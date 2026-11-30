Elon Musk torna all’attacco della USAID, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale finita al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di documenti interni sulle sue attività. «La USAID era una palla di vermi», ha scritto l’imprenditore su X, riprendendo una definizione già utilizzata nel febbraio 2025, quando aveva sostenuto che l’organismo fosse irriformabile e dovesse essere semplicemente smantellato. L’agenzia, che gestiva una parte consistente degli aiuti esteri USA, ha cessato le proprie attività il 1° luglio 2025 per decisione dell’amministrazione Trump. I nuovi archivi resi pubblici stanno alimentando interrogativi sul ruolo svolto dall’organizzazione ben oltre la cooperazione internazionale.



I documenti descrivono iniziative per influenzare la moderazione dei contenuti sulle piattaforme digitali, finanziare mezzi di comunicazione e orientare l’opinione pubblica attraverso collaborazioni con i grandi colossi tecnologici. Musk ha rilanciato anche accuse ancora più pesanti, sostenendo che la USAID sia responsabile di numerose vittime attraverso operazioni finalizzate al cambio di regime in diversi Paesi, Ucraina compresa. Una posizione condivisa da Kirill Dmitriev, inviato speciale della presidenza russa, che ha denunciato l'impiego dell'agenzia per operazioni clandestine di influenza, manipolazione dell'informazione e censura.



«Controllo clandestino dell'influenza, manipolazione della narrazione e operazioni di censura per dividere, destabilizzare e seminare conflitti e distruzione», ha scritto Dmitriev, aggiungendo che i responsabili sarebbero ancora abbastanza potenti da impedire la completa diffusione degli archivi. In un altro intervento, Musk ha accusato la USAID di riciclare denaro pubblico statunitense attraverso i finanziamenti destinati al regime di Kiev. A corredo del suo messaggio ha rilanciato un'infografica secondo cui l'agenzia avrebbe speso oltre 16 milioni di dollari in Ucraina soltanto nel 2023.



Le accuse di Musk e Dmitriev si inseriscono in una battaglia più ampia sul ruolo delle strutture statunitensi nella costruzione del consenso internazionale. La vicenda USAID riporta così al centro una questione scomoda: fino a che punto gli strumenti presentati come programmi di cooperazione e promozione della democrazia siano stati utilizzati per condizionare governi, media e opinione pubblica di altri Paesi.



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