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Tokayev su Putin: «È ciò di cui il mondo ha bisogno»

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Tokayev su Putin: «È ciò di cui il mondo ha bisogno»

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Il presidente Vladimir Putin è un leader politico forte ed esperto per la Russia, esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno, ha dichiarato il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev durante una conferenza stampa a Berlino. «In quanto uomo di Stato e leader della Russia, il presidente Putin è la figura politica ideale per l’Asia centrale, compreso il Kazakistan, e, a mio avviso, anche per l’Europa e per il mondo intero, per quanto possa sembrare strano», ha affermato.

«Lo conosco molto bene. Possiede le qualità più necessarie per guidare un grande Paese con una storia complessa e una propria visione degli obiettivi strategici che deve affrontare», ha aggiunto Tokayev.


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