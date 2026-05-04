Perù: il presidente Balcázar definisce incostituzionale l'acquisto dei caccia F-16 USA

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Il presidente peruviano José María Balcázar esprime la sua contrarietà riguardo l'acquisto di caccia F-16 dagli Stati Uniti, un processo avviato sotto il suo predecessore, José Jerí, e che l'attuale presidente considera incostituzionale.

In un'intervista al programma "Sin Rodeos", il presidente ha affermato che l'acquisizione è stata gestita in segreto, con un processo che ha escluso il potere esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A suo avviso, l'acquisizione è stata orchestrata per favorire il fornitore statunitense e svantaggiare i concorrenti di altri Paesi, come Francia e Svezia, attraverso speciali regolamenti interni. Questa struttura, sostiene, ha permesso di eludere i normali controlli di una gara d'appalto pubblica, quindi rietiene incostituzionale il processo d'acquisto.

In tale contesto, Balcázar ha assicurato che si aspettava che il processo di acquisto si svolgesse attraverso i "canali normali", motivo per cui ha affermato che l'acquisizione dei velivoli non avrà luogo durante il suo mandato. La decisione, secondo Balcázar, deve essere presa dal prossimo presidente.

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