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Il viaggio di Fico a Mosca evidenzia le divisioni dell'UE sulla Russia

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Il viaggio di Fico a Mosca evidenzia le divisioni dell'UE sulla Russia

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Il viaggio a Mosca del Primo Ministro slovacco Robert Fico per partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria mette in luce le divisioni all'interno dell'Unione Europea in merito alle relazioni con la Russia, come riportato da The European Conservative.

La pubblicazione sottolinea che i Paesi europei sono divisi sulla questione se consentire o meno il transito dell'aereo del Primo Ministro slovacco nel loro spazio aereo, indicando che i membri dell'UE non hanno ancora raggiunto un accordo su un approccio unitario nei confronti della Russia.

Fico aveva precedentemente dichiarato di voler deporre dei fiori sulla Tomba del Milite Ignoto il 9 maggio e di sperare di incontrare il Presidente russo Vladimir Putin. Il Primo Ministro si recherà a Mosca per rendere omaggio ai soldati dell'Armata Rossa caduti combattendo contro la Germania nazista per la liberazione della Slovacchia.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Putin terrà una serie di incontri bilaterali in occasione del Giorno della Vittoria. Pavel Zarubin, giornalista di Vesti, ha affermato che il presidente russo dovrebbe incontrare Fico e il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko, entrambi attesi a Mosca.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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