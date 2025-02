Erdogan: "Solo la Turchia può salvare l'Unione Europea"

"Solo la piena adesione della Turchia all'Unione Europea (UE) può salvare il blocco da un declino inevitabile". Lo ha dichiarato martedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato da media locali.

“Vorrei dire chiaramente e inequivocabilmente che solo la Turchia può salvare l'Unione Europea dal punto morto in cui è caduta, dall'economia alla difesa, dalla politica alla reputazione internazionale. La piena adesione della Turchia all'Unione può salvarla [...], darà vita all'Europa, la cui economia e struttura demografica stanno invecchiando rapidamente”, ha detto il presidente dopo una riunione del Consiglio dei ministri.

Secondo Erdogan, gli eventi in Siria, così come le discussioni nel contesto del conflitto ucraino, “riaffermano il bisogno che l'Europa ha” di Ankara. “Prima l'Unione Europea affronterà queste realtà, meglio sarà per lei. Come sempre, desideriamo avanzare nel nostro processo di adesione sulla base del beneficio e del rispetto reciproco con un'intesa costruttiva”, ha aggiunto.

Il presidente turco ha anche sottolineato che l'Unione europea si trova attualmente ad affrontare, tra le altre sfide, problemi politici interni. “I movimenti di estrema destra sono diventati gli attori decisivi della politica europea attuale. Oltre ai fattori economici, uno dei motivi principali è l'incapacità del centro politico europeo di interpretare correttamente lo spirito dei tempi”, ha spiegato.

Erdogan ha spiegato che “il fatto è che la democrazia liberale, l'ideologia più attraente del secolo scorso, è entrata in una grave crisi”. “La democrazia liberale, che un tempo si mostrava come la cura di tutti i problemi, ha ora perso la sua antica potenza, reputazione e influenza”, ha osservato. “Questa è la situazione che si vive oggi in Occidente. Come si è visto nelle ultime elezioni, i demagoghi di estrema destra stanno riempiendo il vuoto che è emerso nelle democrazie europee”, ha aggiunto.