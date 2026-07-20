Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Droni contro munizioni: perché è caduto Fëdorov

Tra appalti, sponsor UE e linea del fronte: il dossier che ha travolto il “ministro dei droni”

655
Droni contro munizioni: perché è caduto Fëdorov

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

 

Non c'era bisogno di vantare particolari qualità analitiche, o specifiche conoscenze di dati di fatto, per scrivere, come fatto qualche giorno fa, che alla base del licenziamento dell'ormai ex ministro della guerra ucraino Mikhail Fëdorov ci fossero, essenzialmente, questioni di “bizinisse”. Nelle “scelte” del regime nazigolpista di Kiev, la mano dei curatori esterni del regime spunta sempre tra le pieghe delle “decisioni autonome” della junta. Soldi; tanti soldi che vanno e vengono tra Kiev e i centri affaristici denominati “governi”, incaricati di curare i profitti dell'industria di guerra europea. Ora, effettivamente, le nostre mediocri conoscenze non ci consentono di stabilire quali, esattamente, tra le multinazionali del complesso militare-industriale occidentale, si fossero sentite “scavalcate” e quali altre, al contrario, fossero beneficiate, dalle decisioni del «trentacinquenne modernizzatore», come il Corriere della Sera, evidentemente puntando su un ambiguo fattore “giovanilistico”, definisce l'ex ministro, «sostenitore di una guerra sempre più automatizzata». Ma non c'è dubbio che la “decisione di Zelenskij” di dimissionare su due piedi la primo ministro Julija Sviridenko, portando automaticamente allo scioglimento dell'intero gabinetto e, dunque, alla rimozione anche del ministro della guerra, non riconfermato nel nuovo governo, sia stata legata a “raccomandazioni” dei curatori esterni del regime. È così dal 2014, quando, a golpe nazista diretto personalmente a majdan Nezaležnosti dai funzionari dell'ambasciata yankee e del Dipartimento di stato, fu la stessa, famigerata Victoria Nuland a impartire l'ordine sulla nomina a primo ministro del banchiere Arsen Jatsenjuk. Una junta golpista fin da subito imposta dall'esterno, che continua a reggersi solo nell'interesse strategico UE-USA-NATO, i cui ras, designati dai padrini euro-atlantici, agiscono in ogni caso solo in base ai dettami dei curatori esterni.

Nel caso di Mikhail Fëdorov, ministro degli affari dell'industria di guerra, entusiasticamente definito dai media guerrafondai, che nella esaltazione del «genio dei droni» hanno trovato la scappatoia per tacere della disastrosa situazione al fronte, a deciderne le sorti sono state le “scelte autonome” a vantaggio di alcuni fornitori e a svantaggio di altri: evidentemente, le quotazioni di borsa dei secondi si sono rivelate più forti e quelli hanno deciso di prendersi la rivincita. «Dietro il dissenso strategico, Fëdorov ha denunciato interessi economici», scriveva il Corriere della Sera il 19 luglio, innalzando in tal modo l'ex ministro a “eroe senza macchia”, in un paese che vede le masse popolari ridotte a merce di consumo per i profitti delle multinazionali euroatlantiche e carne da macello per il fronte UE-NATO, contro una vomitevole corruzione ai massimi vertici nazigolpisti. Attendiamo con trepidazione le prove provate della “immacolata” biografia dell'ex ministro, immune dagli intrecci affaristici che regolano le “scelte” dei ras nazigolpisti, sacrificato proprio per la sua integrità. Ne saremmo sinceramente colpiti, ferma restando in ogni caso la sua attitudine, anche se solo per sei mesi, a condividere l'attività criminale della junta. A certi livelli, comunque, gli affari decidono tutto e la lotta non è tra “anime integre” e squallidi corruttori, bensì tra cupole vincenti e famiglie perdenti.

In ogni caso, il suo licenziamento, osserva Evghenij Umerenkov su Komsomol'skaja Pravda, sta suscitando un dibattito insolitamente acceso in Occidente; finora, le “decisioni della junta” in materia di ricambi di persone, pur sollevando perplessità tra i suoi sostenitori, non erano soggette a giudizio pubblico. Non si parla delle proteste “popolari” all'interno dell'Ucraina, organizzate probabilmente da ONG sotto controllo euroatlantico e che incidono sulla situazione appena per quel poco che possano esprimere un flebile dissenso “tattico” nei confronti di Zelenskij: sono puramente decorative e non costituiscono una vera minaccia per el jefe de la junta. Altra cosa sono i giudizi espressi pubblicamente dagli sponsor di Kiev.

Ecco dunque che, tra i padrini della junta nazigolpista, evidentemente “turbati”, monetariamente parlando, dalla prematura uscita di scena di Fëdorov, spicca il ministro della guerra tedesco Boris Pistorius – tra l'altro, uno dei più accesi sostenitori di Zelenskij in Europa – che ha vergato una lettera "insolitamente schietta" all'ormai licenziato ministro, interpretata come un messaggio indiretto a Zelenskij stesso. «Grazie, caro Mikhail, per l'eccellente e fiduciosa collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi! Insieme, abbiamo ulteriormente rafforzato la cooperazione strategica tra i nostri Paesi», esordisce Pistorius nella lettera, che, non a caso, è immediatamente trapelata ai giornali. «Mi dispiace profondamente che tu non possa continuare il tuo lavoro e spero che tu rimanga politicamente attivo». Cos'è questo, si chiede Umerenkov, se non un rimprovero diretto al capo del regime di Kiev da parte di uno dei suoi principali finanziatori?

Pistorius, inoltre, non è stato l'unico a criticare Zelenskij per aver licenziato “l'efficiente Fëdorov”: «Per l'Europa, questo non è un lontano intrigo di palazzo», scrive EUObserver; «nei suoi ultimi giorni di mandato, Fëdorov ha firmato accordi che garantiscono alle aziende ucraine l'accesso ai programmi, ai finanziamenti e alla coproduzione UE». Ora, insinua EUObserver, non è chiaro se il precedente formato di gara e appalto verrà mantenuto. Come dire: in gioco ci sono tanti, ma tanti soldi.

Ma, su cosa si è “bruciato” Mikhail Fëdorov? Stranamente, è stato proprio sui droni, di cui era definito “un genio”. «La popolarità dei droni è il problema» che ha portato al dimissionamento di Fëdorov, scrive The New York Times, citando Nikolaj Davydjuk, deputato alla Rada per il partito di opposizione "La voce". Fëdorov era diventato un «problema e una minaccia» per Zelenskij, perché sosteneva una modernizzazione puramente tecnologica dell'esercito ucraino, una mossa ampiamente popolare, ma osteggiata dal comandante in capo Syrskij.

Fëdorov è stato a capo del ministero della guerra per soli sei mesi, ma in quel periodo ha guadagnato un'ampia popolarità come ministro che promuoveva riforme militari moderne, scrive ancora The New York Times, «privilegiando i droni e rifiutando molti contratti per armi tradizionali... è stato licenziato dopo aver bloccato l'acquisto di munizioni per l'artiglieria a favore dei droni». Il comandante in capo Aleksandr Syrskij «insisteva sul fatto che le munizioni fossero comunque necessarie per combattere la feroce guerra di trincea nell'est del paese». Appena una settimana fa, Fëdorov stesso aveva dichiarato a Politico che «se avremo risorse sufficienti per avviare un nuovo ciclo di innovazione militare prima che la Russia si adatti a quello attuale, avremo altri sei mesi di tempo». Si era praticamente vantato di aver abbandonato, da quando aveva assunto la guida del ministero, l'acquisto di armi tradizionali a favore di innovativi droni.

Qui, il giovane e già precoce ex ministro della guerra ha chiaramente fallito il calcolo delle proprie forze. Fëdorov, osserva ancora The New York Times, «spiegando i disaccordi con Syrskij sulla strategia di conduzione della guerra, ha anche fatto riferimento agli interessi consolidati nell'industria degli armamenti. Secondo le sue parole, la sua decisione di riorientare gli acquisti verso i droni minacciava gli interessi del business... Presumibilmente, ci siamo comportati molto male come Stato perché abbiamo violato la strategia affaristica aziendale»: ecco come Fëdorov ha riconosciuto il proprio errore.

Secondo quanto riportato dai media ucraini, la principale controversia nel periodo che ha preceduto la rimozione di Fëdorov verteva sull'acquisto di equipaggiamento militare tradizionale. Gli alti gradi militari e i “biznesmeny” a loro legati erano particolarmente scontenti dell'ex ministro per la cancellazione o l'indizione di gare d'appalto per l'acquisto delle munizioni più comuni – i proiettili di artiglieria NATO da 155 mm – e per la sospensione di tutti gli acquisti di munizioni a corto raggio. Secondo Fëdorov, questo gli avrebbe fatto risparmiare 100 milioni di dollari. Ma i risparmi per lo stato, in questo caso, corrispondono al “furto” ai danni del business corrotto.

Perché Zelenskij si è schierato con Syrskij nello scontro tra Fëdorov e Syrskij? Responsible Statecraft spiega che «il ben più esperto Syrskij si è dimostrato un abile stratega politico, anche se forse non ci è voluto molto per aggregare in un blocco di opposizione le numerose élite che avrebbero subito perdite dalle riforme di Fëdorov». Inoltre, il sessantenne generale Syrskij non pare avere ambizioni politiche postbelliche; ciò, al contrario del suo predecessore, Valerij Zalužnij, che aveva apertamente espresso l'intenzione di entrare in politica e fu destituito anzitempo da Zelenskij e spedito come ambasciatore a Londra. Il generale Kirill Budanov, ex capo del Servizio di Sicurezza, è stato nominato da Zelenskij a capo dell'ufficio presidenziale, proprio con l'obiettivo, scrive The New York Times, «di intralciare la sua potenziale candidatura alla presidenza». In questo senso, però, a parere di Umerenkov, el jefe de la junta potrebbe “fare cilecca” con il civile Fëdorov: l'ex ministro della guerra, che finora aveva mostrato scarse ambizioni politiche, potrebbe ora seguire il consiglio di Pistorius di «rimanere politicamente attivo», diventando forse il candidato numero uno in Europa alla successione di Zelenskij.

Inquadrando la faccenda in una cornice più generale, il controverso cambio di governo in Ucraina rappresenta l'agonia del regime di Zelenskij, ma non la sua morte definitiva, afferma il politologo ucraino Andrej Ermolaev: «L'agonia si manifesta quando le azioni sono sporadiche, quando si perde il controllo dei movimenti del corpo... Solo che l'agonia può essere prolungata, o anche concludersi con una ripresa. Non parlo della morte del regime, ma di confuse manifestazioni di agonia».

Ermolaev sottolinea che il precedente governo si era insediato da poco e aveva elaborato un "programma per la ripresa del paese", ma ora hanno trovato una "figura salvifica" a cui è stato affidato, in sostanza, un unico compito: prepararsi all'inverno, in riferimento alla nomina a primo ministro di Sergej Koretskij, ex capo di Naftogaz.

Perché, in sostanza, la situazione al fronte peggiora ogni giorno e Zelenskij ne approfitterà accusando i manifestanti "sorosiani", che protestano per il licenziamento di Fëdorov, di aiutare indirettamente la Russia. Sorosiani che i torquemadisti confessionali de Linkiesta elevano a apostoli della fede, impegnati a impartire una «lezione della società civile ucraina alle democrazie europee» e attori di uno «spettacolo al tempo stesso drammatico ed entusiasmante, incoraggiante da un lato e disperante dall’altro». Non siamo in grado di valutare quanto i manifestanti di Kiev rispondano ai “suggerimenti” di questo o quell'altro gruppo affaristico impegnato a “monetizzare” le lotte di potere in Ucraina. Da quel che si può vedere, quei manifestanti che Linkiesta definisce «a favore del ministro della difesa improvvisamente estromesso dal governo Mykhailo Fedorov, e dunque contro il presidente che ne ha deciso la sostituzione, Volodymyr Zelensky», non indicano nulla di nuovo rispetto all'ennesima, innocua e giovanilistica majdan pro-UE-NATO e, tantomeno, mostrano alcun proposito di contrapposizione alla junta nazigolpista. Perché il nazismo della junta di Kiev, ancorché ignorato dai media bellicisti, è l'asse su cui ruota l'intera strategia di guerra euroatlantica.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

USA-Iran: raid americani sulle città iraniane e rappresaglia di Teheran contro le basi militari americane

USA-Iran: raid americani sulle città iraniane e rappresaglia di Teheran contro le basi militari americane

20 Luglio 2026 08:00
La guerra che doveva piegare l’Iran: il racconto di Araghchi

La guerra che doveva piegare l’Iran: il racconto di Araghchi

20 Luglio 2026 07:00
Nicaragua, 47 anni dopo: il 19 luglio che cambiò la storia

Nicaragua, 47 anni dopo: il 19 luglio che cambiò la storia

20 Luglio 2026 07:00
Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

19 Luglio 2026 17:00
L'Iran sugli USA: "Non li consideriamo una superpotenza e abbiamo dimostrato al mondo intero che non lo sono"

L'Iran sugli USA: "Non li consideriamo una superpotenza e abbiamo dimostrato al mondo intero che non lo sono"

18 Luglio 2026 16:33
"Contro il Brasile nessuno vince mentendo": Lula difende la sovranità nazionale dalle ingerenze USA

"Contro il Brasile nessuno vince mentendo": Lula difende la sovranità nazionale dalle ingerenze USA

18 Luglio 2026 15:24
Israele, via libera alla segregazione di genere nei master e nei dottorati

Israele, via libera alla segregazione di genere nei master e nei dottorati

18 Luglio 2026 11:30
“Il crollo - diario del G8”: terzo documentario della Trilogia del Rimosso

“Il crollo - diario del G8”: terzo documentario della Trilogia del Rimosso

18 Luglio 2026 11:00
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

14897
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

13655
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

12491
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

11994
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

11260

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

11223
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

10011
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

9240
MEDITERRANEO

Cisgiordania in fiamme: coloni israeliani incendiano una moschea e due case, 4 feriti

ASIA

"Un'invasione di terra": parlamentare iraniano lancia allarme su intenzioni USA

NORD-AMERICA

La rabbia di Trump per una domanda sui soldati USA morti in Medio Oriente

NORD-AMERICA

NYT: la Casa Bianca teme che sanzioni eccessive contro la Russia indeboliranno il predominio del dollaro

NORD-AMERICA

USA: perché i dem al Congresso rifiutano nuove sanzioni alla Russia?

AMERICA LATINA

Il Venezuela recupera 346 milioni di dollari dal FMI

RUSSIA

Terrorismo ucraino: un morto e decine di feriti in un attacco con droni vicino a Mosca

ASIA

Hormuz, le compagnie di navigazione dicono no agli USA: "Troppo pericoloso, comanda l'Iran"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

  • 18 Luglio 2026 10:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa di Fabrizio Verde Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

  • 19 Luglio 2026 15:45
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti