Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Venezuela: PDVSA denuncia attacco informatico e accusa gli USA

339
Venezuela: PDVSA denuncia attacco informatico e accusa gli USA

La Repubblica Bolivariana del Venezuela, attraverso la sua azienda petrolifera di Stato PDVSA, ha nuovamente respinto e neutralizzato un attacco informatico orchestrato dall'imperialismo statunitense con il supporto di setotri anti-patriottici al servizio degli USA. L'obiettivo dichiarato dell'aggressione era paralizzare il cuore operativo della nazione, ma il tempestivo intervento del personale specializzato venezuelano ha limitato i danni ai soli sistemi amministrativi, lasciando intatte le aree produttive strategiche.

Il governo di Nicolás Maduro non ha esitato a definire l'atto per quello che è: un ulteriore, criminale tentativo nella lunga guerra ibrida condotta dagli Stati Uniti per impadronirsi con la forza delle immense risorse energetiche del paese sudamericano. Questo sabotaggio informatico rappresenta solo l'ultimo anello di una catena di aggressioni illegali, che si inquadra nella stessa strategia della recente e barbara operazione di pirateria internazionale compiuta dalla marina militare USA nelle acque territoriali dei Caraibi venezuelani, dove è stata sequestrata una petroliera, anche se sarebbe meglio utilizzare l'unico termine corretto: rubata. Gli Stati Uniti se ne sono appropriati illegalmente per rubare il petrolio e produrre nei fatti un blocco navale contro il Venezuela.

Caracas denuncia con forza la continuità di un piano di aggressione multiforme. Da agosto, infatti, Washington mantiene una flotta militare di occupazione nel Mar dei Caraibi, sotto il pretesto fallace della lotta al narcotraffico, una narrazione smascherata dai dati stessi delle agenzie ONU che escludono il Venezuela dalle rotte principali del narcotraffico verso il nord. Questa presenza armata ha già provocato oltre 80 morti in esecuzioni sommarie ed extra-giudiziarie contro imbarcazioni civili, in violazione flagrante del diritto internazionale.

La risposta venezuelana è stata di fermezza e unità nazionale. PDVSA ha garantito che l'operatività è mantenuta al 100%, assicurando sia il rifornimento del mercato interno che l'adempimento di tutti gli impegni di esportazione, dimostrando la forza e capacità di resistenza del settore energetico nonostante l'assedio. Il governo bolivariano ha inoltre evidenziato come queste azioni criminali rafforzino, anziché indebolire, il sostegno popolare alla difesa della sovranità e del diritto inalienabile allo sviluppo energetico autonomo.

La comunità internazionale non è rimasta in silenzio. Le condanne verso le azioni di pirateria e destabilizzazione statunitensi sono giunte da attori globali come la Russia e la Cina, oltre che da nazioni latinoamericane, riconoscendo in queste mosse una pericolosa escalation volta a destabilizzare un paese sovrano per fini di rapina economica. Il Venezuela, con il suo popolo e le sue istituzioni in piena allerta, continua a resistere e a denunciare al mondo la vera natura dell'offensiva imperialista, che non risparmia alcun mezzo, dalla forza militare bruta alla guerra cibernetica, nel suo cieco obiettivo di saccheggio imperialista delle risorse naturali del Venezuela.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

Verso la nuova Jalta?

Verso la nuova Jalta?

  • 15 Dicembre 2025 16:51

di Marco Bonsanto Forse la “Guerra mondiale a pezzi” di cui parlava Bergoglio sta per terminare. È stata molto lunga, sanguinosa, per molti aspetti apertamente criminale e senza alcun...

RUSSIA Cosa si nasconde davvero dietro gli ambiziosi piani tecnologici degli USA per l’Armenia?

Cosa si nasconde davvero dietro gli ambiziosi piani tecnologici degli USA per l’Armenia?

  • 15 Dicembre 2025 16:31

Gli Stati Uniti hanno approvato alla fine dello scorso mese la vendita da parte di Nvidia di chip avanzati all'Armenia, nell'ambito di un datacenter per l'intelligenza artificiale da 500 milioni di dollari...

Zelensky: il potere come dipendenza

Zelensky: il potere come dipendenza

  • 15 Dicembre 2025 07:00

Arrivato al potere promettendo la pace, oggi Volodymyr Zelensky appare sempre più prigioniero della guerra e del proprio ruolo. Secondo il politologo Anton Orlov, il presidente ucraino è...

AMERICA LATINA “La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez

“La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez

  • 14 Dicembre 2025 20:44

di Geraldina ColottiGerdul Gutiérrez è un giovane dirigente operaio dell'industria petrolifera venezuelana, che ha rappresentato nell'Assemblea nazionale costituente del 2017, ma con una...

AMERICA LATINA La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41

di Geraldina Colotti  Che le manovre di aggressione degli Stati Uniti nei Caraibi non avessero come obiettivo il narcotraffico, lo dicono i rapporti delle istituzioni deputate ad analizzare questo...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

WP - Il sistema energetico ucraino è sull'orlo del collasso

WP - Il sistema energetico ucraino è sull'orlo del collasso

15 Dicembre 2025 17:36
La Repubblica Ceca si oppone al finanziamento dell'Ucraina

La Repubblica Ceca si oppone al finanziamento dell'Ucraina

15 Dicembre 2025 09:51
Robert Volterra, diritto internazionale critica l'UE: confisca beni russi è "assolutamente illegale".

Robert Volterra, diritto internazionale critica l'UE: confisca beni russi è "assolutamente illegale".

15 Dicembre 2025 09:30
Il Regno Unito minaccia di togliere i fondi alla CPI per il mandato di arresto di Netanyahu

Il Regno Unito minaccia di togliere i fondi alla CPI per il mandato di arresto di Netanyahu

15 Dicembre 2025 09:00
La Francia chiede di rinviare il voto decisivo sul Mercosur

La Francia chiede di rinviare il voto decisivo sul Mercosur

15 Dicembre 2025 09:00
Asset russi. Kallas ammette: "Le discussioni sono difficili"

Asset russi. Kallas ammette: "Le discussioni sono difficili"

15 Dicembre 2025 08:00
La guerra che ci sussurra all'orecchio: il Venezuela contro il tecnocapitalismo e la tirannia dei dati

La guerra che ci sussurra all'orecchio: il Venezuela contro il tecnocapitalismo e la tirannia dei dati

15 Dicembre 2025 08:00
Cisgiordania, record storico di colonie israeliane

Cisgiordania, record storico di colonie israeliane

15 Dicembre 2025 07:00
EUROPA

Svelati i piani di guerra diretta contro la Russia dei Paesi NATO

17773
EUROPA

Marco Travaglio - Sai che novità?

12807
EUROPA

Mark Rutte: "Dobbiamo essere pronti a un livello di sofferenza che i nostri nonni hanno vissuto"

12757
EUROPA

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

10664
EUROPA

ESCLUSIVO POLITICO - Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati

9130

L'oracolo di Bruxelles si è espresso

8448
EUROPA

Marco Travaglio - Chi è causa del suo mal

7966
RUSSIA

Esercito russo entra nella città chiave di Seversk. Il primo commento di Putin

7833
AMERICA LATINA

“Dal sud e dal nord arrivano venti di morte”: Petro risponde a Milei

L'UE abbandona il piano di eliminare i veicoli benzina e diesel prevista per il 2035

RUSSIA

Cremlino: "L'interferenza dell'UE nei beni russi è un “furto”, indipendentemente da come venga presentata"

AMERICA LATINA

Aereo militare statunitense rischia la collisione con un jet passeggeri vicino al Venezuela – media

EUROPA

In un paese Ue hanno già iniziato a condannare i politici dell'opposizione per “tradimento”

RUSSIA

Le accuse di Lavrov all’Europa

AMERICA LATINA

Daniel Ortega definisce "una totale follia" le politiche europee contro la Russia

MEDITERRANEO

Ex funzionario Israele conferma: la "maggioranza" dei prigionieri di Jabalia a Gaza è stata uccisa dal fuoco amico

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
Trump e il "corollario Monroe" Trump e il "corollario Monroe"

Trump e il "corollario Monroe"

  • 08 Dicembre 2025 06:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile di Fabrizio Verde Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

  • 15 Dicembre 2025 15:49
"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa di Giuseppe Masala "CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

  • 12 Dicembre 2025 15:00
La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati di Michelangelo Severgnini La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

  • 12 Dicembre 2025 16:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio   Una finestra aperta Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

  • 11 Dicembre 2025 11:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina? di Francesco Santoianni Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

  • 13 Dicembre 2025 21:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Repubblica, la Stampa e il mondo del lavoro di Paolo Desogus Repubblica, la Stampa e il mondo del lavoro

Repubblica, la Stampa e il mondo del lavoro

  • 15 Dicembre 2025 08:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

  • 09 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
In Polonia arrestano gli storici russi di Marinella Mondaini In Polonia arrestano gli storici russi

In Polonia arrestano gli storici russi

  • 11 Dicembre 2025 20:00
Tecnodistopia di Giuseppe Giannini Tecnodistopia

Tecnodistopia

  • 12 Dicembre 2025 14:00
A chi giova l'overtourism? di Antonio Di Siena A chi giova l'overtourism?

A chi giova l'overtourism?

  • 15 Dicembre 2025 07:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Paradossi della società italiana di Michele Blanco Paradossi della società italiana

Paradossi della società italiana

  • 15 Dicembre 2025 08:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia di Giorgio Cremaschi John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia

John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia

  • 12 Dicembre 2025 19:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti