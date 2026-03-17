Cina, partenza solida per l’economia nel 2026

L’economia cinese apre il 2026 con indicatori migliori delle attese, confermando una dinamica di crescita solida nonostante le incertezze globali. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS), nei primi due mesi dell’anno la produzione industriale delle imprese di grandi dimensioni è aumentata del 6,3% su base annua, accelerando rispetto al ritmo registrato a dicembre. Anche i consumi interni mostrano segnali di rafforzamento: tra gennaio e febbraio le vendite al dettaglio hanno raggiunto gli 8.600 miliardi di yuan, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel frattempo, gli investimenti in asset fissi sono cresciuti dell’1,8% su base annua, invertendo la tendenza negativa registrata nel 2025. Il mercato del lavoro rimane stabile, con un tasso medio di disoccupazione urbana del 5,3%, invariato rispetto allo scorso anno. Per le autorità cinesi, questi dati indicano un avvio positivo dell’economia nel primo anno del nuovo piano quinquennale 2026-2030. Secondo gli economisti, la crescita è sostenuta da diversi fattori: l’effetto delle politiche di stimolo, la ripresa degli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento della domanda interna, favorito anche dal lungo periodo festivo del Capodanno lunare.

Particolarmente dinamici i settori tecnologici avanzati. Nei primi due mesi del 2026 la produzione di stampanti 3D è aumentata del 54%, quella delle batterie agli ioni di litio del 42,6% e quella dei robot industriali del 31,1%. Gli analisti ritengono che, se il trend sarà confermato nei prossimi mesi, la crescita del PIL nel primo trimestre potrebbe superare il 4,5%, in linea con l’obiettivo annuale fissato dal governo tra il 4,5% e il 5%.

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e rallentamento della domanda globale, Pechino punta sempre più sul rafforzamento del mercato interno e sull’innovazione tecnologica per consolidare la propria traiettoria di sviluppo. Secondo molti economisti cinesi, questa strategia potrebbe rendere il Paese uno dei principali motori della crescita economica mondiale nei prossimi anni.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it