’attualità non può stupire. Nelle motivazioni del premio conferito a Maria Corina Machado (2025) se ne elogiano “l’instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici” e “la lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Si tratta della stessa Maria Corina Machado che, il 21 marzo 2014, pur essendo parlamentare venezuelana, accettò l’incarico di “rappresentante supplente” di un altro Stato (Panama) presso l’Organizzazione degli Stati Americani, giungendo addirittura a richiedere, in quel contesto, un intervento straniero contro il Venezuela, motivo per il quale è naturalmente decaduta dalla carica di parlamentare ai sensi degli articoli 149 e 191 della Costituzione del suo Paese, la Repubblica Bolivariana del Venezuela (per chiarezza, immaginare un deputato o deputata italiana che, ponendosi come rappresentante di un altro Stato, si presenti ufficialmente in un consesso istituzionale internazionale a chiedere un intervento straniero contro l’Italia: nulla di sbagliato?). 

E’ la stessa Maria Corina Machado che, come leader della formazione di estrema destra Vente Venezuela e capo della campagna elettorale del candidato sconfitto Edmundo González in occasione delle ultime elezioni presidenziali nella Repubblica Bolivariana del Venezuela (28 luglio 2024), ha politicamente ispirato addirittura un tentativo di golpe, rifiutando di riconoscere il risultato delle elezioni e lanciando proclami come quello, riferito dal presidente dell’Assemblea Nazionale (il Parlamento venezuelano) Jorge Rodríguez, per cui il legittimo presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela sarebbe stato scalzato “solo con la forza”. Per capire di cosa stiamo parlando, nelle giornate del tentato golpe, poi sventato, tra il 29 luglio e il 2 agosto, si sono avuti 25 morti e 192 feriti, di cui 97 appartenenti alle forze di sicurezza venezuelane. 

Quanto alla presunta “dittatura venezuelana”, tutti sanno che si tratta di una ben singolare “dittatura”, nella quale si vota, le opposizioni, appunto, partecipano regolarmente alle elezioni e sono rappresentate nel Parlamento nazionale e nelle istituzioni locali. Dal 1999 a oggi, da quando Hugo Chávez è arrivato al governo, si sono tenute in Venezuela 32 consultazioni elettorali di cui 30 vinte e 2 perse dal chavismo. Quella cui fa riferimento la motivazione del premio, “una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”, in Venezuela c’è già stata: fu la vittoria alle presidenziali di Hugo Chávez del 6 dicembre 1998.

 

Riferimenti:

I Premi Nobel per la Pace: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-peace-prizes

Le guerre di Obama, Il Post, 12 febbraio 2017: https://www.ilpost.it/2017/02/12/le-guerre-di-obama

Juan Manuel Santos, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos

María Corina Machado forjó su camino a la exclusión política, Mision Verdad, 6 luglio 2023: https://misionverdad.com/memoria/maria-corina-machado-forjo-su-camino-la-exclusion-politica

L'avvertimento di von der Leyen: "Contro Ue guerra ibrida, rispondere a minaccia russa", Adnkronos, 08 ottobre 2025: https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/lavvertimento-di-von-der-leyen-contro-ue-guerra-ibrida-rispondere-a-minaccia-russa_3mAoGM6BWGkfmOxLO4da34

Protestas de la oposición de extrema derecha venezolana han dejado un rastro de destrucción, TeleSur, 4 agosto 2024: https://www.telesurtv.net/protestas-de-la-oposicion-de-extrema-derecha-venezonala-han-dejado-un-rastro-de-destruccion

La Fiscalía de Venezuela confirma 25 muertos en las protestas contra resultado electoral, SwissInfo, 12 agosto 2024: https://www.swissinfo.ch/spa/la-fiscal%C3%ADa-de-venezuela-confirma-25-muertos-en-las-protestas-contra-resultado-electoral/86692383

Gianmarco Pisa, Sulla regolarità e la trasparenza delle elezioni nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, Pressenza, 11 agosto 2024: https://www.pressenza.com/it/2024/08/sulla-regolarita-e-la-trasparenza-delle-elezioni-nella-repubblica-bolivariana-del-venezuela

Gianmarco Pisa, La conferma (anche) giudiziaria della vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali in Venezuela, Pressenza, 24 agosto 2024: https://www.pressenza.com/it/2024/08/la-conferma-anche-giudiziaria-della-vittoria-di-nicolas-maduro-alle-elezioni-presidenziali-in-venezuela

Fabrizio Verde, Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado, l’Antidiplomatico, 10 ottobre 2025: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_nobel_come_arma_di_guerra_ibrida__il_curriculum_senza_filtri_di_maria_corina_machado/52961_62991



ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Putin sul Nobel: "Non spetta a me giudicare, ma il premio ha perso autorevolezza"

Putin sul Nobel: "Non spetta a me giudicare, ma il premio ha perso autorevolezza"

  • 10 Ottobre 2025 16:44

Il Presidente russo Vladimir Putin è intervenuto oggi sulla mancata attribuzione del Premio Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump, un'esclusione che ha deluso le aspettative del leader nordamericano....

AMERICA LATINA Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

  • 10 Ottobre 2025 15:16

di Fabrizio Verde Il Premio Nobel per la Pace, istituito nel 1895 dal testamento di Alfred Nobel, era nato con l’intento di onorare “la persona che avrà fatto di più o nel modo...

AMERICA LATINA La Cina sostiene la sovranità del Venezuela e condanna la minaccia militare USA

La Cina sostiene la sovranità del Venezuela e condanna la minaccia militare USA

  • 09 Ottobre 2025 15:51

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha rinnovato la propria ferma opposizione all'uso o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali, esprimendo al contempo il suo rifiuto verso qualsiasi...

AMERICA LATINA La mossa di Maduro: consegna i dossier su un attentato per scongiurare la "fase 2" dell'aggressione USA

La mossa di Maduro: consegna i dossier su un attentato per scongiurare la "fase 2" dell'aggressione USA

  • 08 Ottobre 2025 16:36

Il Presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato di aver fornito al Governo statunitense l'identità e l'ubicazione delle persone che preparavano un attentato, poi fallito, contro...

AMERICA LATINA Nonostante le navi da guerra: diario di viaggio dal Venezuela che resiste

Nonostante le navi da guerra: diario di viaggio dal Venezuela che resiste

  • 08 Ottobre 2025 14:14

di Fabrizio Verde "Non permetteremo che nessun impero ci umili. Il Venezuela è sovrano, libero e indipendente" — Nicolás Maduro   Fine agosto. Il Mar dei Caraibi, solitamente...

Le più recenti da OP-ED

Chi comanda (veramente) in Europa

Chi comanda (veramente) in Europa

10 Ottobre 2025 16:00
Marco Travaglio - Orfani di guerra

Marco Travaglio - Orfani di guerra

10 Ottobre 2025 16:00
Caitlin Johnstone: Gaza, riflessioni sulle notizie del cessate il fuoco

Caitlin Johnstone: Gaza, riflessioni sulle notizie del cessate il fuoco

10 Ottobre 2025 12:00
Gli affari vadano avanti

Gli affari vadano avanti

09 Ottobre 2025 16:00
Pepe Escobar - Xiyouji: Il mio Viaggio verso Ovest

Pepe Escobar - Xiyouji: Il mio Viaggio verso Ovest

09 Ottobre 2025 15:00
La seconda volta di Blair: Gaza sotto tutela coloniale

La seconda volta di Blair: Gaza sotto tutela coloniale

08 Ottobre 2025 14:00
Caitlin Johnstone: Solo gli israeliani potevano commettere un genocidio per anni e poi esigere compassione

Caitlin Johnstone: Solo gli israeliani potevano commettere un genocidio per anni e poi esigere compassione

08 Ottobre 2025 12:30
Dai parapendii a Greta Thunberg

Dai parapendii a Greta Thunberg

08 Ottobre 2025 07:00
EUROPA

Marco Travaglio - Non li ha visti arrivare

20312
EUROPA

Alessandro Orsini - Donzelli, Meloni e il moscerino

15387
EUROPA

Alessandro Orsini - Meloni, imprenditrice politica dell’odio

12065
EUROPA

Coscienza collettiva e lotta politica: Gaza mette a nudo l'occidente

11554
NORD-AMERICA

Loretta Napoleoni - Perché è lo shutdown più inquietante della storia degli USA

10467
EUROPA

Merkel accusa Polonia e stati baltici per il conflitto in Ucraina

9541
EUROPA

Putin fa «fatica in Ucraina». La Stampa di Torino infila l'elmetto

9506
RUSSIA

La fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina secondo Putin

9335
MEDITERRANEO

Hamas accusa Israele di continuare gli attacchi per indebolire l'accordo

MEDITERRANEO

HRW avverte: la tregua non è sufficiente se non si revoca l'assedio illegale su Gaza

EUROPA

Trump: la Spagna dovrebbe essere espulsa dalla NATO

EUROPA

Mosca: Le autorità moldave trasformano il paese in una base di rifornimento per Kiev

RUSSIA

“Nobel per i Tomahawk”. La prima risposta del Cremlino alla proposta di Zelensky

CINA

Terre rare. La "garanzia" richiesta dalla Cina all'India

RUSSIA

La ragione dell'estremismo in Medio Oriente secondo Lavrov

MEDITERRANEO

La Cina chiede un cessate il fuoco "permanente" a Gaza

Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado di Fabrizio Verde Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

  • 10 Ottobre 2025 15:16
Nasce la prima Stablecoin “Europea” di Giuseppe Masala Nasce la prima Stablecoin “Europea”

Nasce la prima Stablecoin “Europea”

  • 29 Settembre 2025 07:00
L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi? di Michelangelo Severgnini L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi?

L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi?

  • 10 Ottobre 2025 16:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne   Una finestra aperta Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Ora organizzazione, ideologia, coscienza di Francesco Erspamer  Ora organizzazione, ideologia, coscienza

Ora organizzazione, ideologia, coscienza

  • 05 Ottobre 2025 12:00
Giorgia Meloni e il "weekend lungo" di Paolo Desogus Giorgia Meloni e il "weekend lungo"

Giorgia Meloni e il "weekend lungo"

  • 03 Ottobre 2025 11:00
Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu di Geraldina Colotti Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu

Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu

  • 10 Ottobre 2025 13:00
Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa

Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa

  • 07 Ottobre 2025 07:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..." di Marinella Mondaini Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..."

Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..."

  • 05 Ottobre 2025 12:00
Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio di Giuseppe Giannini Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L’ignoranza ci rende più poveri. di Michele Blanco L’ignoranza ci rende più poveri.

L’ignoranza ci rende più poveri.

  • 06 Ottobre 2025 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti