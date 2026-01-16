Chris Hedges - Le flottiglie per Gaza sono la coscienza del mondo

di Chris Hedges*

Nell'aprile 2026 ci sarà una nuova flottiglia che tenterà di rompere il blocco israeliano di Gaza, in vigore da 18 anni. Si prevede che la missione sarà la più grande azione marittima per la Palestina fino ad oggi, con la partecipazione di oltre 3.000 attivisti provenienti da 100 paesi su 100 imbarcazioni, tra cui una flotta medica di 1.000 operatori sanitari, per consegnare 500 tonnellate di aiuti salvavita, attrezzature e forniture mediche a cui Israele ha impedito l'ingresso a Gaza.

Ancora una volta, attivisti da tutto il mondo salperanno verso Gaza nel tentativo di porre fine a una delle peggiori crisi umanitarie del pianeta. Ancora una volta, il loro viaggio sarà minuziosamente tracciato sui social media. Ancora una volta, droni israeliani saranno inviati in acque internazionali per intercettare e attaccare le imbarcazioni. Ancora una volta, le imbarcazioni saranno abbordate da soldati israeliani mascherati e pesantemente armati. Ancora una volta, gli attivisti saranno arrestati. Ancora una volta, saranno inviati in prigioni di massima sicurezza. Ancora una volta, saranno maltrattati fisicamente, messi in isolamento, insultati, rimproverati, costretti a guardare video di propaganda israeliani sul 7 ottobre o violentati dalle guardie carcerarie israeliane. Ancora una volta, i palestinesi, molti dei quali aspettano sulla spiaggia nella speranza che l'ultima flottiglia riesca a passare, capiranno di non essere soli. E ancora una volta, il mondo distoglierà lo sguardo, ignorando il suo mandato legale di intervenire per porre fine al genocidio, ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione sul Genocidio.

Eppure, nonostante l'esito quasi certo, le flottiglie stanno impercettibilmente indebolendo la morsa israeliana su Gaza. Stanno ricordando al mondo il suo dovere morale e legale di intervenire. Stanno umiliando non solo Israele, ma anche i governi occidentali la cui complicità alimenta il genocidio. Stanno dimostrando che non siamo impotenti. Possiamo agire.

"Cosa hai provato guardando la flottiglia?" Ho chiesto all'ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abuamara, quando ho partecipato allo sciopero dei lavoratori portuali italiani a Genova e alla manifestazione nazionale per la Palestina a Roma alla fine di novembre 2025.

"Come una bambina", rispose. "Sai come quando conosci la fine di un film ma vuoi comunque che sia diverso. Continuavo a pensare: 'Lascia perdere. Lascia perdere'. Come se potesse. Sapevamo che non sarebbe successo. È parte della bellezza di quelle persone su quelle barche. Sapevano che non gli sarebbe stato permesso di passare, ma si rifiutavano di accettare lo status quo."

Ho incontrato Thiago Ávila, attivista brasiliano, e l'attivista svedese Greta Thunberg la mattina presto al Museo MAAM di Roma, il cui labirinto di corridoi, sale e stanze è pieno di street art, tra cui un cartello che recita "Spoiler, MORIRAI". Circa 200 migranti provenienti da vari paesi vivono abusivamente nel mattatoio e museo abbandonato. Opere d'arte, tra cui enormi ed elaborati murales di alcuni dei migliori artisti italiani, ricoprono i muri di cemento dell'ex mattatoio. All'ingresso, in una satira della scritta Hollywood di Los Angeles, a caratteri cubitali, c'è la parola "FART" (scoreggia).

"Per tutti gli anni in cui sono stata un'attivista, ho perso ogni giorno sempre più speranza – se mai ne avessi – nelle istituzioni e nei nostri cosiddetti leader, aziende, funzionari eletti, banche, chiunque essi siano, di venire in nostro soccorso", ha detto Thunberg. "Sono loro che ci hanno messo in questa situazione. Il sistema non è imperfetto. È progettato per essere distruttivo. È progettato, a mio avviso, per avere strutture di potere diseguali. È progettato per mantenere alcune persone oppresse. È progettato per mantenere la natura come un'entità distante e separata che non fa parte di noi per sfruttarla. Per opprimere le persone, dobbiamo disumanizzarle. L'unica via d'uscita è rivendicare il potere, che è uno dei motivi principali per cui sono qui a sostenere i lavoratori in sciopero in Italia. Questo è un esempio chiaro e lampante di cosa significa quando le persone riprendono il potere e mostrano dove si trova il vero potere".

Ávila ha organizzato la Freedom Flotilla Coalition e la neonata Global Sumud Flotilla. Ha fatto parte dell'equipaggio della Madleen , un'imbarcazione partita nel giugno 2025 con a bordo, tra gli altri, Thunberg e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese picchiata durante la custodia dalle guardie carcerarie israeliane.

La Madleen fu intercettata dalla marina israeliana in acque internazionali e rimorchiata fino al porto israeliano di Ashdod. Ávila fu tenuto in isolamento nel carcere di Ayalon, dove intraprese uno sciopero della fame senza scrupoli fino alla sua espulsione.

"Ho partecipato a così tanti tentativi falliti che non riesco a contarli", mi ha detto Ávila. "Sono stato su imbarcazioni che purtroppo sono state bombardate. Sono stata su imbarcazioni che sono state sabotate. Imbarcazioni che sono state respinte burocraticamente da paesi sotto pressione di Israele. Abbiamo cercato per anni di rompere quell'orribile assedio. Diciotto anni. Gli ultimi due tentativi li ho fatti con Greta. Sono arrivata vicino a Gaza due volte."

Mentre era in prigione, ha raccontato, le guardie israeliane lo hanno preso a calci e gli hanno sbattuto la testa sull'asfalto. Lo hanno interrogato per ore nel tentativo di estorcergli dettagli sulle flottiglie, mentre una guardia gli puntava contro un fucile. Gli hanno mandato cani da guardia ringhianti nella cella. Lo hanno spostato continuamente da una cella all'altra. Lo hanno svegliato ripetutamente durante la notte.

"Quanti paesi siete riusciti a mobilitare?" chiesero gli interrogatori israeliani ad Ávila.

"Chi sono i rappresentanti nei paesi?" chiesero.

"Non vi darò alcuna informazione che possa mettere qualcuno in una posizione pericolosa", rispose Ávila. "Ma tutto ciò che è pubblico, potete verificarlo sul nostro sito web. Siamo molto trasparenti".

"Guarda cosa fai passare alla tua gente", sogghignarono gli interrogatori. "Guarda tutti i soldi che hai speso, che hai sprecato. Pensa a cosa avresti potuto fare con questi soldi?"

"Perché lo fate?" chiedevano invariabilmente gli interrogatori dell'esercito, gli agenti dei servizi segreti e i giudici israeliani.

"Perché per otto decenni avete commesso genocidio e pulizia etnica", rispondeva sempre Ávila. "Avete strutturato uno stato coloniale e di apartheid. State governando questa terra non con una religione, ma con un'ideologia razzista e suprematista, che è il sionismo".

"Qual è la loro reazione?" ho chiesto ad Ávila.

"Lo odiano", ha detto.

"L'ultima volta che siamo stati trattenuti, la maggior parte del governo israeliano voleva che uscissimo il prima possibile", ha detto Ávila. "È stata una situazione orribile dal punto di vista delle pubbliche relazioni. Ma Itamar Ben-Gvir, il Ministro della Sicurezza Nazionale – che gestisce il sistema carcerario israeliano – non voleva lasciarci uscire. Voleva punirci. Voleva fare una dichiarazione politica. C'è stata una lotta interna. Alla fine hanno cercato di sbarazzarsi di alcune persone".

"La solidarietà internazionale ha la responsabilità di essere più utile alla causa palestinese", ha detto Ávila. "Dobbiamo avere un impatto maggiore. Questa volta ci siamo riusciti. Quando siamo partiti con la Madleen, ci avevamo provato per i cinque mesi precedenti. Abbiamo tentato altre tre missioni, che sono fallite. E a dire il vero, il mondo ne sapeva a malapena".

In una delle missioni fallite, poco dopo la mezzanotte del 1° maggio 2025, a 20 miglia dalla costa di Malta, una delle imbarcazioni della flottiglia – la Conscience, battente bandiera di Palau – fu colpita da missili lanciati da due droni. I missili sembravano colpire i generatori della nave. Gli attacchi causarono un incendio e una breccia nello scafo. Le comunicazioni con la nave andarono perse. La nave era carica di rifornimenti umanitari.

"L'Unione Europea non ha condannato l'attacco", dice Ávila a proposito dell'attacco. "È stata una dura sconfitta per noi. Ma sapevamo che dovevamo continuare a provarci. Non avevamo più grandi imbarcazioni. Avevamo solo una piccola imbarcazione per 12 persone. Poteva trasportare solo un carico simbolico di aiuti. Ma è stato allora che il mondo ci ha prestato attenzione. C'è stata una grande mobilitazione per sostenerci".

C'è sempre la possibilità che gli attacchi israeliani diventino mortali.

Nel maggio 2010, la Mavi Marmara, che trasportava attivisti e aiuti umanitari, fu attaccata da commando navali israeliani in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Nove persone – otto cittadini turchi e una con doppia cittadinanza turco-americana – furono uccise dagli israeliani, che sostenevano di essere state aggredite da attivisti armati di manganelli e coltelli. Altre 24 persone rimasero gravemente ferite da proiettili veri sparati dalle forze israeliane.

"Ho 39 anni e mi dedico alle lotte sociali come internazionalista da 21 anni", ha raccontato Ávila. "E la Palestina ne è sempre stata parte. Sono già stata in Palestina. La Palestina è la causa più importante della nostra generazione. Simboleggia tutto: la lotta contro lo sfruttamento, l'oppressione, la distruzione della natura. Lo stesso sistema che consente un genocidio in Palestina compie genocidi in Sudan e in Congo. È lo stesso sistema che compie un ecocidio in Brasile e contro i biomi di questo pianeta. Se possiamo sconfiggere l'imperialismo e il sionismo in Palestina, possiamo sconfiggerli ovunque".

Alle 21:00 della sera prima del nostro incontro, Ávila era nella sua stanza d'albergo quando sentì bussare alla porta.

"Pensavo fosse Greta a portarmi del cibo", ha aggiunto. "Era la polizia. Non erano violenti. Con me qui sono stati peggiori in passato. Sono entrati. Hanno perquisito la stanza, gli armadi, tutto. Hanno iniziato a chiedere dei miei piani. Non erano molto preoccupati per lo sciopero o la mobilitazione. Volevano sapere delle flottiglie. Volevano sapere delle barche. Ogni volta che sono in Italia, la polizia e i servizi di sicurezza, continuano a chiedere: 'Ci sono barche che arrivano qui? Ci sono barche che arrivano qui?'. Non abbiamo una missione in corso al momento. Immagino che lo abbiano capito. Siamo alla vigilia di una grande manifestazione in Italia, quindi è anche un modo per loro di cercare di intimidirci, di mostrare la loro presenza, perché, a dire il vero, sanno quanto siamo trasparenti. Rendiamo sempre pubbliche le nostre missioni. Se avessimo una missione, lo saprebbero. Non avevano bisogno di presentarsi nella mia stanza nel cuore della notte."

"Ogni volta che ci troviamo nel contesto di lotte anticoloniali e antimperialiste, la vittoria finale non è un clic", ha continuato Ávila. "È un processo. Non sappiamo mai quando il sistema crollerà. Quando accadrà, non saremo intercettati. Dobbiamo essere noi a continuare ad avanzare finché il sionismo non esisterà più, e allora saremo in grado di passare. O almeno quando sarà abbastanza debole da permetterci di passare. Allora capiremo che non c'è più. Dobbiamo continuare ad andare avanti fino al giorno in cui il costo politico per intercettarci sarà troppo alto per loro e dovranno starci alla larga".

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

__________________________________________________

L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA

L’inferno del genocidio a Gaza: la testimonianza che pretende responsabilità Il libro di Wasim Said, pubblicato da LAD edizioni, non è un racconto da compatire ma un atto di accusa che spezza la neutralità e chiama alla lotta politica.

LA PRESENTAZIONE DEL CURATORE DELLA VERSIONE ITALIANA Pasquale Liguori Non è un libro “su Gaza”, non è l’ennesimo titolo che si aggiunge allo scaffale del dolore mediorientale. L’inferno del genocidio a Gaza è un documento che arriva in Italia con il peso preciso di una prova, non con la leggerezza di un prodotto culturale. Il fatto che a pubblicarlo sia LAD edizioni con la mia curatela non è un dettaglio editoriale, ma una scelta di campo: portare qui una voce che non si presta né alla retorica umanitaria né alla commozione di consumo, ma esige di essere ascoltata come atto di accusa, come frammento di verità che non intende integrarsi nella normalità del discorso pubblico, bensì incrinarla.