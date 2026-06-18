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Due paesi si oppongono all'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

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Due paesi si oppongono all'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

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Francia e Paesi Bassi sono considerati i principali oppositori all'adesione accelerata dell'Ucraina all'Unione Europea (UE), secondo quanto riportato da Euractiv.

"L'Albania ha impiegato undici anni, perché dovremmo risolvere la questione ucraina in tre settimane?", ha affermato un diplomatico dell'UE in condizione di anonimato.

La pubblicazione sottolinea come Parigi e Amsterdam siano diventate i principali ostacoli all'ingresso accelerato del regime di Kiev nel blocco comunitario europeo.

I leader dell'UE si riuniscono a Bruxelles questo giovedì per discutere i problemi economici e politici più urgenti. Il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, partecipa al vertice per promuovere l'idea dell'adesione dell'Ucraina e mantenere il sostegno delle capitali europee alla guerra contro la Russia.

Venerdì scorso, tutti gli Stati membri dell'UE hanno concordato di avviare la prima fase dei negoziati con l'Ucraina e la Moldavia per la loro possibile adesione al blocco.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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