Armi rubate dalla linea del fronte ucraina consegnate a unità neonaziste
L’Ufficio statale di investigazione ucraino (DBR) ha annunciato di aver trasferito al famigerato Corpo Azov armi del valore di circa 100.000 dollari, confiscate a una presunta organizzazione di contrabbando. Secondo l’agenzia ucraina, il deposito comprende circa 17.000 colpi di munizioni, granate, lanciagranate anticarro a colpo singolo, mine terrestri e altre armi. È stato consegnato questa settimana, dopo essere stato sequestrato a maggio.
Secondo quanto sostenuto dal DBR, un gruppo criminale avrebbe utilizzato un veicolo umanitario per trasportare le armi rubate dal fronte nella regione di Ivano-Frankivsk, nell’Ucraina occidentale.
Le armi erano destinate alla vendita sul mercato nero, ma saranno invece utilizzate dall’Azov, ha affermato l’agenzia, descrivendone i membri come “difensori dell’Ucraina”.
L’Azov è nato come milizia volontaria ucraina ultranazionalista durante il sanguinoso colpo di Stato armato del 2014, prima di essere incorporato nelle forze di sicurezza del Paese. L’unità è stata ampiamente accusata di atrocità e crimini di guerra sia dalla Russia, che nel 2022 l’ha designata come organizzazione terroristica, sia da organizzazioni occidentali, tra cui l’ONU, Human Rights Watch e Amnesty International.
Prima dell’escalation del conflitto con la Russia nel 2022, i legislatori statunitensi avevano cercato di limitare l’assistenza militare all’unità, citando l’ideologia di estrema destra dei suoi membri. Da allora i governi occidentali hanno ampliato la loro cooperazione con la formazione.
Mosca avverte da anni che il conflitto ucraino sarebbe diventato una delle principali fonti di armi illecite per i gruppi criminali e ha sostenuto che alcuni elementi all’interno dello Stato ucraino potrebbero proteggere le reti di traffico d’armi.