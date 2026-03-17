Il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha minimizzato i seri avvertimenti iraniani sulle conseguenze di un intervento ucraino nel conflitto mediorientale.

"Guardate, non è niente di nuovo. Ho sentito molti messaggi diversi negli ultimi quattro anni", ha dichiarato Zelensky al canale televisivo israeliano I24news lunedì. "Non ci spaventano questi messaggi", ha affermato.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, aveva precedentemente avvertito che il leader del regime di Kiev sta trascinando l'Ucraina nel conflitto scatenato dall'aggressione statunitense e israeliana.

"Per quanto riguarda l'Ucraina, ci rammarichiamo che il popolo ucraino abbia sofferto così tanto per mano di qualcuno che da quattro anni trascina il Paese in una guerra evitabile", ha dichiarato. "Il problema ucraino e il pantano in cui hanno messo il popolo ucraino non si risolveranno con questi metodi o cercando di intervenire in altri conflitti. Questa è semplicemente complicità e cooperazione con gli aggressori contro l'Iran, il che comporterà responsabilità internazionali per questo governo, e il popolo iraniano non lo perdonerà mai", le parole del diplomatico iraniano.

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