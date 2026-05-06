Xi Jinping: stabilità e cooperazione in un mondo che cambia
Mentre il mondo affronta incertezze, il presidente cinese Xi Jinping rafforza il dialogo con leader globali - da Putin a Trump, da Berlino a Hanoi - trasformando la diplomazia in un ponte di stabilità. La Cina apre le porte allo sviluppo condiviso: investimenti, innovazione e riduzione della povertà diventano opportunità per tutti.
Di fronte alle crisi internazionali, Xi ribadisce un principio chiaro: niente conflitti, niente egemonie. Solo multilateralismo, rispetto del diritto internazionale e un futuro comune per l'umanità. In un'epoca di divisioni, la scelta è netta: cooperare o rimanere indietro.