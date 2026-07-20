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Díaz-Canel a RT: "Il blocco energetico è un castigo collettivo, un'espressione di genocidio"

Il presidente cubano denuncia l'inasprimento delle sanzioni USA e annuncia riforme economiche per "liberare le forze produttive"

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Díaz-Canel a RT: "Il blocco energetico è un castigo collettivo, un'espressione di genocidio"

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"Oggi noi non stiamo vivendo solamente il blocco tradizionale a cui abbiamo resistito per più di 66 anni. Ora abbiamo tutta l'accumulazione di quei due momenti e, oltre a questo, un blocco energetico. È una politica di massima asfissia, di massima pressione, con il solo obiettivo di spezzare la volontà dello Stato. Stanno applicando un castigo collettivo contro la popolazione cubana. È un'espressione di genocidio e di crimine".

Con queste parole, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha descritto la situazione attuale dell'isola in un'intervista esclusiva concessa all'emittente RT. Il leader cubano ha parlato a viso aperto delle difficoltà che il paese sta affrontando, ma anche delle trasformazioni economiche necessarie per proseguire sulla via del socialismo.

La strategia del dialogo

Nonostante le tensioni, Díaz-Canel ha ribadito l'importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione con Washington. "La rivoluzione ha sempre cercato di trovare tramite il dialogo la soluzione alle differenze bilaterali tra Cuba e Stati Uniti", ha spiegato.

"Credo che noi possiamo stabilire una relazione civilizzata tra vicini, indipendentemente dalle nostre differenze, ma deve essere su una base di rispetto, di uguaglianza, dove non si condizioni nulla, e dove, naturalmente, i temi del nostro sistema politico, della nostra autodeterminazione, della nostra indipendenza, della nostra sovranità, non sono in discussione".

Il presidente ha citato gli insegnamenti di Fidel Castro, ricordando che "il dialogo è il cammino per raggiungere la pace, e la pace è la premessa per raggiungere la stabilità, per poter avanzare, per far sì che il mondo sia migliore".

Tuttavia, ha sottolineato come sia "molto difficile un dialogo in questa condizione, quando c'è una potenza che costantemente assume il ruolo di aggressore" e che "storicamente non ha rispettato i propri impegni".

L'urgenza delle riforme

Parlando dei cambiamenti in programma, Díaz-Canel è stato chiaro: non sono una risposta contingente al blocco, ma un passo necessario per "perfezionare la costruzione del socialismo nel nostro paese".

"Qual è l'essenza delle trasformazioni che stiamo proponendo? Che queste trasformazioni inneschino le forze produttive e che, innescando le forze produttive, creiamo ricchezza e che quella ricchezza siamo capaci di distribuirla con giustizia sociale."

Ha annunciato che "a fine luglio siamo in condizioni di iniziare ad applicare 121 di quelle 170 e passa trasformazioni", con priorità alle persone più vulnerabili, ai pensionati, a chi ha redditi più bassi.

"Inizieremo a lavorare, correggeremo ciò che andrà storto, moltiplicheremo ciò che funzionerà bene, e assimileremo ciò che di nuovo verrà proposto", ha promesso con determinazione.

Un modello originale

Interrogato se Cuba stia copiando modelli da altri paesi socialisti, il presidente ha risposto con un principio cardine: "Né calco né copia. Creazione eroica è ciò che dobbiamo fare".

Pur riconoscendo lo scambio di esperienze con Cina e Vietnam, Díaz-Canel ha ricordato che "Cina e Vietnam, quando iniziarono le riforme anni fa, non erano bloccati. In qualche momento ricevettero persino il trattamento di nazioni più favorite da parte degli Stati Uniti".

La battaglia culturale

Il presidente cubano ha dedicato ampio spazio alla denuncia della narrativa mediatica occidentale. "Ideologicamente, ci stanno cercando di imporre un pensiero egemonico. Culturalmente, stanno cercando di cancellare la nostra identità. E tutto questo lo stanno sostenendo mediaticamente con un'enorme strategia di comunicazione politica suprematista, capitalistica e imperiale, che ha un altissimo componente di intossicazione mediatica. Molto calunniosa, molto bugiarda".

Ha citato il caso del Venezuela e le guerre contro l'Iran come esempi di come venga manipolata l'opinione pubblica internazionale.

"Credo che sia tanto perverso quanto la prolungazione del blocco nel tempo, è perverso anche il modo irrispettoso e cinico con cui il governo degli Stati Uniti accompagna quella prolungazione del blocco con una costruzione narrativa dove cerca di nascondere la propria colpa".

La speranza nella giustizia internazionale

Nonostante tutto, Díaz-Canel ha espresso la sua convinzione che "in qualche momento quelli che sono stati artefici di questa politica contro Cuba dovranno rispondere a livello internazionale per il crimine e il genocidio che hanno orchestrato".

"E di fronte a ciò bisogna agire, bisogna agire, bisogna agire con senso di urgenza, con senso di responsabilità e anche con molto sangue freddo", ha esortato il presidente.

Alla fine dell'intervista, rivolgendosi ai giornalisti di RT, ha aggiunto: "Sempre vi seguiamo, sempre, quando vogliamo chiarirci in mezzo a tante bugie che si dicono nel mondo".

Un'intervista che fotografa la determinazione di un paese che, nonostante le difficoltà, cerca di tracciare il proprio percorso, con la certezza che il dialogo rimane l'unica strada percorribile.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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